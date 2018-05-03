Ankara'da Saadet Partisi standına saldırı

Saadet Partisi'nin Kızılay’da Temel Karamollaoğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığı için açtığı imza kampanyası standına saldırı düzenlendi.

Ankara Kızılay’da Saadet Partisi Çankaya İlçe Başkanlığı tarafından Temel Karamollaoğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığı için yürütülen ön imza kampanyası için açılan standa saldırı düzenlendi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladıktan sonra başlatılan 100 bin imza kampanyası için için Ankara Kızılay Meydanı'nda açılan standa saldırı düzenlenlendi. Stantı dağıtarak hakaret ve küfürler savuran saldırganların kimliği açıklanmadı.

Güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan saldırganlar emniyete götürüldü. (Ankara/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 03 Mayıs 2018 20:42

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