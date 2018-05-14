MHP Milletvekili Atila Kaya: AKP'ye ve Erdoğan'a oy vermeyin

MHP'de AKP ile iş birliğine karşı çıkan milletvekillerinden Atila Kaya, 'AKP'ye ve onun adayı Erdoğan'a oy vermeyin' dedi.

MHP İstanbul Milletvekili ve eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Atila Kaya, 24 Haziran seçimlerine ilişkin açıklamasında "AKP’ye ve onun Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan’a oy vermeyin. Ben öyle yapacağım" dedi.

Seçimlere AKP ile birlikte Cumhur İttifakı'yla giren MHP'nin İstanbul Milletvekili Atila Kaya, sosyal medyadan yayınladığı basın açıklamasında Genel Başkan Devlet Bahçeli ve parti merkezinin aksine bir çağrıda bulundu.

Kaya, Twitter'dan yayınladığı açıklamada

"24 Haziran'da, 16 Nisan 2017 referandumunun devamı niteliğinde olan, bir seçim yaşayacağız. Bu seçim, millet egemenliğine, hukukun üstünlüğüne, kuvvetler ayrılığına, demokrasiye, laikliğe ve Cumhuriyet'in tarihsel kazanımlarına inanan ve bağlılık hissedenler açısından, ‘Atı alanın Üsküdar'ı geçtiği' bir referandumla her şeyin bitmediğini göstermenin bir imkânı olarak değerlendirilmelidir.

Referandum sürecinde, ülkücü tavır çatısı altında, geçmişte Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı yapmış arkadaşlarımla birlikte, Tayyip Erdoğan'ın şahsında temsil edilen ‘Tek Adamlık' ve ‘Parti Devleti' heveslerinin seçmenden onay almaması için mücadele ettik. Ne milliyetçilik anlayışımız, ‘Millet Egemenliği'nin tek adamın iktidarına ciro edilmesine, ne de Ülkücülük anlayışımız, bedeli insan hak ve hürriyetleri olan bir toplumsal düzenin kurulmasına müsaade etmişti. Türk milliyetçiliğinin ve demokrasinin hangi değerleri varsa, onların bir tabuta yerleştirilmesine karşı mücadele edenlerin, o tabuta son çivinin çakılmasına karşı kayıtsız kalmaları da düşünülemez" dedi.

Kaya, "Türk Milleti'ne mensubiyeti, sosyolojik bir olgu olmasının ötesinde, bir heyecan kaynağı da görenleri; tek adam rejimi ve parti devletine karşı millet egemenliğini savunmayı bu bağlılık ve heyecanın temel rüknü sayanları; insan hak ve hürriyetleri ile hukukun üstünlüğüne inananları; demokratik-laik cumhuriyetin tarihsel kazanımlarını muhafaza etmeyi önemseyenleri —böyle davranmakla Türklüğün bekasına gerçekten hizmet edilmiş olacağını bilerek- AKP'ye ve onun cumhurbaşkanı adayına oy vermemeye ve bunun için çalışmaya davet ediyorum. Ben öyle yapacağım" ifadelerini kullandı.

Kaya, 24 Haziran seçimlerinde MHP'den milletvekili adayı olmayacak. (HABER MERKEZİ)

Seçim Günlüğü (14 Mayıs 2018)- HDP ve İYİ Parti'nin seçim bildirgeleri

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mayıs 2018 13:48

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