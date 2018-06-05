Kemalpaşa halkı kentsel dönüşüme itiraza hazırlanıyor

Soğukpınar ve Atatürk mahallelerinde oturan vatandaşlar, AKP’li belediyenin hazırladığı kentsel dönüşüm planlarına itiraz etme kararı aldı.

Metehan UD

İzmir

Kemalpaşa’nın Soğukpınar ve Atatürk mahallelerinde oturan vatandaşlar, AKP’li belediye tarafından hazırlanan kentsel dönüşüm planlarına karşı itiraz etme kararı aldı. Vatandaşlar, belediyeye ait projenin rant alanları yaratacağı düşüncesinde.

Bakanlar Kurulu kararıyla 2015 yılında “afet riski altındaki alan” olarak ilan edilerek kentsel dönüşüm kapsamına alınan İzmir’in Kemalpaşa ilçesinin Soğukpınar ve Atatürk mahalleleriyle ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı geçtiğimiz hafta onaylanarak askıya çıkarıldı.

2 BİN 400 EK KONUT YARATILACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sitesinde yer alan bilgilere göre toplamdaki 83,47 hektarlık alan yeniden planlandırıldı ve bir kez daha’ riskli’ alan olarak belirlenen bölgelerde yapı rezervi yapma kararı alındı. Her iki mahalledeki toplamda 3 bin 800 olan konut sayısı 5 bin 200’ü bulacak. Ayrıca 272 birim ticaret alanı da yaratılacak. 2 bin 400 konut ve ticari alanlar dönüşüm belediye tarafından yapılırsa doğrudan belediye kasasına, başka bir şirkete verilmesi durumunda aralarında pay edilmesi bekleniyor. Nüfusun da 16 binden 25 bine çıkması planlanıyor. Alandaki 2-3 katlı binalar da yerini 12 katlı binalara bırakacak.

750 M2 ARSAYA 75 M2 EV ÖNERİSİ

Bölge halkı, belediyenin kentsel dönüşüm başkanlığı tarafından uzlaşmaya çağrılmaya başlandı. Hak sahiplerine verilen teklifler ise düşük. Üzerindeki evi bulunan 750 metrekarelik arsa sahibine 75 metrekarelik ev önerisinde bulunulmuş.Toplamda 185 metrekare evi olan başka bir hak sahibine ise 100 metrekare ev önerisinde bulunulmuş. Tamamını isterse borçlandırılacak. Tapusuz olanlara teklif ise daha düşük.

İL ÇEVRE MÜDÜRLÜĞÜNE İTİRAZ

Kemalpaşa Soğukpınar ve Atatürk Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Derneği çağrısıyla bir araya gelen hak sahipleri planlara itirazda bulunma kararı aldı. Toplantıya bakanlığın kentsel dönüşüm projesine karşı mücadele eden Karabağlar’dan dernek temsilcileri de katıldı. Toplanacak itiraz dilekçeleri önümüzdeki günlerde Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü’ne verilerek planların iptali istenecek. 21 Haziran’da askı süresi sona erecek. Bu süreçte il müdürlüğü tarafından itirazlar haklı görüldüğü takdirde planlar revize edilecek. İtirazlar kabul edilmeyip planlar onaylanırsa yargı süreci başlayacak.

AKP’YE OY VERENLER DE TEPKİLİ

Kemalpaşa’nın en eski yerleşim yerlerinden olan Atatürk ve Soğukpınar mahallelerinde Türkmenler, Erzurumlular, Karslılar, Ağrılılar, Kütahyalılar bulunuyor. Genellikle inşaat işçileri ile fabrika işçileri ağırlıklı, az da olsa mevsimlik işçi bulunuyor. Genellikle asgari ücrete çalışıyorlar. Mahallelerde AKP’nin oy oranı yüzde 50 civarında. İtiraz edecekler arasında AKP’ye oy vermiş Kemalpaşalılar da bulunuyor. Dernek başkanı Yavuz Artuğ, planlama sürecinde halkın görüşleri alınmadığını belirterek, yüksek yapılı binalar yapılarak rant alanları yaratılmasına itirazları olduğunu dile getirdi ve evlerinin taş üzerine oturduğu için riskli alan kararını inandırıcı bulmadıklarını dile getirdi. Halkın kentsel dönüşüme inanmadığını ifade eden Artuğ “Belediye, halk yokmuş gibi davranıyor. Kentsel dönüşümün ucu açık. Kimi nereye koyacağı belli değil. Belediye başkanını daha net açıklama yapmaya çağırıyoruz. Planlar dikta ediliyor. Emeklerimizle var ettiğimiz mahalleleri yok etmeye yönelik. Bize sormadan plan hazırlayan bize sormadan evimizi de yıkacaktır” dedi.

‘BELEDİYELER MÜTEAHHİT DEĞİLDİR’

Kentsel dönüşüm projelerinin İstanbul Sulukulu ve Fikirtepe bölgelerinde yaşattığı olumsuzlukları da hatırlatan Artuğ şunları söyledi: “Verecekleri dairelerde biz yaşayamayız. Borçlandırmayı kabul edecek durumumuz da yok. Emekçiler o kredileri ödeyemez. Satıp TOKİ’ye gitmemiz isteniyor. Bizi ikna etmedikleri kentsel dönüşümü kabul etmeyeceğiz. Mücadele edeceğiz. Belediyeler halka hizmet için var. Var olan hakkımızı elimizden alıp rant alanları yaratacaksa iş adamıdır, müteahhittir.”

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Haziran 2018 22:03

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