Dış ticaret açığı yüzde 28.8 artı

2018 Mart ayında dış ticaret açığı yüzde 28.8 artarak 5 milyar 855 milyon dolara yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre ihracat 2018 yılı Mart ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 7.7 artarak 15 milyar 587 milyon dolar, ithalat yüzde 12.7 artarak 21 milyar 442 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mart ayında dış ticaret açığı yüzde 28.8 artarak 5 milyar 855 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Mart ayında yüzde 76.1 iken, 2018 Mart ayında yüzde 72.7'ye geriledi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre 2018 Mart ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 4 arttı, ithalat yüzde 0.1 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 yılı Mart ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 8.5, ithalat yüzde 16.1 arttı.

TURİZM GELİRİ ARTTI

TÜİK'e göre, Türkiye'nin turizm geliri yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31.3 artarak 4 milyar 425 milyon 237 bin dolar oldu.

Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 76.1'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 23.9'u ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

AB’YE İHRACAT

Türkiye'nin Avrupa Birliğine (AB) ihracatı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,2 artarak 7 milyar 993 milyon dolara çıktı. AB'nin ihracattaki payı geçen yılın mart ayında yüzde 46,7 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 51,3 oldu.

AB'ye yapılan ihracat, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,2 arttı ve 7 milyar 993 milyon dolara yükseldi.

Almanya, 1 milyar 511 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 1 milyar 45 milyon dolarla İngiltere, 961 milyon dolarla İtalya ve 738 milyon dolarla Irak izledi.

İthalatta ise ilk sırayı 2 milyar 147 milyon dolarla Rusya aldı. Rusya'yı 2 milyar 101 milyon dolarla Almanya, 2 milyar 1 milyon dolarla Çin ve 1 milyar 35 milyon dolarla İngiltere takip etti.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN PAYI

Teknoloji yoğunluğuna göre martta imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,6 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatındaki payı yüzde 3,5 iken orta-yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 36,8 olarak gerçekleşti.

Martta, imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 81,7 olurken yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 12,5, orta-yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 43,2 olarak kayıtlara geçti.

OCAK-MART DÖNEMİ

Yılın ilk 3 ayında Türkiye'nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,9 artarak 41 milyar 185 milyon dolara, ithalat da aynı dönemde yüzde 22,7 artışla 61 milyar 902 milyon dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı ise yüzde 64,1 artış göstererek, 20 milyar 717 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 66,5 oldu. (AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Nisan 2018 10:47

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