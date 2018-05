Ömer Faruk Gergerlioğlu HDP'den milletvekili aday adayı

İnsan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu, HDP’den, 24 Haziran seçimlerinde Kocaeli milletvekili aday adayı olmak için müracaat etti.

Doktorluğunun yanı sıra İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği'nin (Mazlum-Der) kurucularından Ömer Faruk Gergerlioğlu, Halkların Demokratik Partisi’nden (HDP), 24 Haziran genel seçimlerinde Kocaeli milletvekili aday adayı olmak için müracaat ettiğini açıkladı.



Yıllardır sürdürdüğü insan hakları alanındaki çalışmalarını meclis çatısı altında sürdürmek için aday adayı olduğunu açıklayan Gergerlioğlu, müracaatını Kürt meselesinin çözümsüzlüğe terk edildiği bir ortamda yaptığını belirtti.



Gergerlioğlu, kişisel bloğunda yaptığı yazılı açıklamasında şunları söyledi:



"Halkların Demokratik Partisi’nden 24 Haziran genel seçimlerinde Kocaeli milletvekili aday adayı olmak için müracaat ettim. Yıllardır insan hakları alanında sivil toplumda çalışan bir kişi olarak gayretimi, çabamı TBMM çatısı altında sürdürmek için bu müracaatı yaptım.



Kürt meselesinin çözümsüzlüğe terk edildiği bir ortamda bu müracaatı yapıyorum. Sorunların hasıraltı edilemeyeceği belliyken HDP’yi sivil siyasetin dışına itme gayretinin olduğu bir ortamda HDP’ye destek vermenin önemine inanıyorum. Sorunlar dışlamayla, ötekileştirmeyle çözülemez. Bir Türk olarak kürde kardeş demenin lafla olmayacağını hem vurguluyor hem de bu konuda topluma çağrıda bulunuyorum. Sorunlar siyaset alanında konuşarak, yüzleşmeyle çözülür.

Ömer Faruk Gergerlioğlu: Anti Erdoğancılık kazandırmıyor



Siyaset alanında insan hakları mücadelesinin daha etkili yapılabileceğine inandığım için müracaat ediyorum. Bu ülkenin azınlıklarının, dindarlarının, ötekileştirilenlerinin sorunlarının görmezden gelme veya istismar ile değil, eşit vatandaşlık vurgusuyla çözülebileceğine inanıyorum.



Her geçen gün siyaset alanını daraltan OHAL felaketine karşı siyasetin aranan bir çözüm olması çok önemlidir. Umutsuzlaşan, öfkelenen, bezginleşen, tükenen kalabalıklara hak, adalet ve demokrasi sınırları içinde çözümlerin hala mümkün olduğunu hatırlatmak istiyorum.



OHAL, KHK keyfiliğine ve zalimliğine karşı toplumun ezilen tüm mazlumlarının hep yanında oldum, olacağım. Zalimin ve mazlumun kimliğine bakmadım, bakmam da. Yaşanan büyük acıları, hukuksuzlukları hep dile getirmeye çalıştım, çalışacağım. Zulme uğrayan tüm kesimlerin başkasının sorununa duyarsız kalmasının pişmanlığını yaşamasının yetersiz olduğunu, bu topraklarda herkes için adil, eşit ve hakkaniyetli bir yaşamı açık yüreklilikle istemelerini umuyorum.



Bir doktor ve insan hakları aktivisti olarak hayatı esas alan, merhameti, vicdanı, insanlığı vurgulayan ideallerime HDP çatısı altında siyaset zemininde devam etme amacım var. Bu toplumun her kesiminin birbirini anlaması ve diğerine yaklaşması için çabam içtendir ve bunun karşılığının hala olduğuna gönülden inanıyorum.



Her farklı kesimi kucaklamaya çalışan, demokratik bir yaşamı inşa etmeye çalışan HDP içinde ideallerimi gerçekleştirmenin daha uygun olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle hayırlara vesile olmasını dileyerek bugün müracaatımı yaptım. Halkların kardeşliği ve barış ne kadar düşmanlaştırılsa da bu emelin, toplumun ulaşması gereken en önemli değeri olduğunu düşünüyorum.



Barajlar, dışta bırakan ittifaklar boşunadır. Bu toplumun her farklı kesiminin demokratik katılımı adaletle gerçekleştirilemediği müddetçe huzurlu bir toplum tesis etmemiz mümkün olamayacaktır." (MA)

