Siyaset Bilimci Peköz: Muhalefet sandığı korursa Erdoğan’ı devirebilir

24 Haziran'da Kürt seçmenin belirleyici olacağını söyleyen Siyaset Bilimci Mustafa Peköz, 'Muhalefet sandıkları korursa Erdoğan’ı devirebilir' dedi.

Siyaset Bilimci Mustafa Peköz, hem AKP ve MHP’nin kurduğu Cumhur İttifakı'nın hem de CHP, İYİ Parti, SP ve DP’nin kurduğu ‘Millet İttifakı’nın HDP’ye ihtiyacı olduğunu söyledi.

MA'ya konuşan Peköz, “CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce gittiği her yerde Kürtleri ve Demirtaş’ı anlatıyor. AKP de bu dönemde Demirtaş’ı hedef tahtasına oturtmaz. Çünkü Kürtlerdeki oy kaybını görmeye başlıyorlar. Ondan dolayı herkes Kürtler üzerinden siyaset yapacaktır” dedi.

‘AKP VE MHP ARASINDA ÇELİŞKİ ÇIKABİLİR’

Peköz, Kürtler üzerindeki oy planlarının AKP ve MHP arasında bir çelişkiye neden olabileceği görüşünde: “Çünkü Erdoğan makyavelisttir. Baktı bunda iş olmuyor hemen değişikliğe gider. AKP içerisinde cezaevindeki bazı gazetecileri ve siyasetçileri serbest bırakma gibi bir düşünce vardı. Bahçeli bunu değiştirmek için hızlı bir şekilde adım attı ve genel affı ön plana çıkardı. Erdoğan hemen açıklama yaptı, böyle bir şeyin gündemlerinde olmadığıyla ilgili. Gazeteler de Bahçeli’ye ‘Bu ülkeyi sen mi yönetiyorsun’ diye fırça atmaya başladılar. Bu çatırdama Kürt gazeteciler ve siyasetçiler üzerinde derinleşebilir. Kürtleri yeniden bu sürece dahil etmek için bunu yapabilirler.”

‘OYLAR ÇALINMAZSA...’

Peköz, üzerinde çokça durulan seçim güvenliği konusuna da değindi. Toplumda oluşan “Ne yaparsak yapalım oylar çalınacaktır” algısının yanlış olduğunu ifade eden Peköz, “3,5 milyon oyu çalmak kolay değildir. Çünkü uluslararası kurumlar gelip izliyor. Bir de hükümet psikolojik olarak yenilmiş durumda. Psikolojileri 1 Kasım’dakinden de geri. AKP eski AKP olsaydı şimdi her tarafı kuşatmıştı. Neredeyse miting yapmayacaklar. Şurada seçimlere ne kaldı, her gün iki ile gidilse dahi bir il kalıyor. Erdoğan zaten il il dolaşmayacak. Psikolojisi de ona uygun değil. Muhalefet seçime dikkatli bakarsa ve birlikte hareket ederse, sandıkları birlikte korursa Erdoğan’ı rahatlıkla devirebilir” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 18 Mayıs 2018 15:30

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