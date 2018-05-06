Fransa'da zenginlerin Cumhurbaşkanı'na rahat yok!

Fransa’da emekçiler Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a karşı hareketi büyütüyor.

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen gösterilerde on binlece kişi Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un emekçi haklarını tahrip eden neoliberal politikalarını protesto etti.

Macron, cumhurbaşkanlığı görevindeki ilk yılını bugün tamamlıyor.

‘MACRON’U DURDUR’ YÜRÜYÜŞÜ

Cumartesi günü Opera Garnier adlı tarihi binanın önünde toplanan işçiler, emekçiler ve öğrenci gençler ise Bastille Meydanı’na yürüyerek Macron’un göreve geldiği gündem beri yürüttüğü emek düşmanı politikalarına tepki gösterdi. Yürüyüş sırasında “Stop Macron” (Macron’u Durdur) yazılı pankartlar taşındığı görüldü.Bazı protestocuların Macron’un otoriterliğini ifade etmek için cumhurbaşkanını antik Roma Tanrısı Jüpiter ve Vampir Dracula olarak sergileyen kostümler giydi.

Protesto gösterilerine 150 bini aşkın kişinin katıldığı. Gösterilere öğrenciler, emekliler ve haftalardır grevde olan SNFC demiryolu çalışanları yoğun olarak katıldığı gözlendi.

GREV VE GÖSTERİLER DEVAM EDECEK

Macron ülkedeki refah seviyesi yüksek ve patronların yararına çıkardığı reformlarla “Zenginlerin Cumhurbaşkanı” olarak tanımlanıyor.

Öte yandan Fransa işçi ve emekçileri Macron politikalarını engellemek için eylemlerine devam edecekler.

Başkent Paris’te 22 Mayıs’ta düzenlenecek gösteriye ilk kez ülkenin üç büyük sendikasının liderleri birlikte katılacak. Ayrıca 26 Mayıs’ta yine dernek, siyasi parti ve sendikalar Cumhurbaşkanı Macron’un politikalarına karşı ülke genelinde gösteri ve grev düzenleme kararı aldı.

ÜÇ SENDİKA KONFEDERASYONUNDAN ORTAK MÜCADELE

Le Monde’de yer alan habere göre, hükümetin 2022 Kamu Eylem Planı kapsamında gideceği değişikliklere karşı kamu emekçileri başkent Paris başta olmak üzere ülke genelinde gösteri düzenleyecek. Ülkenin üç büyük sendikası Fransa Demokratik İşçi Sendikaları Konfederasyonu (CFDT), Genel İş Konfederasyonu (CGT) ve İşçi Gücü’nün (FO) de dahil olduğu 9 sendikanın, kamu çalışanları lehine yürüyüş düzenleyeceği bildirildi.

AA’nın aktardığına göre ülkenin en büyük üç sendikasının liderlerinin ilk defa sokağa birlikte çıkacağı vurgusu yapılan haberde, “Uzun süredir birlikte görmediğimiz sendikaların liderleri, 22 Mayıs’ta aralarındaki anlaşmazlıkları bir kenara bırakarak Paris’te yürüyüşün başını çekecekler” ifadesi kullanıldı.

CGT sendikası şimdiye kadar ülkede düzenlenen çeşitli gösterilere sürekli katılım gösterirken, CFDT ve FO ise katılmamıştı. Ancak bu konfederasyonlara üye birçok emekçi gösterilere katılıyordu.

NEOLİBERAL DALGAYA KARŞI HALK DALGASI

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un politikaları ve çok sayıda alanda yürürlüğe konulan reform çalışmalarını protesto amacıyla 26 Mayıs’ta da ulusal çapta eylem planının devreye sokulacağı duyuruldu.

Muhalefetteki sol parti Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon, Paris’te düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki parti, sendika ve kitle örgütlerinin ortak eylem düzenleme konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.

Melenchon, perşembe akşamı bir araya gelen çok sayıda parti, STK ve sendika temsilcisinin, Cumhurbaşkanı Macron’un politikalarına karşı, sosyal adaleti sağlama ve dayanışma amacıyla bir halk dalgası oluşturacak gösteri ve yürüyüşler düzenleme konusunda anlaşmaya vardığını belirtti. Ülke genelinde 26 Mayıs’ta düzenlenecek eylemin boyutu ve içeriği üzerinde görüşmelerin devam ettiğini kaydeden Melenchon, 16 Mayıs’a kadar konu hakkındaki müzakerelerin devam edeceğini ve bu tarihten sonra eylem planının netlik kazanacağını kaydetti. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 06 Mayıs 2018 19:01

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