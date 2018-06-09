Dünya Kupası tarihine geçen 'enler'

14 Haziran'da başlayacak 2018 FIFA Dünya Kupası öncesinde kırılmayı bekleyen birçok yeni rekor var.

2018 FIFA Dünya Kupası öncesinde kırılmayı bekleyen birçok yeni rekor var. Kupada yer alan en yaşlı oyuncu tanıdık bir isim Galatasaray'ın eski kalecisi Faryd Mondragon (43) iken, Rusya'da düzenlenecek dünya kupasında bu rekor bir başka kaleci Mısırlı Essam El-Hadary'e (45) geçecek gibi görünüyor. Dünya kupasına en çok katılan takım Brezilya olurken, kupayı en çok ülkesine götüren takım yine sambacılar oldu.

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 21'inci dünya kupası öncesi kupa tarihine damga vurmuş 'kupanın enleri' şu şekilde:

♦ Bir Dünya Kupası'nda en çok gol atan futbolcu: Just Fontaine (Fransa) - 13 gol - 1958 Dünya Kupası

♦ Turnuvanın ilk golü: Lucien Laurent (Fransa)

♦ En çok kart gören futbolcu: Zinedine Zidane (Fransa) - 4 sarı kart 2 kırmızı kart

♦ En yaşlı futbolcu: Faryd Mondragon (Kolombiya) 43 yıl 3 gün - 1982 Dünya Kupası

♦ En genç futbolcu: Norman Whiteside (Kuzey İrlanda) (17 yıl 41 gün) - 1982 Dünya Kupası

♦ En çok şampiyon olan teknik direktör: 1934 Dünya Kupası ve 1938 Dünya Kupası Vittoria Pozzo (İtalya)

♦ Final oynayıp hiç kazanamayan ülke: Hollanda - 3 kez

♦ Kupayı en çok kaldıran futbolcu: Pele - 3 kez

♦ Bir maçta en çok gol atan futbolcu: Oleg Salenko (Rusya) - 5 gol

♦ En düşük seyircili maç: 1930 Dünya Kupası Romanya-Peru - 300 taraftar

♦ En yüksek seyircili maç: 1950, Brezilya:1 - Uruguay:2 - 199 bin 854 kişi

♦ En yüksek seyircili final maçı: 1986 Dünya Kupası Arjantin-Batı Almanya

♦ Gol atan en yaşlı futbolcu: Roger Milla (Kamerun) - 42 yıl 39 gün

♦ Gol atan en geç futbolcu: Pele - 1958 Dünya Kupası Brezilya-Galler - 17 yaş 239 gün

♦ En çok Dünya Kupası'na katılan futbolcular: Antonio Carbajal (Meksika), Lothar Matthaus (Almanya), Gianluigi Buffon (İtalya) (5 kez)

♦ En genç kaptan: 1990 Dünya Kupası ABD'li Tony Meola - 21 yaş 109 gün

♦ En çok gol atılan maç: Avusturya-İsviçre 7-5 - 1954 Dünya Kupası

♦ En çok gol atan futbolcu: Miroslav Klose (Almanya) - 16 gol

♦ En az gol atarak gol kralı olan futbolcu: Garrincha (Brezilya) - 4 gol

♦ En çok maçta forma giyen futbolcu: 25 maç - Lothar Matthaus (Almanya)

♦ En çok gol atılan Dünya Kupası: 1998 Fransa, 2014 Brezilya (171 gol)

♦ Bir maçta en çok gol atan takım: Macaristan 10-1 El Salvador - 1982 Dünya Kupası, 1954 Dünya Kupası - Macaristan 9-0 Güney Kore, 1974 Dünya Kupası - Yugoslavya 9-0 Zaire

♦ En çok şampiyon olan takım: Brezilya

♦ En çok maç kazanan takım: Brezilya

♦ En çok final oynayan ülkeler: Almanya - 8 kez

♦ Finalde en çok kaybeden ülke: Almanya - 4 kez

♦ En çok maç oynayan takım: Almanya - 106 karşılaşma

♦ En hızlı hat-trick yapan: Laszlo Kiss Macaristan-El Salvador 1982 Dünya Kupası 69, 72, 76'ncı dakikalarda

♦ Birbirleriyle en fazla maç yapan takımlar: İsveç - Brezilya (7 kez)

♦ Finalde en çok karşılaşan takımlar: Arjantin-Almanya (3 kez)

♦ En çok sarı kartın çıktığı maç: 2006 Dünya Kupası Portekiz-Hollanda - 16 sarı kart

♦ En yaşlı şampiyonluk yaşayan oyuncu: Dino Zoff (İtalya) - 40 yaşında - 1982 Dünya Kupası

♦ En çok sarı kart gören ülke: Arjantin - 107

♦ En çok kırmızı kart gören ülke: Arjantin - 10

♦ Dünya Kupası'nda kendi kalesine atılan ilk gol: 1938 Dünya Kupası- Almanya-İsviçre (İsviçreli Ernst Lötscher)

♦ Dünya Kupası'nda ilk penaltı golü: 1930 Dünya Kupası - Meksika-Arjantin (Meksikalı Manuel Rosas)

♦ Dünya Kupası'nda iki farklı ülke formasıyla gol atan tek futbolcu: Robert Prosinecki (1990'da Yugoslavya formasıyla Birleşik Arap Emirlikleri'ne, 1998'de ise Hırvatistan ile Jamaika'ya gol atmıştır)

RUSYA 2018'E GELİNCE...

Rusya'da düzenlenecek dünya kupasına katılan ülkeler arasından bir değerlendirme yapıldığında ise şu bilgiler elde ediliyor:

♦ En Yaşlı Oyuncu: Essam El Hadar (Mısır) - 45 Yaşında

♦ En Genç Oyuncu: Daniel Arzani (Avustralya) - 19 Yaşında

♦ En Çok Milli Olan Oyuncu: Rafa Marquez (Meksika) - 1468 Dakika

♦ En Çok Gol Atan: Thomas Müller (Almanya) - 10

♦ En Az Gol Yiyen Kaleci: Manuel Neuer (Almanya) - 13 maçın 7'sini gol yemeden tamamladı

♦ En Çok Kart Gören Oyuncu: Rafael Marquez (Meksika) -6 sarı, 1 kırmızı kart

♦ Kendi Liginden Milli Takıma En Çok Oyuncu Çağıran Ülke: İngiltere (23)

♦ En Çok Futbolcu Gönderen Takım: Manchester City (16)

♦ En Çok Futbolcu Gönderen Ülke: İngiltere

♦ En Çok Futbolcu Gönderen Lig: İngiltere Premier Ligi (107)

♦ En Yüksek Yaş Ortalaması: Kosta Rika (29,6)

♦ En Genç Yaş Ortalaması: Nijerya (25.9)

2018'DE EN PAHALI TAKIM FRANSA

2018 FIFA Dünya Kupası'nda en değerli kadroya sahip takım 1.08 milyar avro ile Fransa olurken, Panama ise 8.43 milyon avro ile piyasa değeri en düşük takım oldu.

Öte yandan dünya yıldızları Messi, Neymar ve Ronaldo'nun toplam değeri 9 ülkenin toplam oyuncu değerinden yüksek.

(Araştırma: İbrahim Alioğlu, Buse Nur Arslanoğlu, Fatih Uzuner, Doğanay Yavuz/DHA)

Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ülkeler finallerde başarısız

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