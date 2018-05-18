Abdüllatif Şener: Muhtemelen CHP’den milletvekili adayı olacağım

Abdüllatif Şener: Partiler aday listelerini ilan etmedikleri için herhangi bir sürprizle karşılaşmak da mümkündür.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 24 Haziran seçimlerinde aday olarak göstereceği milletvekili listesi 20 Mayıs Pazar günü toplanacak Parti Meclisi'nde oylanarak netleşecek.

21 Mayıs saat 17:00'ye kadar Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunulması gereken listelerde yer alıp almayacağı merak edilen isimlerden biri de, AKP eski kurucularından ve hükümetlerinde başbakan yardımcılığı görevleri üstlenen Abdüllatif Şener.

Ankara'da BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Şener, "Cumhuriyet Halk Partisi'nden muhtemelen milletvekili adayı olacağım. Ama şu anda partiler aday listelerini ilan etmedikleri için herhangi bir sürprizle karşılaşmak da mümkündür. Onun için başka bir açıklama yapmak doğru olmaz" dedi.

Röportajdan öne çıkanlar şöyle:

Kudüs'ün başkent olmasıyla ilgili 6 yıl önceki öngörünüz bir bilgiye mi dayanıyordu?

Öteden beri İsrail, Kudüs'ü zaten başkent olarak görmek istiyordu. Bunu aldığı kararlarla da açıklamıştı. Hatta 2005 yılında Sayın Erdoğan, başbakan sıfatıyla Kudüs'e gittiğinde Ariel Şaron'la yaptığı görüşmede Ariel Şaron, "İsrail milletinin başkenti ve İsrail Devleti'nin başkenti olan Kudüs'e hoşgeldiniz" dedi. Sayın Erdoğan buna bir tepki göstermemişti.

Buna benzer olaylar zaten İsrail'in niyetlerini açıklıyordu. Ama bölgede Arap Baharı nedeniyle İsrail'i kuşatan ülkelerde parçalanmalar, çözülmeler, dağılmalar ortaya çıkınca bu ortamdan İsrail'in yararlanacağını düşündüm.

İsrail'in etrafındaki ülkelerdeki bu kaos ortamına katkı sağlayan dünyada mevcut hangi iktidar, hükümet varsa onun da bu sürece katkısı olduğunu düşündüğümden Sayın Erdoğan'ın da bugünkü geldiğimiz noktaya katkısı olacağını söyledim.

“İsrail'in başkenti Kudüs'e hoş geldiniz” sözlerinin söylendiği dönem siz de AKP'nin hem kurucusu hem de bakanıydınız. O zaman neden böyle bir tepki vermediniz ve istifa etmediniz?

Hükümet etmek önemli bir hadisedir. Hükümette bütün kararlar kolektif olarak alınır. Yani her gün 30 civarında Bakanlar Kurulu kararı imzalarsınız. Bir bakan, bu kararlardan birini imzalamadığı takdirde o kararname yürürlüğü giremez.

Onun için her önünüze gelene itiraz edip istifa etmeye, ayrılmaya kalktığınız zaman tek bir gün bile iktidarda, hükümette kalamazsınız. Bu, Türkiye'deki siyasetin bir kuralıdır.

Ben ilk başladığım günden itibaren Sayın Erdoğan'la anlaşamadım. Özellikle ihaleler, özelleştirme ihaleleri konusunda ve diğer siyasi partilere ve seçmen kesimlerine karşı sert eleştirileri nedeniyle tarzını, siyaset üslubunu beğenmiyordum.

Bırakmayı o yıllarda da düşünmüştüm. Bazı arkadaşlara da 'bırakacağım' diye söylerdim. Ama seçmenler beni, dört yıllığına seçmişler.

Sürem bitmeden bırakmış olmak, seçmenin iradesine karşı da bir saygısızlık olur düşüncesi içerisinde 'yeni seçim döneminin başlamasıyla birlikte aday olmam ve bırakırım' diye planlama yapmıştım ve bu planlamaya uygun olarak bıraktım. Bunda bir çelişki yoktur.

Aday olacak mısınız?

Muhtemelen bu seçimlerde milletvekili adayı olacağım. Ama şu anda partiler aday listelerini ilan etmedikleri için herhangi bir sürprizle karşılaşmak da mümkündür. Onun için başka bir açıklama yapmak doğru olmaz.

Parti adını söylemiyorsunuz?

Yok. Cumhuriyet Halk Partisi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Mayıs 2018 21:04

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