İYİ Parti standına saldırı: 1'i ağır 9 yaralı

İstanbul Bağcılar'da İYİ Parti'nin seçim standına bulunanlara yönelik saldırıyla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 6'sı serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre Bağcılar'da seçim standı açan İYİ Partili gruba, dün saat 20.30 sıralarında ellerinde sopa ve bıçak bulunduğu belirtilen grup saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda parti standında bulunan 9 kişi yaralandı.

Yaralıların kaldırıldığı hastane önünde açıklama yapan İYİ Parti İstanbul İl Genel Sekreteri Dursun Aksu, “Saat 20.30 sıralarında 50-60 kişilik grup tarafından saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda arkadaşlarımız yaralandı. Bir arkadaşımızın durumu ağır" diye konuştu.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay sonrası kaçan 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Bunlardan 6'sı serbest bırakıldı.

İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Bu arada İYİ Parti'den yapılan açıklamada ise olay anlatılırken, "Türk milletine sükunet tavsiye ediyoruz. Hukuk içinde gerekli çalışmaları başlattık" denildi.

MERAL AKŞENER: TÜRKİYE BİR SEÇİME GİDİYOR, SAVAŞA DEĞİL

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, partisinin seçim standına saldırı gerçekleştirilen Bağcılar Meydanı'nda açıklamalarda bulundu.

Akşener, "Dün burada gerçekleşen o müessif olayı elbette kınıyorum. Tesellimiz herhangi bir can kaybının bulunmamış olması. Türkiye sadece bir seçime giriyor. Türkiye savaşa gitmiyor. Türkiye'de yaşayan insanların siyasi görüşlerinden bağımsız can güvenlikleri, mal güvenlikleri ve her şeyleri bu ülkeyi yöneten iktidarın ve devletimizin garantisi altındadır, emaneti altındadır. Buradan sayın içişleri başkanına, başbakanı geçtik, sayın cumhurbaşkanına sesleniyorum. Çünkü bu konunun muhatabı onlardır. Derhal, hukuki ve adli konuları çok sıkı takip etmelerini, benim de şahsen bu konuyu sıkıca takip edeceğimi sizler aracılığıyla iletmek isterim. Hastanede yatan 2 arkadaşımız var. 9 kişi yaralı 1'si ağır. Diğeri nispeten daha iyi, hastanede yatıyorlar. 7 arkadaşımız ayakta tedavi olarak çıktılar. Bu kabul edilebilir bir şey değildir." dedi.

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

"Demokrasi ile yönetilen ülkelerde bu tarzdaki bir saldırı kabul edilmesi mümkün olmayan bir saldırıdır. Türkiye'de hukuk olsaydı, demokrasi işliyor olsaydı, bunlar olmazdı. Dolayısıyla, hem arkadaşlarımızın durumunu görmek, hem de adli konuları takip etmek üzere buradayım. Öncelikle şunu söyleyeyim bana verilen bilgi, 8 kişinin gözaltına alındığı, 6 kişinin serbest bırakıldığı ve 2 kişinin üzerine bu meselenin yıkılmak istendiği, şeklinde. Net bir şey söyleyeyim, 2 kişinin 9 kişiyi yaralayamayacağına göre, çoğunluğu bıçak yarası olduğuna göre, yaraların çoğu özel olarak yapılmış olduğuna göre, yani bıçak saplanmış çevrilmiş. Dolayısıyla bu konunun takipçisi bizzat, şahsen olacağımı ifade etmek isterim.

Elbette can kaybının olmaması tesellimizdir. Biz, yola kavga olsun diye çıkmadık, dövüş olsun diye çıkmadık. Biz Türkiye'nin gerim gerim gerindiği bu ortamdan nefes alması için çıktık, demokrasinin işlemesi için çıktık, adaletin tesis edilmesi için çıktık. Milletimizin de bizden beklediği budur. Hem partimizden, hem şahsen benden beklediği budur. Biz bu yolda ilerlerken hiçbir tehdit, hiçbir saldırı, hiçbir arızalı durum bizleri bulunduğumuz noktadan geriye götüremeyecektir. Bugüne kadar hiçbir tehdide pabuç bırakmadım, meydandadır. 24 yıllık aktif siyasetim bunun örnekleriyle doludur. herkese sağduyu ama iktidar partisine, çünkü bizim muhatabımız kendileridir, özellikle bu konuda tedbir almaya ve seçim zamanında insanların can güvenliklerini garanti altına almaya davet ediyorum. Bu konuda kendilerini uyarıyorum. İyi Partinin iyi insanları, cesur insanları, 1,5 ay bir şey kaldı, bunu büyük bir olgunlukla seçim sürecini tamamlayacaklardır. Ve Allah'ın izniyle 24 Haziran akşamı bu kabustan hep beraber uyanacağız. Buradayız, birlikteyiz ve şimdi buradan ilçe binamıza oradan da hastanede yatan arkadaşlarımızı ziyarete gideceğim. Durumları hakkında bilgi alacağım. Tekraren söylüyorum, her bir ilerlemenin takipçisi şahsen olacağımı bir kez daha tekrar etmek isterim. Bunların tekrar etmemesi için, biz bir şey yapmıyoruz ama arkadaşlarımızı sağduyuya davet ediyorum. Ama onun ötesinde, iktidar partisinin bu konuda tedbir almasını talep ediyorum."

CHP: KORKU DAĞLARI SARDI

İYİ Parti saldırısını Bahçeli’nin “İmza atanlar FETÖ’cü” sözlerini hatırlatarak değerlendiren CHP’li Özgür Özel, Radyo Viva’da seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu: “Birileri seçim sürecinin gergin geçmesini istiyor. Bunlar, daha önce kullanılan nefret ve ötekileştirme dilinin sonuçları. İYİ Partililer, partilerinin propagandasını yapmaya çalışırken, saldırıya uğruyor. Ülkenin cumhurbaşkanı, ülkenin başbakanı, ülkenin muhalefet partilerinden birinin başkanı, bir yıl boyunca onlara ‘terörist’ dedi, onların adlarını terör örgütleriyle birlikte saydı, hedef gösterdi. Bundan bir hafta önce MHP Genel Başkanı, ‘100 bin imzayı atanlar FETÖ’cüdür’ ithamında bulunarak, demokratik bir yarışı engellemek istedi. İmza atanlar FETÖ’cü dersen, standın başında bulunan suçsuz günahsız insanları yalandan hedef gösterirsin.”

“Bu açık bir şekilde korkunun dağları sardığını gösteriyor” diyen Özel, “ Karşımızdakiler demokrasiden nasibini almadıkları gibi, tehditle, şantajla oturdukları koltuktan kalkmamaya, koltuklarını gasbetmeye çalışıyorlar. Bütün dünyadaki diktatörler seçimlere katılım oranını düşürmeye çalışırlar. Millet sandığa gitmeye korkar, bunun ilk provasını Bahçeli ile yapmaya çalıştılar” ifadelerini kullandı.

İHD: SALDIRILARIN ÖNLENMESİ İÇİN TEDBİR ALINMALI

İnsan Hakları Derneği de saldırıya ilişkin açıklama yayımladı. 3 Mayıs’ta Ankara’da Saadet Partisinin standına saldırı olduğunun hatırlatıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bu olaylarla ilgili etkili soruşturma yürütülmesi, fail ve sorumluların yargı önüne çıkarılması gerekmektedir. Siyasi partilerin faaliyet yürütmesi, seçim propagandası yapması asli işlevleri arasındadır ve hem gösteri hakkı hem de ifade özgürlüğü güvencesi altındadır. Bu nedenle, kamu otoritelerine siyasi partilerin bu haklarını gerektiği şekilde kullanabilmesi için gerekli tüm tedbirleri alması gerektiğini hatırlatırız.”

MHP: KAVGAYI MHP'YE MAL ETMEK ALÇAKÇA BİR İTHAMDAN ÖTE GİTMEZ

MHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş, saldırıyı MHP'ye mal etmenin alçakça bir ithamdan öteye gitmeyeceğini savundu.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre İYİ Partililerin yola çıktıkları gün itibarıyla mağdur edebiyatı ile popüler olma yolunda çaba sarf ettiğini savunan Karataş, İYİ Parti camiasının kamuoyunu yanıltma çabası içinde olduğunu öne sürdü.

Meselenin başlangıcının emniyet kayıtlarında mevcut olduğunu aktaran Karataş, bir kadın emniyet mensubuna yapılan taciz neticesinde gerilen ortamdan sonra halkın yoğun tepkisinin fiili bir duruma dönüştüğünü, gayriahlaki tutuma ders verme niyetinin böyle bir sonuç doğurduğunu aktardı.

Meseleyi MHP'ye mal etmenin alçakça bir ithamdan öteye gitmeyeceğini savunan Karataş, açıklamasında "Mesele hukuka intikal etmiştir, tacize uğrayan kadın polis memurunun şikayeti üzerine tacizci ve arkadaşları gözaltına alınmıştır. Her şey ulu orta yaşanırken ve göz önündeyken bu iftiraları atmak hadsizliktir" dedi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Mayıs 2018 19:43

