Vatan Partisi Bölge teşkilatlarında toplu HDP istifaları

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in Cumhurbaşkanı olduğu takdirde HDP’yi kapattıracağına yönelik açıklama yapmasına tepki gösteren Bölge teşkilatlarındaki parti üyeleri istifa etti. Vatan Partisi Diyarbakır il örgütünde aralarında yöneticilerin de olduğu 90’un üzerinde parti üyesi istifa etti.

‘6 MİLYON OY ALAN PARTİNİN TERÖRİZE EDİLMESİ DOĞRU DEĞİL’

Vatan Partililer istifalarını parti binasında yaptıkları basın açıklamasıyla duyurdu. İstifa eden Vatan Partisi Diyarbakır İl Başkanı Selahattin Gönül, istifa edenler adına basın açıklaması yaptı.

"Doğu Perinçek’in 6 milyon seçmeni olan bir partiyi terörize etmesini doğru bulmadıklarını" belirten Gönül, istifa kararı aldıklarını ifade ederek şunları söyledi: “Senin 6 milyon oy almış bir partiyi kapatma lüksün yok. Bu ülkenin barışa ihtiyacı var, savaşa değil. Biz geçmişte terörü de savaşı da iliklerimize kadar yaşadık. Ama batıdaki insan koltuğunda oturuyor. Tek derdi işte ben insanları nasıl kandırabilirim? Bırakın bu insanları kandırmayı, gerçek anlamda siyaset yapın. Biz kirli siyaset istemiyoruz, temiz siyaset bulamadığımız için arkadaşlarımızla istifa kararımızı verdik. İnanıyorum ki Genel Başkan da bu söylemlerini değiştirecek, değiştirmesi lazım. Yüzde 1 oyu vardı ama yüzde 0,1’e düşer. Bakın HDP’nin vekilleri, belediye başkanları, parti yöneticileri içeride. Kimse bir şey diyor mu? Yasal olmayan bir şey yapmaya kimsenin hakkı yok. Çünkü bu insanlara 6 milyon insan oy verdi. Bu oyu kimse silah zoruyla, PKK’nin zoruyla vermedi.”

‘HDP’YE OY VERECEĞİZ’

Oylarını HDP’ye vereceklerini söyleyen Gönül, Mardin’e bağlı Kızıltepe ilçesinde ve Batman’da da istifaların süreceğini söyledi. (Diyarbakır/EVRENSEL)

Seçim Günlüğü (14 Mayıs 2018)- HDP ve İYİ Parti'nin seçim bildirgeleri

Doğu Perinçek kimdir?

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mayıs 2018 17:19

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