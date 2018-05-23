Soda Kromsan işçileri, hükümetin yasağına rağmen greve başladı

Halil Polat

Mersin

Mersin'de bulunan Soda Sanayi A.Ş. işçileri greve çıktı. Petrol-İş Sendikası ile işveren arasında toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanmaması üzerine gece 00:00' da grev pankartı fabrikaya asıldı. Eyleme Petrol-İş Genel Başkanı Ali Ufuk Yaşar, TÜMTİS Mersin Şube Başkanı Savaş Gürkan, Kristal-İş Mersin Şube Başkanı İbrahim Bulut, EMEP MYK üyesi Sedat Başkavak, EMEP Mersin İl Örgütü destek verdi.

530 işçinin çalıştığı fabrikadaki grev sabaha karşı Bakanlar Kurulu kararıyla yasaklandı. Grev yasağına tepki gösteren işçiler sık sık “Grev hakkımız engellenemez” sloganı attı. Yasal olan grev haklarını sonuna kadar kullanacağını ifade eden işçiler, kararlı oldukları bu yolda haklarını almadan dönmeyeceklerini belirtti.

'MASAYA DÖNÜŞ OLMAZSA BİZ DE İŞE DÖNMEYİZ'

Fabrika önünde açıklama yapan Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Ufuk Yaşar, işçilerin anayasal hakkı olan grev hakkını gibi kullanmaya devam edeceğini belirtti. Her yerde grevlerinin engellendiğini hatırlatan Yaşar, “Greve hakkımız gasp ediliyor. Elbette buna sessiz kalacak değiliz. Hala vakit geçmiş değil. Gelin bu yanlıştan dönün terk ettiğiniz masaya geri dönün. Şimdi yönetici arkadaşlarımız ile bir değerlendirme yapacağız. Şimdilik şu kadarını söyleyeyim eğer işveren tarafından masaya dönüş olmazsa bizim de işe dönüşümüz olmaz” ifadelerini kullandı.

İŞÇİLER YASAĞA RAĞMEN GREVİN ARKASINDA

Greve çıkan işçilerden İsmail Canatan, “Yıllardır düşük ücretlerle geçinmeye çalıştıklarını söyleyerek bizleri açlığa mahkum eden ve bir adım ileri gitmemizi istemeyen işverene karşı el ele vererek direnmeye geldik. Bu grevi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu engellerin hepsini aşıp geçeceğiz. Davamızın sonuna kadar arkasındayız. Yılmayacağız, yıldırmalara karşı duracağız. Grev yasaklandı ama biz grev hakkımızı kullanacağız. Yasalar yasakları emretse de biz o emirleri dinlemeyeceğiz. Kararımızın arkasındayız” dedi.

Grev yasağını işçilerin ekmeklerine vurulan darbe olarak niteleyen işçi Asaf Güçlü ise “Yasal süreçte elimizden gelen bütün mücadeleyi vermiş bulunmaktayız. İşverenle karşılıklı müzakereleri sağlayamadığımız için gece 00.00'dan bu yana greve çıkmış bulunmaktayız. Sabah resmi gazetede yayımlanan genelgeyle grev yasağı kararı olduğunu öğrendik. Biz grevimizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Yaşasın işçi dayanışması, yaşasın emekçiler” dedi. İşverenin teklif ettiği miktarın işçileri kölece yaşamaya sürüklemekten başka bir anlama gelmediğini ifade eden Güçlü, “Bundan sonrasını süreç belirleyecek. Umarım her şey işçi için, emekçi için iyi olur. Onun için burada direniyoruz, ekmeğimiz için buradayız. Emeğimizin mücadelesini verip hakkımız olanı almak istiyoruz” dedi.

İşçi Türkel Sarma ise, “60 gün olarak ilan edilen grev erteleme kararını sendika olarak tanımıyoruz. Yasal grev hakkımızı sonuna kadar kullanacağız. İşçiler olarak da sendikamızın almış olduğu kararın kararlı bir şekilde arkasındayız” ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: Halil Polat/EVRENSEL

'DÜŞÜK ÜCRETİ KABUL ETMEYECEĞİZ'

Petrol-İş Genel Mali Sekreteri Turgut Düşova da “8 maddede anlaşamadık. İşveren maaşa 390 brüt veriyor. Biz 740 istedik. İşverenlerin dün tavrı değişti. ‘Makul bir şey söyleyin, yoksa bizim bir şeyimiz yok’ demeye başladılar. Bu kadar zamandır müzakere edilen toplu iş sözleşmesinde bir anda tavırları değişti. Biz kendilerine de söyledik, ‘Kesip attığınıza göre grev yasağına güveniyorsunuz’ dedik. Ama görüyorsunuz işçi kararlı ve düşük ücret dayatmasını kabul etmeyecek” ifadelerini kullandı.

İŞÇİLER METAL GREVİNİ ÖRNEK GÖSTERİYOR

Bir başka Soda Kromsan işçisi ise “Grev ilan ettik yasakladılar. Bize diyorlar ki, ‘OHAL var basın açıklaması bile yapamazsınız. Biz sabah giriş kapısını kapatıp beyaz yakalıları içeri almadık. Şimdi sendika genel başkanı ve yöneticiler toplantı yapıyor. Biz de çıkacak kararı bekliyoruz. Biz 740 liraya kadar indik fakat işveren 390 lira veririm diyor. Bu da nette 200 küsur yapar. Bakanlıkta görüşme olmuş. Bakanlık müsteşarı 450 liraya anlaşın demiş. Biz o toplantıda beyaz yaralılara verilen yüzde 20 zammı hatırlatarak bu teklifi kabul edersek çok düşük bir artış olacağını söyledik. Bu toplu sözleşme dönemi diğerlerine benzemiyor. Önceden çok konuşulmazdı. ‘Metal işçilerinin grevi yasaklandı içeri girmediler, hakkını aldı. O zaman biz de direnir alırız’ diye konuşuluyor.

GREV YASAĞINDA TANIDIK BAHANE: MİLLİ GÜVENLİK(!)

Toplu iş sözleşmesi uyuşmazlıkla sonuçlanan Petrol-İş üyesi Soda Kromsan işçileri 12 Nisan persembe günü grev ilanını işyerlerine asmıştı. 23 Mayıs 00:00 itibarıyla greve çıkan Soda Krom işçilerinin grevi Bakanlar Kurulu tarafından yasaklandı. Soda Sanayii Anonim Şirketine bağlı bazı iş yerlerinde aldığı grev kararı "milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğü" gerekçesiyle 60 gün süreyle ertelendi.

Bakanlar Kurulunun grevin ertelenmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Soda Sanayii Anonim Şirketine bağlı Mersin ve Adana'da kurulu üç ayrı iş yerinde Petrol-İş Sendikası tarafından alınmış olan grev kararının "milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğü" belirtilerek, 60 gün süreyle ertelenmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu karar, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmeleri Kanunu'nun 63'üncü maddesine göre, 17 Mayıs'ta Bakanlar Kurulu tarafından verildi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mayıs 2018 10:47

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