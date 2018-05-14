Pervin Buldan: Ã‡alamayacaklarÄ± oranda bir oya ihtiyacÄ±mÄ±z var

HDPâ€™nin baraj altÄ±nda bÄ±rakÄ±lmasÄ± halinde 70-80 milletvekilinin AKP hanesine yazÄ±lacak olmasÄ± TÃ¼rkiyeâ€™deki diÄŸer siyasi partilerin de sorunu.

Serpil Ä°LGÜN

CumhurbaÅŸkanÄ± adaylarÄ±nÄ±n kesinleÅŸmesiyle birlikte seçim gündemi, Meclis çoÄŸunluÄŸunu kimin elde edeceÄŸi tartÄ±ÅŸmalarÄ±na odaklandÄ±. Kürt oylarÄ±nÄ±n sadece cumhurbaÅŸkanÄ± seçimini deÄŸil, Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n AKP’ye oy vermeyecekleri “münafÄ±k” olarak nitelediÄŸi Meclis seçimlerinin de kaderini belirleyeceÄŸi, herkesin teslim ettiÄŸi bir olgu.

Cumhur Ä°ttifakÄ±’na karÅŸÄ± Türkiye’nin demokratikleÅŸmesi, tek adam-tek parti rejiminin engellenmesi hedefiyle ‘sÄ±fÄ±r baraj’ diye çÄ±kÄ±lan yolda, yüzde 10 baraj engeliyle baÅŸbaÅŸa bÄ±rakÄ±lan HDP, barajÄ± aÅŸma mücadelesi bakÄ±mÄ±ndan da yol haritasÄ±nÄ± oluÅŸturacak seçim beyannamesini bugün açÄ±klÄ±yor. HDP’nin cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Selahattin DemirtaÅŸ’Ä±n seçim kampanyasÄ±yla birlikte duyuracaÄŸÄ± beyanname, “Senle deÄŸiÅŸir” sloganÄ±nÄ±n altÄ±nÄ±n doldurulmasÄ± bakÄ±mÄ±ndan da önemli.

Selahattin DemirtaÅŸ dahil dokuz milletvekili, seçilmiÅŸ belediye baÅŸkanlarÄ±, binlerce üye ve yöneticisi cezaevinde olan, 11 milletvekilinin vekilliÄŸi düÅŸürülen HDP, OHAL koÅŸullarÄ±, antidemokratik seçim yasasÄ± ve hÄ±zÄ± kesilmeyen operasyonlar engelini nasÄ±l aÅŸacak? Kürt halkÄ±, iktidar bloÄŸunun güvenlikçi politikalarÄ±nÄ± nasÄ±l deÄŸerlendiriyor? CHP’nin cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Muharrem Ä°nce’nin verdiÄŸi mesajlar karÅŸÄ±lÄ±k bulur mu? “Tamam”Ä±n muhalefet cephesinde yükselttiÄŸi olumlu ivme, sokaÄŸa nasÄ±l taÅŸÄ±nacak?

Seçim gündeminin öne çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± baÅŸlÄ±klarÄ±, HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Pervin Buldan’la konuÅŸtuk.

‘Cumhur’ ve ‘Millet’ ittifaklarÄ±nÄ±n seçim bildirgeleri henüz açÄ±klanmadÄ± ancak vaatler sÄ±ralanmaya baÅŸlandÄ±. HDP bugün açÄ±klayacaÄŸÄ± bildirgede Türkiye halklarÄ±na ne diyecek? Beyanname nasÄ±l bir çerçevenin üzerine bina edilecek?

HDP olarak Türkiye’nin ihtiyacÄ± olan bir seçim beyannamesiyle Türkiye halklarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kmayÄ± hedefliyoruz. Özellikle tüm ezilmiÅŸ kesimlerin, ötekileÅŸtirilenlerin, yok sayÄ±lanlarÄ±n, kadÄ±nlarÄ±n ve gençlerin kendisini içerisinde bulacaÄŸÄ± ve “Evet, bu benim sorunumu çözecek” diyebileceÄŸi bir beyanname olacak. HDP iktidara geldiÄŸinde Türkiye’nin sorunlarÄ±na nasÄ±l çözümler sunacaÄŸÄ±nÄ±, Türkiye toplumunu nasÄ±l kucaklayacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klayacaÄŸÄ±z. Her kesime seslenmeye ve her kesimin sesi olmaya çalÄ±ÅŸan bir beyannameyle seçim programÄ±mÄ±zÄ± baÅŸlatacaÄŸÄ±z.

BazÄ± çevreler Kürt sorununda güvenlikçi politikalara dönülmesiyle birlikte HDP’nin de TürkiyelileÅŸme iddiasÄ±nÄ± yitirdiÄŸi, kimlik siyasetine sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yönünde eleÅŸtiriler yöneltiyor ve baraj engelini aÅŸabilmesi için HDP’nin Türkiye partisi olmasÄ± gerektiÄŸini söylüyor. Siz bu eleÅŸtirilere nasÄ±l yaklaÅŸÄ±yorsunuz?

Önce ÅŸunu söylemek isterim, HDP hiçbir zaman Türkiye partisi olma görüntüsünden çÄ±kmadÄ±. 7 Haziran’dan sonra yaÅŸananlar, bölgede sokaÄŸa çÄ±kma yasaklarÄ±yla birlikte Kürt halkÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± yerlerde yapÄ±lan zulümler, siyasetçilerimizin, belediye baÅŸkanlarÄ±mÄ±zÄ±n tutuklanmasÄ±, atanan kayyÄ±mlar, HDP’ye yönelik linç giriÅŸimleri, Suriye’de yaÅŸanan geliÅŸmeler, Afrin meselesi... Bütün bunlar Kürt halkÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± biraz daha görünür kÄ±lmak açÄ±sÄ±ndan, bizleri yaÅŸananlarÄ± aktarmaya biraz daha yöneltti; ancak bunun yanÄ±nda Türkiye halklarÄ±nÄ±n sorunlarÄ±nÄ± da ihmal etmedik. HDP sadece Kürtlerden oluÅŸan bir parti deÄŸil. AraplarÄ±, Alevileri, Türkleri, Ermeni ve Süryanileri temsil eden milletvekili arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla hep birlikte Türkiye’nin sorunlarÄ±nÄ± dillendirmeye çalÄ±ÅŸtÄ±k. Bu vesileyle bir kez daha HDP’nin Türkiye partisi olma yönündeki çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± hÄ±zlandÄ±rÄ±caÄŸÄ±nÄ± ifade etmek isterim. Türkiye’nin her kesimine ulaÅŸmaya, gitmediÄŸimiz her ile gitmeye çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. OlaÄŸanüstü hal ÅŸartlarÄ±nda bulunuyor olmamÄ±za raÄŸmen bunlarÄ± yapmaya çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Karadeniz’deki HES meselesinden tutalÄ±m Ege’deki çiftçinin sorununa, kadÄ±nlarÄ±n ve gençlerin sorunlarÄ±na, hepsini önümüze bir hedef olarak koyup, Türkiye partisi iddiamÄ±zÄ± bir kez daha ispat etmeye çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z.

Ä°ÅŸaret ettiniz, OHAL ÅŸartlarÄ± ve deÄŸiÅŸtirilen seçim yasalarÄ± adil ve demokratik bir seçim yarÄ±ÅŸÄ±nÄ± zaten ortadan kaldÄ±rÄ±yor ancak HDP açÄ±sÄ±ndan önemli bir diÄŸer engel de kriminalize edilerek düÅŸmanlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± ve bunun hemen her gün sürdürülüyor olmasÄ±. Partiniz bu engelleri nasÄ±l aÅŸacak? NasÄ±l bir çalÄ±ÅŸmayla sözünü Türkiye halkÄ±na ulaÅŸtÄ±racak?

Evet, OHAL koÅŸullarÄ±nda çalÄ±ÅŸma yapmak elbette zor ancak bu mesele sadece HDP’yi etkileyen bir mesele deÄŸil. OHAL’den Türkiye toplumunun hepsi etkileniyor, diÄŸer siyasi partiler de etkileniyor. Her gün yönetici arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve tutuklandÄ±ÄŸÄ± bir dönemde seçmenlere ve tabanÄ±mÄ±za ulaÅŸmanÄ±n yol ve yöntemlerini elbette bulacaÄŸÄ±z; yapacaÄŸÄ±mÄ±z etkinliklerle, mitinglerle sözümüzü her kesime ulaÅŸtÄ±rmanÄ±n zeminini mutlaka hazÄ±rlayacaÄŸÄ±z. Belki iktidarÄ±n güdümündeki basÄ±nda yer almayacaÄŸÄ±z ama sosyal medya üzerinden bile olsa her çalÄ±ÅŸmamÄ±zÄ±, her etkinliÄŸimizi, her buluÅŸmamazÄ± Türkiye kamuoyuyla paylaÅŸmaya çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Bizim iÅŸimiz ev ev dolaÅŸmak olacak, her eve girmeye çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z.

Seçim yasasÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesinin esas olarak bölgede HDP’yi ‘sandÄ±ktan çÄ±karmamayÄ±’ hedeflediÄŸi düÅŸünülürse, bölgede nasÄ±l bir strateji izlenecek?

HalkÄ±mÄ±z sandÄ±klara sahip çÄ±kacak. Biz bundan eminiz. Bu tür durumlarla ilk defa karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalmÄ±yoruz. Her ne kadar bugün yasal güvenceye kavuÅŸturulmuÅŸ olsa bile, her seçim döneminde her türlü oyunun oynandÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. Ancak Kürt seçmen, politik bir seçmen. Oynanan oyunun, yapÄ±lacak usulsüzlüklerin farkÄ±nda. Bu nedenle biz insanlarÄ±mÄ±za “SandÄ±klarÄ± terk etmeyin, oylarÄ±nÄ±za sahip çÄ±kÄ±n, 24 Haziran akÅŸamÄ±na kadar bulunduÄŸunuz yerleri terk etmeyin” çaÄŸrÄ±sÄ± yapacaÄŸÄ±z. Bu oyunlar karÅŸÄ±sÄ±nda seçmenlerimizin, tabanÄ±mÄ±zÄ±n bu irade ve kararlÄ±lÄ±kla hareket edeceÄŸine yürekten inanÄ±yorum. Ä°nsanlarÄ±mÄ±z politik bir davranÄ±ÅŸla, asla provakosyonlara gelmeden ve izin vermeden çok sakin ve saÄŸduyulu bir ÅŸekilde oylarÄ±na ve sandÄ±klara sahip çÄ±kacaklar.

Kürdi partilerle kurulacak ittifakÄ±n sandÄ±k güvenliÄŸi ve baraj riski açÄ±sÄ±ndan da önemli bir avantaj oluÅŸturacaÄŸÄ± belirtiliyor. Ä°ttifak kesinleÅŸti, diyebilir miyiz? Ek olarak, gerek Türkiye, gerekse dört parçadaki Kürtlerin birliÄŸi ve dayanÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ± yönünde partinizin uzunca bir dönemdir çaba içinde olduÄŸunu düÅŸündüÄŸümüzde, bu ittifakÄ±n seçim iÅŸbirliÄŸinin ötesinde taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± anlam için ne söylersiniz?

Evet bu yeni bir çalÄ±ÅŸma deÄŸil. Kürtlerin birlik ve beraberliÄŸi bu dönem açÄ±sÄ±ndan belki biraz daha zorunlu hale geldi, ancak daha önce de bu tür çalÄ±ÅŸmalar vardÄ±. Bu çalÄ±ÅŸmalar zaman zaman sekteye uÄŸramÄ±ÅŸ olsa bile bu dönem bir kez daha zorunlu olarak karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kan bir mesele haline geldi. 24 Haziran buna bir vesile olabilir. Seçim ittifakÄ±yla birlikte Kürtlerin birlik ve beraberliÄŸinin daha sonra ulusal birlik meselesine taÅŸÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini ifade etmek istiyorum. Nerede yaÅŸarlarsa yaÅŸasÄ±nlar, hangi coÄŸrafyalarda bulunurlarsa bulunsunlar... Kürt halkÄ±nÄ± inkar etmeye çalÄ±ÅŸan, görmezden gelmeye çalÄ±ÅŸan bir zihniyete karÅŸÄ± artÄ±k birlik olmanÄ±n zamanÄ±dÄ±r. Belki geç kalÄ±ndÄ±, ancak 24 Haziran seçimlerinde ortaya çÄ±kan bu birlik beraberliÄŸin, ileriki dönemlerde yaÅŸanacak her türlü tehlikenin önünde de bir set oluÅŸturacaktÄ±r diye düÅŸünüyoruz. DolayÄ±sÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z görüÅŸmeler çok önemli ve kÄ±ymetli görüÅŸmelerdi. Sonuç da aldÄ±k açÄ±kçasÄ±; DiyarbakÄ±r’daki Kürdistani partilerden birkaç güne kadar bu yönde bir açÄ±klama gelecek diye tahmin ediyoruz.

Hüda-Par’Ä±n da dahil edilmesi yönündeki talebin partinizce kabul görmediÄŸi basÄ±na yansÄ±dÄ± ancak tartÄ±ÅŸmalar sürüyor göründüÄŸü için soralÄ±m, bu ittifak açÄ±sÄ±ndan bir sÄ±kÄ±ntÄ± yaratÄ±r mÄ±?

Hüda-Par’Ä±n da bu ittifaka girmesi konusunda bir ifade var, ancak ÅŸu anda öyle bir ÅŸeyin zor olduÄŸunu belirtmek isterim.

Sol, sosyalist, emek ve demokrasi güçleriyle yapÄ±lan görüÅŸmelere iliÅŸkin nasÄ±l bir deÄŸerlendirme yaparsÄ±nÄ±z? Emek ve demokrasi güçlerinin ittifakÄ±nÄ±n kurulmasÄ± yönünde çabalar oldu, ancak bu saÄŸlanamadÄ±. SaÄŸlanamamasÄ±nda HDP açÄ±sÄ±ndan bir eksiklik, zayÄ±flÄ±k söz konusu mu?

Sol, sosyalist partilerle görüÅŸmelerimiz tamamlanmak üzere. Bu görüÅŸmeler neticesinde batÄ±daki sosyalist kesimlerin, demokratik çevrelerin birlik ve beraberliÄŸinin oluÅŸmasÄ± noktasÄ±nda HDP olarak büyük bir çaba içerisine girdik. O anlamda da görüÅŸmelerimiz devam etmekle birlikte önemli noktalarda uzlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± söyleyebilirim. Muhtemelen batÄ±daki sol partilerden de açÄ±klamalar yapÄ±lacaktÄ±r bu konuda. Ki, birkaç parti zaten açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±, HDP’yi ve Selahattin DemirtaÅŸ’Ä± destekleyeceÄŸine dair. HDP olarak sadece bölgede Kürdistani partilerle deÄŸil, Türkiye’nin batÄ±sÄ±ndaki sol ve sosyalist çevreler ve demokrasi güçleriyle yapacaÄŸÄ±mÄ±z ittifaklarÄ± da önemsiyoruz. Türkiye’nin, Türkiye halklarÄ±nÄ±n buna ihtiyacÄ± var.

HDP’NÄ°N BARAJ ALTINDA KALMASI TÜM MUHALEFETÄ°N SORUNU

Ä°ttifak taktiklerinde ‘parti üstü’ bir tutum alan CHP’nin, HDP konusunda direnmemesi cesaretsizlik’ olarak deÄŸerlendirildi. Ne dersiniz, bu sonucu doÄŸuran cesaretsizlik mi, iktidar bloÄŸunun saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± engelleme mi, yoksa CHP yönetiminin Kürt sorununa bakÄ±ÅŸta genel ‘devlet’ yaklaÅŸÄ±mÄ±ndan çok farklÄ±laÅŸmamasÄ± mÄ±?

Åžöyle söyleyeyim; bir kere CHP bu saatten itibaren ana muhalefet rolünü çoktan kaybetti. Ana muhalafet partisi olan bir partinin bu dÄ±ÅŸlayÄ±cÄ± ve görmezden gelen yaklaÅŸÄ±mÄ± Türkiye toplumu tarafÄ±ndan da yakÄ±ndan izleniyor. Biz, hiçbir ÅŸekilde kimseyle kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda bir görüÅŸme yapmadÄ±k, hiçbir pazarlÄ±k içine de girmedik. Onlar kendi gelecekleri açÄ±sÄ±ndan böyle bir ittifakÄ± kurdular ve HDP’yi bunun dÄ±ÅŸÄ±nda tuttular. Åžu ortaya çÄ±kÄ±yor ki, baraj bugün itibariyle HDP’yi hedef almÄ±ÅŸtÄ±r. Biz elbette ki baraj meselesini aÅŸabilecek bir konumdayÄ±z. Ancak izlenen yolun demokratik bir yol olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyoruz. Bu açÄ±dan, HDP’nin neden dÄ±ÅŸta bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sorusunun muhatabÄ± CHP. Bu sorunun cevabÄ±nÄ± bizden ziyade CHP’nin vermesi gerektiÄŸini düÅŸünüyorum.

Ancak ÅŸunu kimsenin unutmamasÄ± gerekiyor; HDP’nin baraj altÄ±nda bÄ±rakÄ±lmasÄ± durumunda 70-80 milletvekili AKP hanesine yazÄ±lacak. Bu gerçekliÄŸi Türkiye toplumu, Türkiye’nin geleceÄŸi açÄ±sÄ±ndan göz ardÄ± etmemelidir. AKP-MHP koalisyonu tarafÄ±ndan bugüne kadar yaÅŸananlarÄ±n daha fazlasÄ±nÄ±n Türkiye toplumuna yaÅŸatÄ±lacaÄŸÄ± kaygÄ±sÄ±nÄ± herkes taÅŸÄ±malÄ±dÄ±r. Bu sadece bizim sorunumuz deÄŸildir; bu CHP’nin de, Ä°YÄ° Parti’nin de, SP’nin de, Türkiye’deki diÄŸer siyasi partilerin de sorunudur. Hem demokratik anlamda hem de siyaseten insanlarÄ±n bunu çok iyi deÄŸerlendirmesi gerektiÄŸini düÅŸünüyorum.

BATIDA YAÅžAYAN KÜRTLER AKP’DEN DESTEÄžÄ°NÄ° ÇEKMELÄ°

Genel olarak iddiasÄ±z ve ikna edici olmaktan uzak bulunan AKP’nin seçim manifestosunu, operasyonlarÄ±n devam edeceÄŸi ve hatta yenilerinin ekleneceÄŸi vaatleri üzerinden soralÄ±m. ErdoÄŸan-AKP açÄ±sÄ±ndan da Kürtlerin oyunu almak önemliyse, güvenlik siyasetine yapÄ±lan bu güçlü vurgu neden?

FotoÄŸraf: Erdost YÄ±ldÄ±rÄ±m/EVRENSEL

Önce, AKP’nin seçim manifestosunun tam bir çöküÅŸ manifestosu olduÄŸunu belirtmek isterim. Ve evet, geçmiÅŸte yaptÄ±klarÄ±nÄ± tekrar yapacaÄŸÄ±nÄ±n mesajÄ±nÄ± verdi aslÄ±nda ErdoÄŸan. Bu nedenle, özellikle AKP’ye oy veren Kürtlerin bu meseleyi ciddi ÅŸekilde önüne koymasÄ± gerekiyor.

Siyasetçilerin cezaevinde olmasÄ± ama aynÄ± zamanda Afrin’de yaÅŸananlar ve Kürt halkÄ±na yaklaÅŸÄ±m meselesinde güvenlikçi politikalarÄ±n bundan sonra da devam edeceÄŸine dönük mesajlar Kürtler arasÄ±nda çok ciddi tartÄ±ÅŸÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. Bu açÄ±dan çok ciddi kÄ±rÄ±lmalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, AKP’ye BatÄ±da yaÅŸayan Kürtlerden gelen destekte ciddi bir azalma olduÄŸunu da ifade etmeliyim.

BatÄ±da yaÅŸayan Kürt halkÄ±na ÅŸu çaÄŸrÄ±yÄ± yapmak isterim; AKP’ye verilen destek çekilmelidir. ArtÄ±k Kürtlerin birlik ve beraberliÄŸinin zamanÄ± gelmiÅŸtir. Kürtler kendilerine yönelik her türlü zulme, her türlü inkar, imha ve tasfiyeye karÅŸÄ± bu birlikteliÄŸi göstererek AKP’ye desteÄŸini geri çekmelidir.

SÄ°YASETEN, AHLAKEN VE VÄ°CDANEN KABUL EDÄ°LEMEZ

Antidemokratik koÅŸullar ve engeller baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nda en dezavantajlÄ± durumda olan kuÅŸkusuz birbuçuk yÄ±ldÄ±r cezaevinde tutulan Selahattin DemirtaÅŸ. AdaylÄ±ÄŸÄ± toplumun önemli bir kesiminde destek bulmuÅŸ görünüyor, ancak bu desteÄŸin büyütülmesi, yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± için nasÄ±l bir çalÄ±ÅŸma ve çaÄŸrÄ±nÄ±z olacak?

Cezaevinde rehin olarak tutulan SayÄ±n DemirtaÅŸ, diÄŸer adaylarla eÅŸit koÅŸullarda bir seçim kampanyasÄ± yürütemeyecek. Bu da Türkiye’nin siyaseti açÄ±sÄ±ndan, vicdanen, ahlaken ve siyaseten hiçbir ÅŸekilde kabul edilmeyecek bir durum. DiÄŸer adaylar seçmenleriyle buluÅŸurken, mitingler yaparken SayÄ±n DemirtaÅŸ avukatÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile twitter üzerinden vereceÄŸi mesajlar veya yine avukatÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bize göndereceÄŸi mesajlarÄ± bir baÅŸkasÄ±nÄ±n okumasÄ± üzerinden bir kampanya yürütecek. Tüm bu adil olmayan koÅŸullara raÄŸmen ben SayÄ±n DemirtaÅŸ’Ä±n diÄŸer adaylarÄ±n çok çok üzerinde bir oy alacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum. Böyle bir hava ve atmosfer var. SayÄ±n DemirtaÅŸ’Ä±n bir an önce özgürlüÄŸüne kavuÅŸmasÄ± gerektiÄŸi talebimizi her gün tekrarlayÄ±p, bu antidemokratik uygulamaya bir an önce son verilmesini isteyerek, seçim kampanyasÄ±nÄ± yürütmeye çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z.

DEMÄ°RTAÅž Ä°KÄ°NCÄ° TURA KALIRSA DÄ°ÄžER ADAYLAR DESTEK VERECEK MÄ°?

Muharrem Ä°nce’nin DemirtaÅŸ’a ziyaretini ve Hakkari mitinginde Kürt sorununun çözümü için dillendirdiÄŸi 3 B (barÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z, bölüÅŸeceÄŸiz, büyüyeceÄŸiz) formülünü nasÄ±l deÄŸerlendiriyorsunuz?

SayÄ±n Muharrem Ä°nce’nin SayÄ±n DemirtaÅŸ’Ä± ziyaret etmesi büyük bir incelik. Bu anlamda saygÄ± duymak gerekiyor, olmasÄ± gereken de buydu. DiÄŸer adaylardan da aynÄ± inceliÄŸi beklediÄŸimizi belirtmek isterim. KeÅŸke SayÄ±n DemirtaÅŸ da dÄ±ÅŸarÄ±da olsa ve kendi kampanyasÄ±nÄ± yürütebilse. SayÄ±n Ä°nce evet CHP içinde belki de Kürt halkÄ±na yaklaÅŸÄ±m konusunda her zaman sözünü söyleyen bir isim, ancak seçim dönemlerinde bunun daha çok dillendirilmesi ve bir seçim vaadi olarak ifade edilmesi çok doÄŸru deÄŸil. Her seçim döneminde, bölgeye giden adaylar, oranÄ±n nabzÄ±na göre konuÅŸmalar yaparlar, fakat seçildiklerinde ya da seçilmedikleri zaman orada yaÅŸananlarÄ± unuturlar veya görmezden gelen bir tutum içine girerler ne yazÄ±k ki.

Kürt halkÄ± bölgede çok büyük sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸadÄ±. SokaÄŸa çÄ±kma yasaklarÄ±yla birlikte yakÄ±lan yÄ±kÄ±lan evler, katledilen insanlar, yine siyaseten kendi iradesi olarak kabul ettiÄŸi seçtiÄŸi temsilcilerinin cezaevine konulmasÄ±, belediye baÅŸkanlarÄ±nÄ±n yerine kayyumlarÄ±n atanmasÄ±... Bütün bu dönemlerde biz hiçbir siyasetçiyi bölgede, Kürt halkÄ±nÄ±n yanÄ±nda görmedik. SayÄ±n Ä°nce’nin yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalarÄ±nÄ± da bir seçim vaadi olarak deÄŸerlendiriyoruz. Kürt halkÄ± kime oy vereceÄŸini, kimi kendisine temsilci olarak belirleyeceÄŸini çok iyi bilen bir halktÄ±r.

Ä°nce’nin ikinci tura kalmasÄ± halinde HDP’nin nasÄ±l bir tutum alacaÄŸÄ± seçim gündeminin öne çÄ±kan sorularÄ±ndan. Destekler misiniz?

Biz ikinci turu henüz tartÄ±ÅŸmaya açmadÄ±k. SayÄ±n DemirtaÅŸ’Ä±n ikinci tura kalmasÄ± yönünde bir çalÄ±ÅŸma yürüteceÄŸiz. Her ne kadar ÅŸimdi ErdoÄŸan ve Ä°nce kalacak gibi görünse de bir sürpriz olabileceÄŸini kimsenin unutmamasÄ± gerektiÄŸini düÅŸünüyorum. SayÄ±n DemirtaÅŸ’Ä±n ikinci tura kalmasÄ± durumunda, diÄŸer adaylarÄ±n DemirtaÅŸ’Ä± destekleme yönünde bir kararÄ± olacak mÄ±, asÄ±l bunu tartÄ±ÅŸmak lazÄ±m.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 MayÄ±s 2018 13:33

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