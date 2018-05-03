Seçim Günlüğü (3 Mayıs 2018) - CHP'de İnce'nin adaylığı öne çıktı

'CUMHUR İTTİFAKI'NA BİR PARTİ DAHA KATILDI

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) AKP listelerinden seçime gireceğini açıkladı.

BBP, AKP listesinden seçime girecek AKP Sözcüsü Mahir Ünal, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) AKP listelerinden seçime gireceğini açıkladı.

MUHARREM İNCE: GURUR DUYARIM

Muharrem İnce, adaylığı ile ilgili olarak, "Gurur duyarım, son karar Genel Başkanım ve milletvekili arkadaşlarımın." dedi.

Cumhuriyet gazetesine konuşan Yalova Milletvekili İnce, "Atatürk'ün partisinin üyesi olarak Atatürk'ün oturduğu koltuğa aday gösterilmekten gurur duyarım. Elbette kararı genel başkanım ve milletvekillerimiz verecektir. Hem partimiz hem de milletimiz için hayırlı olmasını dilerim." şeklinde konuştu.

CHP'Lİ KESİCİ: MUHARREM İNCE'NİN ADAYLIĞI KESİN GİBİ

CHP'de cumhurbaşkanı adayı olarak ismi geçen İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, "Muharrem İnce'nin adaylığı kesin gibi" dedi.

BBC Türkçe'nin haberine göre partisinin Meclis Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kesici, "Dün akşam itibariyle Muharrem İnce adı öne çıktı. Tahmin ediyorum yetkili arkadaşlarla konuşmuşlar" dedi.

Kesici, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben de bu münasebetle sabahleyin Muharrem İnce'yi telefonla tebrik ettim. O da tebriklerimi kabul etti. Allah hayırlı uğurlu etsin."

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, partisinin grup toplantısına girerken alkışlandı.

YILDIRIM, ERDOĞAN'IN ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Başbakan Binali Yıldırım AKP grubu olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aday gösterdiklerini açıkladı.

Binali Yıldırım, Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı Başbakan Binali Yıldırım AKP grubu olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aday gösterdiklerini açıkladı.

BAHÇELİ'DEN 100 BİN İMZA AÇIKLAMASI

Devlet Bahçeli, Meral Akşener'in 'ısrarla 100 bin imza ile aday olmak istediğini' söyleyerek 'FETÖ'nün seçmen ayağı takip edildi mi' diye sordu. AKP sözcüsü Mahir Ünal destek verdi: Bahçeli'nin hassasiyetine katılıyoruz.

Seçmene 'fişleme' tehdidi: 100 bin imzacı için tarama geliyor Devlet Bahçeli, cumhurbaşkanı adaylığı için imza verecek 100 bin kişi için 'FETÖ- PKK' taraması istedi. AKP'den destek geldi.

İTTİFAK AÇIKLAMASI ERTELENEBİLİR

Reuters'in haberine göre CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin 24 Haziran milletvekili seçimlerinde barajı sıfırlayarak TBMM'de daha çok sandalye elde edebilmek için uzlaştıkları ittifaka ilişkin açıklamanın hafta sonuna kalabileceği bildirildi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında ittifakın bugün genel başkanların programlarının uygun olduğu bir saatte resmen açıklanacağını kaydetmişti.

CHP'DE 4 İSİM ÖNE ÇIKIYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarın açıklayacağı cumhurbaşkanı adayı konusunda kulislerde Muharrem İnce, Yılmaz Büyükerşen, Abdüllatif Şener, İlhan Kesici’nin ismi konuşuluyor, tartışılıyor. İddiaya göre, adayı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu dışında bilen yok. CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun anketler ve nabız yoklamalarının ardından kararını kesinleştirdiği belirtiliyor.