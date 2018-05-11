Alper Taş: HDP’nin barajı aşması gerekiyor

ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş 24 Haziran seçimlerine ilişkin açıklamalar yaptı.

Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş, 24 Haziran seçimlerinde “ikinci tura mutlaka sol-demokrat bir adayın kalması gerektiğini” söyledi. HDP’nin barajı aşması gerektiğini söyleyen Taş, CHP’den kendilerine milletvekilliği teklif edileceği iddiası konusunda ise, “Henüz bize gelmiş bir teklif yok, gelirse de kurullarımızda konuşuruz. Ama illa teklif gelsin diye bir beklentimiz yok” dedi.

Alper Taş’ın Birgün’den Ece Zereycan’a yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

MUHALEFET OYUNU BOZDU

İnce, Demirtaş, Karamollaoğlu ve Akşener; toplumsal tabanlarının dayandıkları siyasi temsiliyet ilişkisinin ötesinde insanları da sandığa çağırma konusunda potansiyele sahip ve güçlü adaylar. Muhalefetin, şu ana dek AKP-MHP blokunun oyununu bozduğunu söylemek mümkün. Bizi hüzünlendiren, ilk turda sosyalistlerin adayı olmaması. Başkanlık seçimlerinde nasıl bir Türkiye özlediğimizi o seçim zemininde değerlendirme imkânımızı maalesef kaybetmiş olmamız, özeleştiri vermemiz gereken bir konu gibi gözüküyor.

TÜRKİYE’Yİ EŞİTLİK BİRLEŞTİRİR

Siyasal İslamcı bir rejime karşı laiklik oldukça önemli. Bağımsızlık, anti-emperyalizm gündeme taşınmalı. Cinsiyetsiz bir devlet anlayışı oldukça önemli. Doğayla barışık bir ülke tasavvuru… Bunlar bizim için oldukça önemli başlıklar. CHP’nin ortak çatı aday yaklaşımından uzaklaşıp İnce’yi ortaya çıkarması bile, sol tabandan ve CHP dışından gelen tabanın basıncı olarak görülüyor. Artık Türkiye’de sağdan giderek bir yol alabilmek mümkün değil. Sağ, tüm yolları bozdu. Türkiye’yi eşitlik, özgürlük, dayanışma fikirleri birleştirir. Bu fikirler sola aittir, soldan yürüyen kazanır.

TEKLİF GELİRSE DEĞERLENDİRİRİZ

‘T A M A M’ koalisyonu oluştu. Birbirimizin ayağına basmadan, AKP-MHP blokunu alaşağı etmek esas. CHP’den bir aday teklifi olacağı yansıdı. Bize gelmiş resmi teklif söz konusu değil. Resmi teklif gelirse, bu teklifi değerlendiririz. Teklif gelirse, ÖDP ve HAZİRAN’da değerlendirir, hep birlikte karar veririz.

HDP’NİN BARAJI AŞMASI GEREK

Demirtaş niye içeride? Bu siyasi bir karar. Demirtaş’ın özgür bir kampanya yürütememesi veya HDP’li vekillerin içeride tutuluyor olması antidemokratik süreci derinleştiriyor. AKP’ye oy vermemek, tek adam rejimine ‘Hayır’ demek lazım. Bu anlamda HDP’nin de barajı aşması gerek. İkinci turda mutlaka sol, demokrat bir adayın Erdoğan’ın karşısına çıkması lazım. Boykot çağrısı çok apolitik bir durumdur. Solda böyle bir tutum varsa, bundan vazgeçilsin. (HABER MERKEZİ)

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