Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki sıralaması belli oldu

Oy pusulasında 1. sırada İnce, 2. sırada Akşener, 3. sırada Erdoğan, 4. sırada Demirtaş, 5. sırada Karamollaoğlu, 6. sırada da Perinçek yer aldı.

Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK), 24 Haziran'da yapılacak seçimde cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.

Kura sonucuna göre Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki sıralaması şöyle olacak:

1 - Muharrem İnce 2- Meral Akşener 3- Recep Tayyip Erdoğan 4- Selahattin Demirtaş 5- Temel Karamollaoğlu 6 - Doğu Perinçek

Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce ve Selahattin Demirtaş, partilerin grup kararıyla; Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek ise 100 biner imza ile aday olmuştu. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mayıs 2018 14:34

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