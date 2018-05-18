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Seçim Günlüğü (18 Mayıs 2018)

24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimine dair haberler, son dakika gelişmeleri ve açıklamalar...
Seçim Günlüğü (18 Mayıs 2018)
Fotoğraf: Ahmet İzgi/AA

MHP, 24 Haziran seçimleri öncesi milletvekili aday listesini açıkladı. SP Lideri Karamollaoğlu, 'AK Parti'nin çözülüşü ANAP gibi olur' dedi.

YSK'DEN GENELGE: OY YÜZDELERİ NASIL HESAPLANACAK?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 24 Haziran 2018 tarihindeki  27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, il seçim kurullarının seçim sonuçlarına ilişkin görevleri ile yurt düzeyi seçim sonuçlarının belirlenmesinde uygulanacak esas ve ilkeleri içeren genelgesi, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

YSK genelge yayımladı: Oy yüzdeleri nasıl hesaplanacak?

YSK, seçim sonuçlarının belirlenmesine dair genelgesini Resmi Gazete'de yayımladı. İttifak oylarının nasıl hesaplanacağı da genelgede yer alıyor.

KARAMOLLAOĞLU'DAN SEÇİM DEĞERLENDİRMELERİ

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu, AKP'nin Milli Görüş geleneğiyle bir alakasının kalmadığını belirtti ve "AK Parti’nin bundan sonra varlığını uzun zaman devam ettireceği kanaatinde değilim. ANAP gibi olur. Daha hızlı çözülür belki. AK Parti diye bir şey yok ki Türkiye’de, Tayyip Erdoğan var" dedi.

Karamollaoğlu: AK Parti ANAP'tan daha hızlı çözülebilir

SP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu, 'Artık AK Parti yok Erdoğan var' dedi ve AKP'nin çözülüşünün ANAP'tan daha hızlı olacağını söyledi.

MHP'DE MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ AÇIKLANDI

24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine Cumhur İttifakı ile birlikte giren Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) milletvekili aday listesi açıklandı.

MHP'nin milletvekili aday listesi açıklandı

MHP, 24 Haziran seçimlerindeki milletvekili aday listesini açıkladı. Genel Başkan Devlet Bahçeli, memleketi Osmaniye'den aday.

MUHARREM İNCE: ABD, 'GÜLEN USULÜNE UYGUN İSTENMEDİ' DEDİ

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Amerikalılar beni aradı, Türkiye Cumhuriyeti Fethullah Gülen usulüne uygun bir şekilde bizden istemedi dedi" açıklamasında bulundu. “Muharrem İnce yalnız mı” tartışmasına da, “Yalnız olan Türk basını" ifadesini kullanarak cevap verdi.

Muharrem İnce: ABD, ‘Gülen usulüne uygun istenmedi’ dedi

Muharrem İnce: Amerikalılar beni aradı, ‘Fethullah Gülen usulüne uygun bir şekilde bizden istenmedi’ dediler.

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Yardım kömürünü sattıran yoksulluk
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaşayanlar, çocuklarına bez ya da gıda almak için, seçim öncesi dağıtılan kömürleri satmak zorunda olduklarını söylediler.

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