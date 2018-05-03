MHP'de 6 vekil Erdoğan'a oy vermedi

Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata/AA

MHP'de 6 vekil Erdoğan'a oy vermedi

    • 03 Mayıs 2018 18:46

    Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığına aday gösterilmesine ilişkin MHP’nin milletvekillerinden topladığı imza sayısı 29’da kaldı.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Cumhurbaşkanı adayı olarak AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı gösterirken, parti grubunda Erdoğan'ın adaylığına dair toplanan imzada bazı isimlerin 'hayır' oyu kullandığı öğrenildi.

    Yeniçağ'da yer alan habere göre, hayır oyu veren milletvekillerinin listesindeki 5 isim şöyle: Atila Kaya, Zihni Açba, Şefkat Çetin, Oktay Vural, Kadir Koçdemir. (HABER MERKEZİ)

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