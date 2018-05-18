MHP'nin milletvekili aday listesi açıklandı

MHP, 24 Haziran seçimlerindeki milletvekili aday listesini açıkladı. Genel Başkan Devlet Bahçeli, memleketi Osmaniye'den aday.

24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine Cumhur İttifakı ile birlikte giren Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) milletvekili aday listesi açıklandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli aday listesinde memleketi Osmaniye'den 1. sırada yer aldı.

Listede İstanbul'da listenin ilk 3 sıralarında; 1. Bölge'de Edip Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter ve Mehmet Bülent Karataş, 2. Bölge'de Celal Adan, Cemal Çetin ve Nur Tuğba Aktay, 3. Bölge'de ise Feti Yıldız, İsmail Faruk Aksu ve Arzu Erdem bulunuyor.

Ankara 1. Bölge 1. sırada Mevlüt Karakaya, 2. sırada Zühal Topçu ve 3. sırada Eyüp Yıldız aday, Ankara 2. Bölge 1. sırada Sadir Durmaz, 2. sırada Nevin Taşlıçay ve 3. sırada Abdullah Ağar yer aldı. Ankara 3. Bölge 1. sırada yer alan Yaşar Yıldırım'ı ise Erkan Haberal ve Fatih Çetinkaya izledi.

İzmir'de 1. Bölge'den Hasan Kalyoncu, Selahattin Şahin ve Cihan Aslan, 2. Bölge'den ise Tamer Osmanağaoğlu, Abdulkadir Bektaş ve Yalçın Koçyiğit aday gösterildi.

Listenin tamamı Etikhaber.com tarafından yayınlandı. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 18 Mayıs 2018 10:11

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