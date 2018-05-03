Binali Yıldırım, Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı

AKP TBMM Grubu, 24 Haziran seçiminde, Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı.

Karar, Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklandı. Yıldırım, "Milletimizden tekrar yetki isteyeceğiz. Birileri mikroskopla cumhurbaşkanı aramaya devam etsin. Biz adayımızı milletimiz çoktan belirledi. Bizim adayımız milletin adayıdır. Bizim adayımız milletin adamıdır. AK Parti olarak kapalı grup toplantısında ittifak ile aldığımız kararla Türkiye sevdalısı, mazlumların hamisi Recep Tayyip Erdoğan’ı AK Parti grubunun ittifakla Türkiye’nin liderini cumhurbaşkanı adayı olarak açıklıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun, Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.

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Son Düzenlenme Tarihi: 03 Mayıs 2018 14:20

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