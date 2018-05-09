İYİ Parti kurucuları arasında yer alan Mehmet Aslan'ın Beykoz'daki evi kurşunlandı.

İYİ Partinin kurucuları arasında yer alan Mehmet Aslan'ın Beykoz'daki evinin Pazar günü kasklı motosikletli 2 kişi tarafından 4-5 el ateş edildiği ortaya çıktı. Seyahatte olan Aslan'ın bu akşamüstü evine geldikten sonra saldırıyı fark ederek polise bildirdiği, polisin olay yerine gelerek incelediği güvenlik kameralarından saldırıyı tespit ettiği öğrenildi. Polis güvenlik kamera görüntülerinden saldırganları tespit etmeye çalışırken Mehmet Aslan emniyette ifade verdi.

İfade verdikten sonra emniyet önünde açıklama yapan Mehmet Aslan, "Emniyetten arkadaşlarımız geldiler gerekli tahkikatı başlattılar. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve polisine güvenimiz sonsuz. Bunu kim yaptıysa onlar açığa çıkartırlar. Ama bu kimler tarafından yapıldıysa şunu bilsinler: Ölümden öte köy yok. Anamız babamız boşuna ismimizi Mehmet koymadı. Biz bu ülkeyi ölümüne sevdik. Biz ne korkuyoruz, ne yılıyoruz, ne vazgeçiyoruz. Bunca arkadaşla Türkiye'ye hepimiz inanıyoruz. Kanımızın son damlasına kadar, ne olursa olsun bu ülkenin iyiliği için, Türk milletinin bekası için, geleceği için var gücümüzle çalışacağız. Türkiye iyi olacak. Allah herkesin yolunu açık etsin" dedi. (İstanbul/DHA)

İYİ Parti standına saldırı: 1'i ağır 9 yaralı

İYİ Parti kurucularından Mehmet Aslan'ın evi kurşunlandı

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Mayıs 2018 01:37

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