Muharrem İnce: ABD, ‘Gülen usulüne uygun istenmedi’ dedi

Muharrem İnce: Amerikalılar beni aradı, ‘Fethullah Gülen usulüne uygun bir şekilde bizden istenmedi’ dediler.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Amerikalılar beni aradı, Türkiye Cumhuriyeti Fethullah Gülen usulüne uygun bir şekilde bizden istemedi dedi" açıklamasında bulundu. “Muharrem İnce yalnız mı” tartışmasına da, “Yalnız olan Türk basını" ifadesini kullanarak cevap verdi.

Muharrem İnce, Amasya mitinginde "Cumhurbaşkanı olduğumda ABD'ye diyeceğim ki FETÖ'yü iade et, etmezsen 24 Aralık Noel; İncirlik'teki askerler Noel'i Washington'da kutlarlar" açıklamasında bulunmuştu.

CNN Türk'te Hande Fırat'ın sunduğu “Gece Görüşü” programına konuk olan Muharrem İnce, Amerikalı yetkililerin kendisini arayarak, "Türkiye Cumhuriyeti Fethullah Gülen usulüne uygun bir şekilde bizden istemedi" dediğini açıkladı. Muharrem İnce, Hande Fırat'ın 'Kim bu Amerikalı?' sorusuna, "Hande hanım siz gazetecilik yapıyorsunuz, ben milli çıkarlarımızı koruyorum" diyerek yanıt verdi.

Programdaki 'Muharrem İnce yalnız mı?' tartışmasına tepki gösteren İnce, “Ben ‘CHP’nin adayı kim olacak’ sürecinden bu yana gazetecilerin haline üzülüyorum ve acıyorum. Bu kadar aciz, bu kadar bilgisiz, bu kadar yanlı, bu kadar kötü niyetli; yani gerçekten medyanın haline acıyorum,” dedi ve “Bütün dünya basını yanımda. Hepsi benimle röportaj yapıyor. Türk basını ise görmezden geliyor. Esas yalnız olan Türk basını” ifadelerini kullanarak programın sunucusu Hande Fırat’a tepki gösterdi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Mayıs 2018 01:16

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