DSP, seçimlerde Millet İttifakı'nı destekleyecek

Demokratik Sol Parti (DSP), 24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı'nı destekleyeceğini ilan etti.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçime katılamaz kararı aldığı Demokratik Sol Parti (DSP), 24 Haziran seçimlerinde CHP, Saadet Partisi, İYİ Parti ve Demokrat Parti'nin yer aldığı Millet İttifakı'nı destekleyeceğini açıkladı.

DSP'den yapılan açıklamada, "Demokratik Sol Parti'ye bağlı olan toplum kesimlerine karşı sorumluluğumuz gereği, 16 yıllık iktidarlarında ülkeyi ekonomik, politik ve sosyal yapısı itibariyle tam bir çöküntünün içine sürüklemiş olan AKP'nin karşısında, seçmenlerin Millet İttifakı'na ve bu ittifak içerisinde demokratik sol politikalarımıza en yakın partinin ve Cumhurbaşkanı adayının desteklenmesi gerektiği hususunun kamuoyuyla paylaşılmasına karar verilmiştir" denildi.

DSP Başkanlık Kurulu'nca yayınlanan bildiride, mutlaka sandığa gidilmesi gerektiği belirtilerek, her seçmenin sandığına sahip çıkması, olası kanunsuzluk ve manipülasyonlara karşı tüm DSP'li avukatların cübbelerini yanlarında bulundurmaları istendi.

Bildiride, DSP'nin seçimlere girmesinin YSK tarafından 'tam kanunsuzluk haliyle' engellendiği belirtilerek, bu durum karşısında yürütülen iç hukuk yolları tükendiğinden, yaratılan hak ihlalinin tespiti için Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurulduğu belirtildi.

2015 KASIM SEÇİMLERİNDE 31 BİN OY ALDI

1985'te kurulan DSP, Bülent Ecevit'in öncülüğünde 1999 seçimlerinde yüzde 22.17 oy alarak birinci parti olmuş ve koalisyon hükümetini kurmuştu. 2002'deki seçimlerde yüzde 1.22 oy alarak Meclis dışında kalan DSP, 2011 seçimlerinde 108.089, 2015 Haziran seçimlerinde 86.585, 2015 Kasım seçimlerinde 31.805 oy aldı. (HABER MERKEZİ)

Seçim Günlüğü (18 Mayıs 2018)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Mayıs 2018 13:50

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