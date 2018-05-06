İsveç Parlamentosu'ndan OHAL koşullarındaki seçime protesto

İsveç Parlamentosu bünyesinde çalışma yürüten Türkiye'de İnsan Haklarını Destekleme Komitesi, seçimlerin OHAL koşullarında yapılmasını protesto etti.

İsveç Parlamentosu bünyesinde çalışma yürüten Türkiye'de İnsan Haklarını Destekleme Komitesi, yazılı bir açıklama yaparak Türkiye'de 24 Haziran'da OHAL koşulları altında seçim yapılmasını protesto ettti ve tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istedi.

'OHAL UYGULAMASINA DERHAL SON VERİLMELİ'

Türkiye'de İnsan Haklarını Destekleme Komitesi'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

2016 yılında yapılan darbe girişiminden sonra uygulamaya konulan OHAL'e derhal son verilmeli Türk kurumları en kısa zamanda acil önlemleri kaldırmalı Parlamenter yönteme aykırı yasalar iptal edilmeli Aralarında Kasım 2016 tarihinden bu yana cezaevinde tutulan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın da bulunduğu tüm milletvekilleri serbest bırakılmalı Yargı karşısına çıkarılmayı bekleyen tüm tutuklu gazeteciler serbest bırakılmalı

'KAYGILIYIZ'

16 Nisan 2017 tarihinde anayasanın değiştirilmesi, Cumhurbaşkanlığı sisteminin getirilmesi için yapılan halk oylamasında geçersiz oylar söz konusu olduğunda 2010 yılında kabul edilen seçim yasalarının uygulanmadığına dikkat çekilen açıklamada ”Biz bu seçimlerde de aynı şeyin gerçekleşebileceğinden kaygılıyız” denildi.

Seçimlerin demokratik olabilmesi için özgür bir ortamda ve hukuk güvencesinde yapılması gerektiğine vurgu yapıldıktan sonra AKP ve MHP'nin muhalefet partilerinin çalışmalarını zorlaştırdığına ve muhalefeti korkuttuğuna dikkat çekildi.

Hükümetin muhalefet partilerinin çalışmalarını ve güvenliğini sağlama konusunda ilgisiz kaldığını belirten Türkiye'de İnsan Haklarını Destekleme Komitesi, ”İsveç Türkiye'de insan haklarına saygı gösterilinceye, demokrasi ve hukuk devletinin ilkeleri uygulanıncaya kadar yapılacak seçimleri gözlemlemenin öncülüğünü yapmalı” denilerek İsveç Hükümeti'ne girişimde bulunma çağrısı yaptı.

'BU KOŞULLARDA SEÇİMLERİN YAPILMASINI PROTESTO EDİYORUZ'

Türkiye'de İnsan Haklarını Destekleme Komitesi'nin uzun yıllardan beri Türkiye'de insan hakları ve demokrasi konusunda çalışmalar yaptığı belirtilen açıklamada ”Seçimlerin bu koşullarda yapılmasını protesto ediyoruz” ifadelerine yer verildi. Türkiye İnsan Hakları Vakfı'yla yakın işbirliği içinde bulunan komitede ırkçı ve yabancı düşmanı İsveç Demokratları dışında Sosyal Demokrat İşçi Partisi, Moderat Parti, Çevre Partisi Yeşiller, Merkez Partisi, Halk Partisi, Sol Parti ve Hıristiyan Demokratlar'dan birer milletvekili yer alıyor. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 06 Mayıs 2018 00:22

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