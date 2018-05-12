İngiltere'de sendikalardan muhafazakar hükümete uyarı

İngiltere’de sendikalar, Ulusal Sendikalar Konfederasyonu’nun çağrısı ile yürüyüş düzenledi, kemer sıkma politikalarında ısrar eden hükümeti uyardı.

Tüm İngiltere çapında itfaiyeciler dahil kamu, eğitim, sağlık ve ulaşım alanında çalışanlar ve hükümetin kemer sıkma politikalarından etkilenen dar gelirliler ve engelliler Ulusal Sendikalar Konfederasyonu’nun (TUC) Londra’da düzenlediği yürüyüşe katılarak taleplerini dile getirdi.

İngiltere Parlamentosu yakınlarındaki Victoria Embankment istasyonu önünde bir araya gelen on binlerce sendika üyesi taleplerini dile getiren, döviz ve pankartları ile Hyde Park’a yürüdü. Kamu alanında örgütlü olan UNITE, UNISON ve GMB sendikalarının ağırlıklı olarak katıldığı yürüyüşe, kampanya grupları ve politik oluşumlarda destek verdi.

Fotoğraf: Evrensel

Çalışanların giderek yoksullaştığı İngiltere’de çalışanlar için yeni bir düzenleme (New Deal) talebi ile gerçekleştirilen yürüyüşte, kemer sıkma politikalarına son verilerek Ulusal Sağlık Servisi NHS ve kamu servislerine daha fazla kaynak ayrılması, sıfır saat kontraların yasaklanması, asgari ücretin 10 sterline çıkartılması, Anti Sendikal Yasa’nın iptal edilmesi ve yeni bir düzenleme ile vergi kaçırılmasının ve kaçınılmasının engellenmesi talepleri ayrı ayrı dile getirildi.

1 Mayıs’ı grevle karşılayan McDonald’s çalışanlarının kitlesel olarak katıldığı yürüyüşte, Gölge Maliye Bakanı İşçi Partisi Milletvekili John McDonnall grevci McDonald’s çalışanları ile birlikte yürüdü. Hyde Park’ta sone eren yürüyüşte, İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn de bir konuşma yaptı. Muhafazakar hükümetin son sekiz yıldan beri uyguladığı neoliberal ekonomi politikasını eleştiren Corbyn, kemer sıkma politikalarının ihtiyaçtan değil politik tercih olarak uygulandığını beyan etti. Ülke çapında eşitsizliği ve adaletsizliği artıran kemer sıkma politikalarının zenginler için vergi cennetlerini büyütürken, yoksulluğu körüklediğini ifade eden Corbyn, kemer sıkma politikalarının sadece İngiltere’de değil tüm Avrupa ve Amerika’da da uygulamada olduğuna dikkat çekti.

Fotoğraf: Evrensel

Corbyn, iktidara geldiklerinde suyu, posta servisini ve demir yollarını kamulaştırma sözü de verdi. Sendika genel sekreterleri ise yaptıkları konuşmalarda, çalışanlara sendikalara üye olma ve örgütlenme çağrısı yaptı. (Londra/EVRENSEL)

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