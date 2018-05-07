Demirtaş: Sıfır imkanla kampanya yürütüyorum

Demirtaş: Mevcut Cumhurbaşkanı, devletin ve medyanın bütün imkanlarını kullanıp kampanya yürütürken, ben burada sıfır imkanla kampanya yürütüyorum.

HDP'nin (Halkların Demokratik Partisi) cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden avukatları aracılığıyla BBC Türkçe'den Mahmut Hamsici’nin sorularını yanıtladı.

Demirtaş, tutuklu bir siyasetçi olarak cezaevinden nasıl kampanya yürüteceğiyle ilgili soruları yanıtladı. Röportajdan öne çıkanlar şöyle:

“Burada imkânlarım yok denecek kadar azdır. Sadece avukatlarımla ve posta yoluyla dışarıya mesaj gönderebiliyorum. Bunlar da cezaevindeki idarenin denetimine tabii maalesef. Ancak benim adıma partim HDP ve milyonlarca genç arkadaşım gönüllü olarak bu kampanyayı üstlenecektir.”

‘SIFIR İMKANLA KAMPANYA YÜRÜTÜYORUM’

Fotoğraf: MA

“Mevcut Cumhurbaşkanı, devletin ve medyanın bütün imkanlarını kullanıp kampanya yürütürken, ben burada sıfır imkanla, sadece kadınların ve gençlerin yüreğine, cesaretine ve inancına güvenerek kampanya yürütüyorum. Ama buna rağmen kendimi şanslı hissediyorum, çünkü halkın gücü zorbalığı yenecektir.”

‘DEMOKRASİ, EKONOMİ, BARIŞ’

Demirtaş, kampanyada hangi konuların ön plana çıkacağını anlatırken "demokrasi, ekonomi, adalet, eşitlik ve barıştan" bahsetti:

"Çünkü Türkiye şu anda bütün bu başlıklarda derin bir kriz yaşıyor. Devlette ve toplumda tam demokrasi, ekonomide üretime dayalı kalkınma ve adil bölüşüm ile işsizliğin, yoksulluğun ortadan kaldırılması, yargı başta olmak üzere bütün devlet kurumlarında adaletin tesisi ile ülke içinde ve dışında barış politikalarına dair çözüm projelerimizi kampanya süresince anlatacağız.”

"Elbette bütün inanç ve etnik kimliklerin, kadınların eşit birer yurttaş olmaları için yapacaklarımızı da detaylarıyla anlatacağız. Bütün bu sorunların çözümünü de demokratik parlamenter sistem ve yeni bir anayasa ile gerçekleştireceğiz." (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 07 Mayıs 2018 18:10

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