BBP, AKP listesinden seçime girecek

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) AKP listelerinden seçime gireceğini açıkladı.

AKP Sözcüsü Mahir Ünal ile Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.

İttifak detaylarının görüşüldüğü bu ziyaretin ardından ortak açıklama yapılıyor.

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, BBP adaylarının nasıl listeden gösterileceğine ilişkin sorulan soruya "Pazarlık süreci olmadan istişare ile karar verdik. İlgili kurullarımız ile görüşüp nitelendireceğiz" dedi.

AKP ve MHP'nin 'Cumhur İttifakı'nda seçimlere gireceğini açıklamasının ardından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de bu ittifaka destek vereceklerini belirtmişti. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 03 Mayıs 2018 14:42

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