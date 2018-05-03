Son Düzenlenme Tarihi: 03 Mayıs 2018 18:53
Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata/AA
MHP'de 6 vekil Erdoğan'a oy vermedi
03 Mayıs 2018 18:46
Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığına aday gösterilmesine ilişkin MHP’nin milletvekillerinden topladığı imza sayısı 29’da kaldı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Cumhurbaşkanı adayı olarak AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı gösterirken, parti grubunda Erdoğan'ın adaylığına dair toplanan imzada bazı isimlerin 'hayır' oyu kullandığı öğrenildi.
Yeniçağ'da yer alan habere göre, hayır oyu veren milletvekillerinin listesindeki 5 isim şöyle: Atila Kaya, Zihni Açba, Şefkat Çetin, Oktay Vural, Kadir Koçdemir. (HABER MERKEZİ)
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