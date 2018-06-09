Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ülkeler finallerde başarısız

Rusya 2018 ile 21'inci kez düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda bugüne kadar ev sahibi olan ülkeler 20 finalin sadece 6'sını kazanabildi.

Bülent ASLAN

Futbolda 21'incisi Rusya'da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'nda geride kalan 20 finalin sadece 6'sında ev sahibi takımlar şampiyonluğu kazandı.

Uruguay'da 1930 yılında başlayan Dünya Kupası serüveninde bugüne kadar 20 kez bu organizasyon düzenlendi. Bu 20 kupada ev sahibi ülkeler 6 kez şampiyon olurken diğerleri ise 14 kez mutlu sona ulaştı. İlk iki Dünya Kupası'nı ev sahibi ülkeler kazandı, son 4 organizasyonda ise ev sahibi olmayanlar zirveye çıktı.

KAZANAN 6 EV SAHİBİ

Dünya Kupası'nın başlamasıyla birlikte ev sahibi ülkeler başarılı bir grafik çizdi.

1930'da Uruguay, 1934'te de İtalya, evlerinde düzenlenen şampiyonalarda taraftarlarına şampiyonluk sevinci yaşattı.

İngiltere, 1966'da evindeki kupada ilk ve tek şampiyonluğunu alırken Batı Almanya 1974'te, Arjantin 1978'de, son olarak da Fransa 1998'de seyircisi önünde şampiyon oldu.

SON 4 TURNUVADA EV SAHİPLERİ KAZANAMADI

Son 4 Dünya Kupası'nda ev sahibi ülkeler şampiyonluğa ulaşamadı. 2002'de Güney Kore-Japonya'da düzenlenen turnuvayı Brezilya, Almanya 2006'yı İtalya, Güney Afrika 2010'u İspanya, Brezilya 2014'ü ise Almanya kazandı.

BREZİLYA VE İSVEÇ EVLERİNDEKİ FİNALİ KAYBETTİ

Dünya Kupası tarihinde evlerinde final oynayıp kaybeden iki ülke milli takımı bulunuyor. Brezilya 1950'de, İsveç ise 1958'de ülkelerinde yapılan turnuvalarda final oynamalarına rağmen mutlu sona ulaşamadı.

Brezilya, 1950'de statü gereği beraberliğin bile kendisine yettiği finalde, seyircisi önünde Uruguay'a 2-1 mağlup olup tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşma fırsatını tepti. İsveç ise 1958'deki finalde taraftarının karşısında Brezilya'ya 5-2 gibi farklı bir sonuçla yenilerek ikinci oldu. (AA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 09 Haziran 2018 12:25

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