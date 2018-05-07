Seçim Günlüğü (7 Mayıs 2018)

İYİ PARTİ STANDINA SALDIRIDA 8 GÖZALTI

Bağcılar’da İYİ Parti standına ateşli silahlı ve bıçaklı saldırı düzenlendi, 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Olaya ilişkin 8 kişi gözaltına alındı.

İYİ Parti standına saldırı: 1'i ağır 8 yaralı Bağcılar’da İYİ Parti standına ateşli silahlı ve bıçaklı saldırı düzenlendi, 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Olaya ilişkin 8 kişi gözaltına alındı.

HDP, HÜDA-PAR'LA İTTİFAK YAPMAYACAK

HDP'nin 5 farklı partinin Hüda-Par ile ittifak yapma teklifine ‘partinin buna hazır olmadığı’ gerekçesiyle olumsuz yanıt verdiği belirtildi.

HDP, Hüda-Par'la ittifak yapmayacak HDP'nin 5 farklı partinin Hüda-Par ile ittifak yapma teklifine ‘partinin buna hazır olmadığı’ gerekçesiyle olumsuz yanıt verdiği belirtildi.

KILIÇDAROĞLU'DAN PARTİLİLERE UYARI

CHP, 24 Haziran'da yapılacak olan erken seçim için bildirge hazırlıklarını devam ettiriyor. 24 Mayıs'ta bu bildirgeyi açıklayacak olan CHP'de Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Bülent Tezcan sahada olacak. Kılıçdaroğlu'nun kutuplaştırıcı dil konusunda partiyi de uyardığı belirtildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'dan partililere 'kutuplaştırıcı dil' uyarısı CHP'de Muharrem İnce'nin açıklanmasının ardından 24 Mayıs'ta açıklanması planlanan bildiri öncesi çalışmalar devam ediyor.

SELMA GÜRKAN: 'CUMHUR İTTİFAKI'NI DURDURMAK DEMOKRASİ İÇİN İLK ADIM

Serpil İlgün, Pazartesi röportajında Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Selma Gürkan’la seçim taktiğini ve iktidar ve ana muhalefetin durumunu konuştu.

Selma Gürkan: ‘Cumhur İttifakı’nı durdurmak demokrasi için ilk adım 24 Haziran, ‘tek adam tek parti yönetimi’nin güçlendirilmesi açısından kritik bir eşik. Bu gidişin durdurulması için HDP’nin barajı aşması önemli.