AKP'li muhtarın sandığa müdahale görüntüleri ortaya çıktı

6 Nisan 2017’de yapılan referandum sırasında iki aile arasında çıkan ve 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgayı aydınlatan görüntü kaydı ortaya çıktı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı Yabanardı köyünde, 16 Nisan 2017’de yapılan referandum sırasında iki aile arasında çıkan ve 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgayı aydınlatan görüntü kaydı ortaya çıktı.

Mezopotamya Ajansından Deniz Tekin’in haberine göre; Yaşanan olaya dair cep telefonu kamerası ile çekilen ve bir yıl sonra ortaya çıkan görüntülerde 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayda Muhtar Hıdır Yıldız’ın tartışmanın fitilini nasıl ateşlediği ortaya çıktı.

Sandıkların kurulduğu sınıfta çekildiği anlaşılan görüntülerde, AKP adına sandık başında bulunan Köy Muhtarı Hıdır Yıldız’ın müşahitler için ayrılan bölümde oturup sigara içtiği görülüyor. Sürekli çevresini gözleyen muhtar, oy vermek için gelenlere bakıp duruyor. Köy muhtarı, oy kullanmak için gelen yeğeni H. Yıldız kabine gittiği sırada ise ayağa kalkarak sandığın önünde beklemeye başlıyor. Kabinden çıkan H. Yıldız, elindeki zarfı sandığa atacağı sırada önü amcası Hıdır Yıldız tarafından kesiliyor. Muhtar, içinde oy pusulası bulunan zarfı, H. Yıldız’ın elinden almaya çalışıyor. Muhtara tepki gösteren H. Yıldız ise “hayır...” deyip elindeki zarfı vermemekte direniyor. Bu sırada çevrede bulunan diğer kişilerin muhtara müdahale etmesiyle tartışma ve bağırma sesleri yükselmeye başlıyor.

Bu tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Okulun bahçesine gelen köy muhtarının oğlu olan Eski Korucu Mehmet Yıldız, yine korucu olan amcası Abdurrezzak Yıldız ile oğlu Şeyhmus Yıldız’ı silahla vurarak öldürdü. Açılan ateşte aynı aileden İdris Yıldız da yaşamını yitirdi.

SAVCILIK TAKİPSİZLİK KARARI VERMİŞTİ

Alınan ifadeler ve tanık anlatımları doğrultusunda Çermik Cumhuriyet Başsavcılığı seçmene müdahale ederek, olayların başlamasına sebep olan Köy Muhtarı Hıdır Yıldız hakkında “Kasten öldürme suçuna azmettirme” suçundan soruşturmada başlattı. Ancak kamu davası açılmasını gerektirecek şüphede delil bulunmadığı gerekçesiyle ilerleyen aşamada soruşturmaya dair “takipsizlik” kararı alındı.

2 kişiyi öldüren Mehmet Yıldız hakkında ise Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca “Kasten öldürme”, “Ateşli Silahlar Yasasına Muhalefet” suçlarından müebbet hapis ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle başlatılan soruşturma sonucunda dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, “Bütün soruşturma evrakı değerlendirildiğinde şüpheli Mehmet Yıldız’ın köy muhtarı babası Hıdır Yıldız’ın oy kullanmakta olan bir seçmene müdahale etmesi nedeniyle olayların başladığı” belirtildi. Diyarbakır 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava görülmeye devam ediliyor.

(DİYARBAKIR)

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