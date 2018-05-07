Muharrem İnce: Saray'dan yapacağım tasarrufla gençlere burs vereceğim

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, TBMM'deki basın toplantısıyla ilk seçim vaatlerini sıraladı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, Yalova Milletvekili Muharrem İnce, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde gençlere, 19 Mayıs'ta "Gençlik bursu" ve 29 Ekim'de de "Cumhuriyet bursu" vereceğini söyledi.

İnce, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, başarı dileklerini iletmek için cumhurbaşkanı adaylarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den randevu talebinde bulunduğunu bildirdi.

Karamollaoğlu'yu bugün saat 17.30'da ziyaret edeceğini belirten İnce, "İmza işini herhalde halletti. İmza işinde sıkıntısı da olursa, benim ailem bin kişiliktir. Bin imza orada, kenarda duruyor. İstediği takdirde ailemin imzalarını kendisine verebilirim. Bunu anlatacağım" ifadesini kullandı.

İnce, cezaevinde bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'tan randevu değil, Adalet Bakanından izin istediğine işaret ederek, izin verilmesi halinde çarşamba günü Demirtaş'ı ziyaret ederek başarı dileyeceğini belirtti.

Erdoğan'ın randevu vermesi, saraya davet etmesi halinde saraya, parti genel merkezine davet etmesi halinde buraya gideceğini aktaran İnce, "Randevu vermezse canı sağolsun." dedi.

'SİYASETÇİLER BİLİM KONUŞACAK'

Siyasette dili değiştireceklerini ifade eden İnce, siyasetçilerin bilim, gelecek, mutluluk, huzur, barış konuşacağını bildirdi.

İnce, siyasette gelecek dönemde uzay madenciliğini tartışacaklarını, insanların hurafe değil bilim konuşacağını belirterek şöyle devam etti:

"Çünkü cumhurbaşkanı meydanlarda bunları konuşacak. Meydanlarda düşünen robotları, ben bunları konuştukça, televizyonlarda da tartışmacılar bunlar olacak. İlk kez kuantum diyen bir cumhurbaşkanı olacak. Cumhurbaşkanının dili bu olunca, Türkiye'nin gündemi de bu olacak."

'DERDİMİZ ERDOĞAN'I İNDİRMEK DEĞİL BOZUK DÜZENİ DEĞİŞTİRMEK'

İnce, dertlerinin Erdoğan'ı değiştirmek, indirmek değil bozuk düzeni değiştirmek olduğunu belirterek, şu görüşlere yer verdi:

"Bu bozuk düzeni değiştirmediğimiz sürece Erdoğan'ı değiştirsek de sorun çözülmez. Bir mutlu azınlık var. O mutlu azınlıktan başka toplumun ezici bir çoğunluğu, mutsuz, huzursuz. Ben bozuk düzeni değiştirmek için geliyorum. Erdoğan inince ne olur? Döviz, dolar, avro, faizler, işsizlik rakamları, enflasyon, gübre, mazot, benzin fiyatları inerse, Erdoğan da insin be kardeşim oradan. 80 milyon bir yana kendisi bir yana. 80 milyondan daha mı değerli? Medya susmuş, sesini çıkaramıyor. Medyadan, iş dünyasından zerre kadar umudum yok. Ne iş dünyasına ne medya patronlarına güvenim var. Benim umudum millette. Bu fakir, fukara millete güveniyorum. Millet, bu devrimi gerçekleştirecek."

GENÇLERE BURS

Muharrem İnce, gelecek günlerde Türkiye için hayallerini anlatacağını belirterek, adaylığı kesinleşen cumhurbaşkanı adaylarını, birlikte Türkiye ile ilgili hayallerini televizyonlarda paylaşmaya çağırdı.

"Allah'ın izni, milletin isteğiyle cumhurbaşkanı olduğumda gençlere ilk müjdemi veriyorum" diyen İnce, gençlere, ihtiyaçlarını gidermesi için 500 lira vereceklerini duyurdu. İnce, 19 Mayıs'ta "Gençlik bursu" ve 29 Ekim'de de "Cumhuriyet bursu" vereceğimi belirterek, şunları ifade etti:

"Bu parayı nereden bulacaksın diye soranlara, sarayı 6 ay süreyle halka açacağım. Sonra kapatacağım. Edeceğim tasarrufla gençlere bu bursu vereceğim. 6 ay sonra da sarayı, üniversite sınavında ilk 5 bine giren en zeki çocuklara vereceğim. Bu memleketin en akıllı çocukları orada okuyacak, orayı bir bilim merkezi yapacağım. Bir işim daha olacak. Meydanlarda bağırıp çağrılmayacağı için cumhurbaşkanına hakaret de edilmeyecek. Cumhurbaşkanına hakaret maddesini kaldıracağız. Eleştirirse eleştirir, hiç kimseye dava açmayacağım, galiz küfür etmediği sürece."

İnce'ye, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin cumhurbaşkanı adaylığı için imza verenlere yönelik 'FETÖ' incelemesi yapılması açıklaması da soruldu. İnce, "Bunlar saçma sapan işler. Gereksiz bir tartışmadır." dedi. (Ankara/AA)

Muharrem İnce kimdir?

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Mayıs 2018 14:33

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