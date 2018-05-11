Adana'da çocuğa istismarda bulunan apartman yöneticisine ceza istemi

Adana'da aynı apartmanda bulunan 15 yaşındaki kızı 4 yıl boyunca taciz ettiği belirtilen apartman yöneticisi C.S 4. kez hakim karşısına çıktı.

Volkan PEKAL

Adana

Adana’da yönetici olduğu apartmanda, apartman görevlisinin 15 yaşındaki çocuğunu 4 yıl boyunca taciz ettiği belirtilen 60 yaşındaki C.S.’nin “Çocuğun cinsel istismarı ve basit tehdit” suçlaması ile Adana 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın 4’üncü duruşma sona erdi. Son tanığın da dinlenmesiyle dosyaya eklenecek delil kalmaması üzerine savcı mütalaasını verdi. Savcılık, sanığa hem “çocuğun cinsel istismarı”, hem de tehdit suçundan ceza verilmesini isteyerek, suçun birden fazla kez işlendiği için cezanın arttırılmasını istedi. Mütalaayı değerlendiren müşteki avukatı Sevil Aracı, savcılığın mütalaasında mağdurun tüm anlatımlarını doğrulayarak hem istismar hem de tehdit suçlarından ağırlaştırılmış şekilde ceza istediğini belirterek “Biz sanığın yüksek bir ceza aşacağını düşünüyoruz” dedi.

TANIK ‘YAPMAZ’ DEMEKLE YETİNDİ’

Duruşmada dinlenen tanık, sanık C.S.’yi tanıdığını belirterek böyle bir şey yapacağına inanmadığını ifade etti. Sanık da suçsuz olduğunu iddia ederek savunma için ek süre istedi. Duruşma tarafların mütalaaya yönelik savunma yapmaları için 8 Ekim 2018 tarihine ertelendi. Sanık C.S.’nin ise ev hapsinin devamına karar verildi.

‘16 YILA KADAR CEZA ALABİLİR’

Savcı mütalaasında TCK’nin çocuğun cinsel istismarı ile ilgili 103’üncü maddesi, suçun aynı kişiye farklı zamanlarda birden fazla işlenmesi durumunda cezanın, dörtte birinden dörtte üçüne kadar artırılmasını öngören 43’üncü maddesi ve tehdidin düzenlendiği 106’ıncı maddelerine göre ceza istedi. Savcılığın mütalaasına göre sanığa 16 yıla kadar ceza verilebilir.

NE OLMUŞTU?

Adana’da Güzelyalı Mahallesi’nde apartman görevlisinin 15 yaşındaki kızını 4 yıl boyunca taciz ettiği ortaya çıkınca, çocuğun ailesi sanık C.S.’den şikayetçi olmuştu. İstismar olayı, mağdur çocuk A.Y’nin “Ben yoruldum, artık ölmek istiyorum. O küçük A. olmak istiyorum, benim kalbim acıyor. Canım çok yanıyor. Artık bıktım, yoruldum. O adamın bana yaptıklarından sıkıldım” şeklinde intihar mektubu bırakmasıyla ortaya çıkmıştı. Mektubu bulan A.Y’nin ablası sanık C.S’den şikayetçi olmuş, tutuklanan C.S. daha sonra ev hapsi kararıyla serbest bırakılmıştı. Çocukla aynı apartmanda ev hapsi verilen C.S., itirazlar üzerine başka bir eve götürülmüş, daha sonra aile apartmandaki işini bırakarak taşınmıştı

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Mayıs 2018 14:07

www.evrensel.net