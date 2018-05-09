İYİ Parti'nin seçim standına yönelik saldırıda 2 kişi tutuklandı

İstanbul Bağcılar'da İYİ Parti'nin seçim standına yönelik saldırıya ilişkin 2 kişi tutuklandı.

İstanbul Bağcılar'da İYİ Parti'nin seçim standına düzenlenen ve 8 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin gözaltına 8 kişiden 2'si tutuklandı.

Bağcılar'da seçim standı açan İYİ Partili gruba, Pazar günü saat 20.30 sıralarında ellerinde sopa ve bıçak bulunduğu belirtilen grup saldırıda bulundu. Saldırıda parti standında bulunan 4'ü bıçaklı 8 kişi yaralandı.

Olayla ilgili Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 8 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 6'sı bugün ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Yaralama olayında bıçak kullandığı iddia edilen 2 kişi Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler Şenel Bozkurt ve Ferdi Aydemir çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi. (İstanbul/DHA)

İYİ Parti standına saldırı: 1'i ağır 9 yaralı

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Mayıs 2018 01:42

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