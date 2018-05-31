Bethesda, Fallout 76'yı duyurdu

Bethesda, Fallout sevenlere müjdeyi verdi. Şimdilik bilgiler sınırlı ama serinin yeni oyununun adı Fallout 76 olacak.

Oyun firması Bethesda, kült seri Fallout'un yeni oyununu duyurdu. Twitch yayınıyla duyuru yapan Bethesda, yeni oyunun adının Fallout 76 olduğunu açıkladı.

Chip'in haberine göre yayın, bir önceki gün bazı ipuçları sunmuştu ve bunların arasında televizyonla ekranı paylaşan bir Vault Boy biblosu bulunuyordu.

Kısa tanıtımda oyunun yer altı kasalarından (vault) birinde yaşan bir karakterin Pip-Boy giyilebilir bilgisayarını takması ve "geri alım gününü" kutlamaya hazırlanması yer aldı. Karakterin tulumunun arkasında da "76" sayısının yazılı olduğu görüldü.

Her yıl düzenlenen E3 oyun fuarı bu yıl 12-14 Haziran 2018'de yapılacak.

FALLOUT'UN SERÜVENİ

Nükleer kıyamet sonrası dünyada geçen Fallout serisinin ilk oyunu 1997'de yayınlandı. İzometrik görüş açılı sıra tabanlı rol yapma oyunu, kendine has atmosferi ve mizahıyla oyunseverler arasında önemli bir yer edindi. Serinin ikinci oyunu 1998'de çıktı ve ilk oyunun başarısını sürdürdü.

Ara oyunların dışında 2008'de Fallout 3, 2015'te Fallout 4 piyasaya sürüldü. Oyun, 2004'teki Fallout: Brotherhood of Steel'le birlike sıra tabanlı tarzdan gerçek zamanlı aksiyon oyununa geçiş yaptı. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mayıs 2018 10:38

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