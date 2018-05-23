B/S/H iÅŸÃ§ileri: Grev yasaklayana oy yok demeliyiz!

MESS sÃ¶zleÅŸmesi kapsamÄ±nda olan B/S/H'de Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§iler, 'Tek adamlÄ±ÄŸa izin vermemeliyiz. AKPâ€™yi ve ErdoÄŸanâ€™Ä± iÅŸÃ§iler durdurabilir' Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Tuncay SAÄžIROÄžLU

Çerkezköy

MESS sözleÅŸmesi kapsamÄ±nda olan B/S/H’de, seçim süreci daha yeni geride kalan toplusözleÅŸme süreciyle birlikte deÄŸerlendiriliyor. Zira patronlarÄ±n düÅŸük zam dayatmasÄ±na iÅŸçilerin aldÄ±ÄŸÄ± grev kararÄ±, Bakanlar Kurulu kararÄ± ve CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n onayÄ±yla yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±. Buna karÅŸÄ±n iÅŸçiler kararlÄ± duruÅŸla kazanÄ±m elde etmiÅŸlerdi. Ancak ÅŸubat ayÄ±nda imzalanan sözleÅŸmenin üzerinden daha 4 ay geçmeden iÅŸçiler tüm fiyatlarÄ±n artmasÄ±yla eriyen ücretleri, yükselen döviz, üretimin durgunluÄŸu nedeniyle iÅŸten atÄ±lma kaygÄ±larÄ±nÄ± konuÅŸur oldu. Evrensel'e konuÅŸan iÅŸçiler “Grevimiz yasaklanÄ±nca hepimiz zarar gördük. Ama bugün hepimiz grevimizi yasaklayana oy yok diyemiyoruz. Ä°ÅŸçiler bu bölünmeden kurtulmadan ne kendini kurtarabilir, ne de ülke iyi olur” çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

ÜCRETLER ERÄ°DÄ°, Ä°ÅžSÄ°ZLÄ°K KORKUSU BAÅžLADI

Seçimleri konuÅŸmak için bir araya geldiÄŸimiz B/S/H iÅŸçileri ilk önce fabrikada yaÅŸadÄ±klarÄ± problemleri ve kaygÄ±larÄ±nÄ± anlatmaya baÅŸladÄ±. “Seçim daha yeni yeni konuÅŸulmaya baÅŸladÄ±” diyen bir iÅŸçi ücretlerin erimesinden, ekonominin kötü gidiÅŸatÄ±ndan ve iÅŸten atÄ±lma kaygÄ±larÄ±nÄ± dile getirdi: “SözleÅŸme imzalandÄ±ÄŸÄ±nda beklentilerimizi biraz karÅŸÄ±lamÄ±ÅŸtÄ±. Ama daha sonra aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zam göz açÄ±p kapayana kadar eridi. Her ÅŸeye zam geldi. Pazara çÄ±kÄ±nca elimiz korkarak tezgaha gider oldu.” B/S/H’nin her yÄ±l üretim rekoru kÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan iÅŸçi, “Bu seneki üretim planÄ±nda da rekor sayÄ±lar hedefe kondu. Ama mayÄ±s ayÄ± gelmesine raÄŸmen hâlâ durgunluk devam ediyor. Geçen sene neredeyse bütün bantlar üç vardiya çalÄ±ÅŸÄ±rdÄ±. Åžimdi kÄ±pÄ±rdama olmadÄ±ÄŸÄ± gibi bazÄ± vardiyalarÄ±n kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± söyleniyor. Ä°ÅŸten atÄ±lma korkusu hepimizi sarmÄ±ÅŸ durumda” dedi.

Ä°ÅžÇÄ° BORCU Ä°LE BAÅž BAÅžA KALDI

SözleÅŸme imzalandÄ±ÄŸÄ±nda “davullarla, zurnalarla” ilan edildiÄŸini söyleyen diÄŸer iÅŸçi “Åžimdi her ÅŸey ateÅŸ pahasÄ± olunca para yetmez oldu. KaÅŸÄ±kla alÄ±nanlar kepçeyle geri alÄ±ndÄ±. Vergi kesintileri artÄ±nca ücretler düÅŸtü. Åžimdi herkes borcu ile baÅŸ baÅŸa kaldÄ±” diyerek sözleÅŸmeden sonra geldikleri noktayÄ± anlattÄ±.

“Kriz kapÄ±da deÄŸil, içindeyiz” diyen baÅŸka bir iÅŸçi ise endiÅŸesini “Ücretler eriyor, iÅŸsizlik korkusu baÅŸladÄ±. Dolar kaça gelmiÅŸ. Fatura yeniden bize çÄ±karÄ±lacak. Olan yine iÅŸçiye olacak” sözleriyle dile getirdi.

Ä°ÅžÇÄ°LER BÖLÜNMEDEN KURTULMALI

“Ä°ÅŸçiler seçimi konuÅŸmaya baÅŸladÄ±. Partiler ve adaylar üzerinden tartÄ±ÅŸma büyüyor. Neredeyse bütün B/S/H iÅŸçisi gidiÅŸattan memnun deÄŸil” diyen baÅŸka bir iÅŸçi, devam etti: “Ama nasÄ±l düzelecek noktasÄ±nda kafalar karÄ±ÅŸÄ±k. Burada hiçbir partinin ve adayÄ±n durumu düzelteceÄŸine inanmÄ±yor. Seçimde tercihini eski alÄ±ÅŸkanlÄ±klara göre yapacak.”

B/S/H iÅŸçileri ortak kaygÄ±lar içinde olsa da siyasal meseleye geldi mi ayrÄ±ÅŸÄ±yorlar. “Birimiz için iyi olan hepimiz için iyi, birimiz için kötü olan ise hepimiz için kötü. Kaderimiz hep aynÄ±. Ama kutuplaÅŸmadan dolayÄ± ortak hareket edemiyoruz” diyen iÅŸçi, sözü grev yasaÄŸÄ±na getirdi: “Grevimiz yasaklanÄ±nca hepimiz zarar gördük. Ama bu gün hepimiz grevimizi yasaklayana oy yok diyemiyoruz. AyrÄ±ÅŸÄ±yoruz. Ä°ÅŸçiler bu bölünmeden kurtulmadan ne kendini kurtarabilir, ne de ülke iyi olur.”

AKP’YÄ° Ä°ÅžÇÄ°LER DURDURABÄ°LÄ°R

Trakya’da olduÄŸu gibi B/S/H fabrikasÄ±nda çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler içinde de CHP’nin bir aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± görünüyor. Ama özellikle genç iÅŸçiler içinde azÄ±msanamayacak bir kesimin Ä°YÄ° Partiye yöneldiÄŸi görünüyor. AKP’li iÅŸçilerin ise ne yapacaÄŸÄ± kestirilemiyor. Çünkü tartÄ±ÅŸmalara çok katÄ±lmÄ±yorlar. Ne olursa olsun oy verecek olanlar dÄ±ÅŸÄ±nda da AKP’yi savunan yok.

HDP ise neredeyse hiç konuÅŸulmuyor. Fabrika için böyle bir tablo çizen iÅŸçiler kendi görüÅŸlerini ise “Ülke tek adamla yönetilmez. DÄ±ÅŸ politika da dahil her politikada bir gün öyle bir gün böyle olmaz. Ä°ÅŸçilere ise grev yasaÄŸÄ±ndan baÅŸka bir vaadi yok. Her ÅŸey patronlar için. Ä°ÅŸçiler olarak bu duruma dur demeliyiz. Tek adamlÄ±ÄŸa izin vermemeliyiz. AKP’yi ve ErdoÄŸan’Ä± iÅŸçiler durdurabilir. Çünkü AKP, döneminde en çok bizi maÄŸdur etti” çaÄŸrÄ±sÄ±nÄ± yaptÄ±.

ERDOÄžAN 3 KEZ ‘OHAL’LE GREVLERÄ° YASAKLIYORUZ’ DEDÄ°

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan son bir yÄ±l içerisinde yaptÄ±ÄŸÄ± 3 açÄ±klamada OHAL’i iÅŸçilere karÅŸÄ±, patronlarÄ±n çÄ±karÄ±na uyguladÄ±klarÄ±nÄ± itiraf etti.

12 Temmuz 2017’de yabancÄ± tekellerin temsilcileriyle bir araya geldiÄŸi toplantÄ±da yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, OHAL’in iÅŸ dünyasÄ±nÄ±n rahat çalÄ±ÅŸabilmesi için uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, “Biz göreve geldiÄŸimizde Türkiye’de OHAL vardÄ± ama bütün fabrikalar grev tehdidi altÄ±ndaydÄ±. HatÄ±rlayÄ±n o günleri. Ama ÅŸimdi grev tehdidi olan yere biz OHAL’den istifade ederek anÄ±nda müdahale ediyoruz” dedi.

21 Nisan 2018’de yapÄ±lan DÄ±ÅŸ Ekonomik Ä°liÅŸkiler Kurulunun (DEÄ°K) OlaÄŸan Genel Kurul toplantÄ±sÄ±nda, “20 yÄ±l öncesine doÄŸru gidin grevlerin olduÄŸu o günleri hatÄ±rlÄ±yor musunuz? Acaba bu kadar grev neden oluyordu ve bu grevler karÅŸÄ±sÄ±nda Türk sanayisinin ne konuma geldiÄŸini herhalde hatÄ±rlÄ±yoruzdur. Ama o günden bugüne eÄŸer bu OHAL olmamÄ±ÅŸ olsaydÄ±, bak iÅŸte burada kÄ±sa bir süre önce Bursa’da bu tür yollara tevessül etmek isteyenler oldu. Biz nereden istifade ettik? OHAL’den. Biz oradaki yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±mÄ±zÄ±n önünü kesmek isteyenlere neyle müdahale ettik? OHAL ile... AnÄ±nda hemen oradaki grevi durdurduk” diye konuÅŸtu.

ErdoÄŸan 24 Nisan 2018 tarihinde partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda ise ÅŸunlarÄ± söyledi: “Bu ülkede OHAL ile idare edildiÄŸi dönemler bizim OHAL kararlarÄ±nÄ± uyguladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z dönemler gibi deÄŸildi. O zaman fabrikalar sürekli greve giderdi. Tüm sanayi kesimine seslenmek isterim 7. OHAL dahil bir fabrikada grev söz konusu mu? Åžu süreç içerisinde Türkiye’de sanayi durmamÄ±ÅŸtÄ±r.”

TOBB BAÅžKANI DA Ä°ÅžÇÄ°YE KARÅžI Ä°Åž BÄ°RLÄ°ÄžÄ°NÄ° Ä°TÄ°RAF ETTÄ°

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliÄŸi (TOBB) BaÅŸkanÄ± Rifat HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu da geçtiÄŸimiz günlerde TOBB Genel Kurulunda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, “En çok ÅŸikayet ettiÄŸimiz konu olan, istihdam maliyetlerinin düÅŸürülmesini saÄŸladÄ±k. Ä°ÅŸ saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve güvenliÄŸi mevzuatÄ±, KOBÄ°’lerimize büyük yükler getiriyordu, bunlarÄ± kaldÄ±rttÄ±k. YÄ±llardÄ±r hep talep ederdik. Vergisini düzenli ödeyen mükellef için, yüzde 5 vergi indirimi de nihayet geldi. Biriken KDV alacaklarÄ±mÄ±z konusunda da talebimiz üzerine bir çalÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±. Büyük sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir baÅŸka alan, yargÄ± sistemiydi. Özellikle iÅŸ mahkemelerindeki davalarda, iÅŸveren yüzde 99 haksÄ±z çÄ±kÄ±yordu. Bunu deÄŸiÅŸtirmek üzere, zorunlu arabuluculuk sisteminin uygulamaya alÄ±nmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±k” açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±. HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu, bu konuda kendilerine yardÄ±m eden CumhurbaÅŸkanÄ±, BaÅŸbakan, bakanlar ve milletvekillerine de teÅŸekkür etti.

AKP Ä°KTÄ°DARLARI DÖNEMÄ°NDE 14 GREV YASAKLANDI

AKP iktidara geldiÄŸi 2002’den bu yana tam 14 grevi yasakladÄ±. Yasaklanan 14 grevin 6’sÄ± OHAL döneminde oldu. Ä°ÅŸte AKP’nin OHAL’den önce ve sonra yasakladÄ±ÄŸÄ± grevler:

1) AKP Hükümetinin yasakladÄ±ÄŸÄ± ilk grev 1 Temmuz 2003’te Petrol-Ä°ÅŸ’in örgütlü olduÄŸu Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret AÅž’deki grev oldu.

2) Hükümet 8 AralÄ±k 2003’te, Kristal-Ä°ÅŸ üyesi 5 bin PaÅŸabahçe iÅŸçisinin grevini daha baÅŸlamadan yasakladÄ±.

3) Camda yasaÄŸÄ±n kalkmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, PaÅŸabahçe iÅŸçileri 30 Ocak 2004 günü greve yeniden baÅŸladÄ±. Ancak AKP, grevi ikinci kez yasakladÄ±. Milli güvenliÄŸi bozucu gerekçesine genel saÄŸlÄ±k gerekçesi de getirildi.

4) 21 Mart 2004’te Lastik-Ä°ÅŸ’in toplu iÅŸ sözleÅŸmesi görüÅŸmeleri anlaÅŸmazlÄ±kla sonuçlanÄ±nca 20 ayrÄ± fabrikada 5 binin üzerinde iÅŸçinin aldÄ±ÄŸÄ± grev kararÄ± Bakanlar Kurulu tarafÄ±ndan yasaklandÄ±.

5) 1 Eylül 2005’te, Türkiye Maden-Ä°ÅŸ’in örgütlü olduÄŸu Erdemir Madencilik’teki grev yasaklandÄ±.

6) 27 Haziran 2014’te 5 bin 800 iÅŸçinin ÅžiÅŸecam’a baÄŸlÄ± 10 cam fabrikasÄ±nda 8 gündür sürdürdüÄŸü grev, genel saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve milli güvenliÄŸi bozucu nitelikte olduÄŸu gerekçesiyle yasaklandÄ±.

7) 21 Temmuz 2014’te ise Bakanlar Kurulu, Çöllolar Kömür SahasÄ± iÅŸyeri ile ÇayÄ±rhan Kömür Ä°ÅŸletmesinde, Türkiye Maden Ä°ÅŸçileri SendikasÄ± tarafÄ±ndan alÄ±nan grev kararÄ±nÄ±, genel saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve milli güvenliÄŸi bozucu nitelikte olduÄŸu gerekçesiyle yasakladÄ±.

8) 30 Ocak 2015’te Bakanlar Kurulu, BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ’in, aralarÄ±nda Anadolu Isuzu, DemisaÅŸ Döküm, Federal Mogul, Sarkuysan ve Türk Prysmian Kablo’nun da olduÄŸu 22 fabrikada uyguladÄ±ÄŸÄ± grevi yasakladÄ±.

9) AKP’nin OHAL’i fÄ±rsat bilerek yasakladÄ±ÄŸÄ± ilk grev Asil Çelik oldu. AKP, toplu iÅŸ görüÅŸmelerinde anlaÅŸmaya varÄ±lamamasÄ± üzerine Asil Çelik’te 18 Ocak 2017’de baÅŸlayacak grevi yasakladÄ±.

10) BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ’in örgütlü olduÄŸu EMÄ°S’e baÄŸlÄ± iÅŸyerlerinde 20 Ocak 2017’de baÅŸlayan grev, ErdoÄŸan’Ä±n da imzasÄ±nÄ±n bulunduÄŸu bir kararla ‘Milli güvenliÄŸi bozucu’ nitelikte olduÄŸu gerekçe gösterilerek yasaklandÄ±.

11) 20 Mart 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayÄ±mlanan kararla, Akbank grevi ‘Ekonomik ve finansal istikrarÄ± bozucu nitelikte’ olduÄŸu gerekçesiyle baÅŸlamadan yasaklandÄ±.

12) 22 MayÄ±s 2017 tarihli Resmi Gazete’de yer alan kararla ÅžiÅŸecam iÅŸçilerinin 24 MayÄ±s 2017’de baÅŸlatacaÄŸÄ± grev “Milli güvenliÄŸi bozucu nitelikte olduÄŸu” gerekçesiyle baÅŸlamadan yasaklandÄ±.

13) Mefar Ä°laç fabrikasÄ±nda toplu sözleÅŸme görüÅŸmelerinden sonuç alÄ±namamasÄ± üzerine alÄ±nan grev kararÄ± Bakanlar Kurulu kararÄ±yla yasaklandÄ±. 5 Haziran 2017 tarihinde alÄ±nan kararda, “Genel saÄŸlÄ±ÄŸÄ± bozucu nitelikte görüldüÄŸünden” ifadeleri yer aldÄ±.

14) MESS sözleÅŸmesi kapsamÄ±nda 130 bin iÅŸçiyi kapsayan ve 2 Åžubat’ta (2018) baÅŸlayacak olan grev, Bakanlar Kurulunun kararÄ± ve CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan’Ä±Ä±n onayÄ±yla yasaklandÄ±. Yasaklama kararÄ±nÄ±n, patron sendikasÄ± MESS’in iÅŸçi sendikalarÄ±yla yapacaÄŸÄ± görüÅŸme gününde alÄ±nmasÄ± dikkat çekti.

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