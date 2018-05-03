Erdoğan'ın adaylık dilekçesini Başbakan Binali Yıldırım imzaladı

Başbakan Binali Yıldırım, AKP grubunun Cumhurbaşkanı adayının Tayyip Erdoğan olduğuna ilişkin dilekçeyi YSK'ye verilmek üzere imzaladı.

AKP Grup Başkanı, İzmir Milletvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak olan seçimde, AKP grubunun Cumhurbaşkanı adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğuna ilişkin dilekçeyi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) verilmek üzere imzaladı.

Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Lideri Devlet Bahçeli, yarın sabah saatlerinde YSK’ya giderek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvuruda bulunacak. (Ankara/DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 03 Mayıs 2018 21:41

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