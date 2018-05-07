Erdoğan: Muharrem İnce'yi kabul ederiz

Muharrem İnce’nin diğer cumhurbaşkanı adaylarıyla görüşme talebine Erdoğan, ‘Kabul ederiz’ cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin diğer adaylarla görüşme talebi soruldu.

Erdoğan da, “Randevu talebinde bulundular ve bu talebe de herhalde kısa zamanda bir cevap veririz, partimizde kendilerini kabul ederiz” cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce'nin televizyonda tartışma programına katılma talebiyle ilgili olarak da "Özellikle televizyondaki tartışma olaylarına kesinlikle girmek istemiyorum. Çünkü üzerimizden kimsenin prim yapmasını istemiyoruz. Ancak partimde kendilerini kabul edebilirim. Çünkü burada kabul olayı farklı bir olay" ifadelerini kullandı. (AA)

Seçim Günlüğü (7 Mayıs 2018)

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Mayıs 2018 19:28

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