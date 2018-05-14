Demirtaş'a 'Cumhuriyet PA7AR' sansürü: Annemin demeci var diye…

Selahattin Demirtaş'a annesinin fotoğrafının ve demecinin bulunduğu 'Cumhuriyet PA7AR' verilmedi.

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahhatin Demirtaş'a tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nde annesinin fotoğrafının ve demecinin yer aldığı "Cumhuriyet PA7AR” verilmedi. “Demirtaş Neşesi” manşetiyle çıkan ekte Demirtaş'ın annesinin demeci ve birlikte çekilmiş fotoğrafı yer alıyordu.

Ekin verilmemesi üzerine Demirtaş'ın resmi Twitter hesabından “TV’lerde HDP-Demirtaş haberi yapmak hâlâ yasak. Gazetelerin de çok azı haberlerimizi yapıyor. Cezaevindeyse benimle ilgili haber var diye BirGün, Cumhuriyet, Evrensel gibi gazetelere incelenmek için el konulup ertesi gün veriliyor. Uygulamadan Adalet Bakanının haberi var mı acaba? Cumhuriyet gazetesinin bugünkü eki, annemle fotoğrafımız ve annemin demeci var diye bana verilmedi. Sanırım annemin sözlerinden etkilenerek benim kendime oy vermemden çekiniliyor. Annem ne demiş acaba? Annelerin mesajından değil, terliğinden korkun bence” açıklaması yapıldı. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mayıs 2018 10:14

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