Fallout 76 sadece çevrimiçi olacak

Oyun dünyasının kültlerinden Fallout serisinin ilk çok oyunculu oyunu Fallout 76, E3 2018'de tanıtıldı.

Bethesda Oyun Stüdyoları, Elektronik Eğlence Fuarı (E3 2018) sunumunda Fallout serisinin yeni oyunu Fallout 76'yı tanıttı.

Fallout 76, serinin ilk çok oyunculu oyunu olacak ve malesef sadece çevirim içi oynanabilecek. Oyunun ana temasını nükleer savaş sonrasında arkadaşlarınızla üs kurmak ve hayatta kalmak oluşturacak. Fallout 76'nın yapımcısı Todd Howard oyunu tek oyunculu oynamanın da mümkün olacağını iddia etse de çok oyunculu olarak tasarlanmış bir oyunu tek başına oynamaya çalışmanın ne kadar dezavantajlı olacağını birlikte göreceğiz.

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Fallout 76'nın dünyasının Fallout 4'ten dört kat daha büyük olacak. Fallout 76'nın motoru, Fallout 4 oyun motorunun geliştirilmiş ve yenilenmiş bir hali gibi duruyor. Bethesda yenilenen render ve aydınlatma teknolojileri sayesinde detay seviyesini arttırılabilmiş. Fallout 3 ve 4 ile alıştığımız yarı tur tabanlı nişan alma sistemi VATS bu yeni oyunda yer almıyor. Gösterilen fragmanlardan bir ayrıntı: Oyuncular haritada yer alan nükleer füze silolarını kullanabilecek.

PC, PS4 ve Xbox One için 14 Kasım'da piyasaya sürülecek Fallout 76'nın ön siparişini vermeniz durumunda oyun yayınlanmadan önce açık beta testlerine dahil olabileceksiniz. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 11 Haziran 2018 14:17

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