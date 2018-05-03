Seçmene 'fişleme' tehdidi: 100 bin imzacı için tarama geliyor

AKP-MHP ittifakının, sandık güvenliğinin ortadan kaldıran ittifak yasası, Cumhurbaşkanı adaylığı için diploma şartının aranması gibi düzenlemeler yetmedi. Şimdi de seçmeni 100 bin imza toplamaktan uzaklaştırmak istiyorlar. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cumhurbaşkanı adaylığı için imza verecek 100 bin kişi için FETÖ- PKK taraması istedi. AKP Sözcüsü Mahir Ünal “Bahçeli’nin hassasiyetine katılıyoruz” dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu öneri için “Korku dağları sarmış” dedi.

BAHÇELİ ‘100 BİN İMZA TARAMASI’ İSTEDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecilerin erken seçimle ilgili sorularını yanıtladı. Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları şöyle:

MHP Lideri Bahçeli, 100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili “Bu 100 bin kişinin içerisinde eğer FETÖ, PKK desteği ile bir aday taraması yapılacaksa o zaman FETÖ’nün seçmendeki siyasi ayağının hangi aday etrafında toplandığı hakkında bir kanaat oluşabilir” dedi.

Bahçeli’nin açıklaması şöyle: FETÖ darbe hareketinden 15 gün sonra OHAL kabul edildi uygulamaya konuldu. Çok sayıda görevden alma oldu. Adalet ve Kalkınma Partisinin Adalet Bakanı ile İçişleri Bakanı FETÖ’nün seçmen ayağı üzerindeki etkisini bugüne kadar takip etmiş midir? Etmezse 100 bin kişinin içerisinde bu hangi aday etrafında toplanabilir burası kafamı biraz meşgul ediyor. Bu 100 bin kişinin içerisinde eğer FETÖ, PKK desteği ile bir aday taraması yapılacaksa o zaman FETÖ’nün seçmendeki siyasi ayağının hangi aday etrafında toplandığı hakkında bir kanaat oluşabilir.

YILDIRIM: YORUM YAPAMAM

Başbakan Yıldırım Devlet Bahçeli’nin sözleri için “Bunu değerlendirmem söz konusu olmaz” dedi.

KILIÇDAROĞLU: KORKU DAĞLARI SARMIŞ

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında konuştu. Devlet Bahçeli’nin ‘FETÖ’nün seçmen ayağı da olabilir’ sözlerini eleştiren Kılıçdaroğlu, “Ne istediniz de vermedi? Türkiye’yi verdi. Devletin namusunu, kozmik odasını sen FETÖ’ye açmadın mı, bundan büyük siyasi ayak mı olur? FETÖ’nün siyasi ayağıyla iş birliği yapanlar bugün seçmenleri suçlama noktasına geldiler. Ne demek FETÖ’cü mü değil mi? Sen FETÖ’cü arıyorsan milliyetçiliği ayaklarımın altına aldım diyen adama bakacaksın. Şimdi seçmen FETÖ’cü mü değil mi ona bakalım. Nereden bileceksiniz siz onu? Korku dağları sarmış. Amaç 100 bin imzayı toplayamamalarını sağlamak. Seçmenlere çağrımdır, 100 bin imzayı toplayınız, o adayları, cumhurbaşkanı aday yapınız.” dedi. Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın Abdullah Gül ziyareti hakkında da konuştu. Kılıçdaroğlu “Abdullah Gül’e Erbakan’ın anmasına katılmayın diyorlar. Cumhurbaşkanı adayı olmayın diyorlar. Bu konuda ne Abdullah Gül ne Saray ne de Genelkurmaydan açıklama gelmedi. Bu bir askeri vesayet girişimidir. Abdullah Gül’e 57 yıl önceki tehditler yapıldı mı?” diye sordu. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Mayıs 2018 17:07

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