Tekstil işçileri sendika hakları için Gündoğdu’da olacak

TEKSİF Sendikasında örgütlenme mücadelesini sürdüren ESBAŞ'taki tekstil işçileri baskılara, sömürüye karşı 1 Mayıs'ta Gündoğdu'da.

Metehan UD

İzmir

İzmir'de TEKSİF Sendikasında örgütlenme mücadelesi veren ESBAŞ’taki tekstil fabrikalarından işçiler de baskılar, işten çıkarmalar ve sömürüye karşı, sendika hakları için 1 Mayıs’ta Gündoğdu Meydanı’nda olacak.

İzmir Gaziemir’de kurulu bulunan Ege Serbest Bölge’deki Hugo Boss, Digel ve Roy Robson fabrikalarındaki yaşanan sendikal baskılara karşı işçiler, Türk-İş’e bağlı TEKSİF Sendikasında örgütlenme mücadelesini sürdürüyor. Almanyalı 3 markada yüzlerce işçi işten çıkarılsa da işçilerin sendikalı olma çabası devam ediyor.

Yaşadıkları sorunları ve taleplerini 1 Mayıs alanına da taşıyacak işçiler Alsancak liman girişinde TEKSİF kortejinde bir araya gelecek. Tekstil işçileri sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını, örgütlenme hakkının tanınmasını, atılan arkadaşlarının işe alınmasını ve bir an önce toplu sözleşme masasının kurulması taleplerini dile getirecek.

Gazetemize konuşan işçiler, fabrikalarında sendikalı olarak bilinen işçiler üzerinde sürekli yer değiştirme, sudan bahanelerle tutanak tutma gibi baskıların uygulandığını belirtti. İşçiler, “Parça parça da işçi çıkarmalar devam ediyor. Her defasında daha fazla üretim isteyerek bizleri yıldırmaya çalışıyorlar ama biz de örgütlenme çabamızdan vazgeçmeyeceğiz. Sendika bizim için iş güvencesi, ücretin artması ve ikramiye ile sosyal hakların sağlanması anlamına geliyor” dedi.

Yaşadıkları emek sömürüsüne de değinen işçiler şunları söyledi: “ESBAŞ patronlar için cennet ama bizim için cehennem. Onlar kendilerine mutlu fabrikalar yaratırken bize kölelik koşullarını dayatıyorlar. Patronlar büyüdükçe biz daha da küçülüyoruz. Aldığımız çıplak maaşlar asgari ücret seviyesinde. Dışarıdan Alman markası, iyi maaş vardır deniliyor ama içeriden bakıldığında öyle değil. En ufak atölyede bizden daha çok para veriyorlar. Herhangi bir sosyal hakkımız yok. Her yıl düşük orandaki zamlarla bizi oyalıyorlar. Aldığımız maaş bize ulaşmadan uçuyor. Kıdem zammımız bile yok. Biz bir an önce TİS masasının kurularak taleplerimizin dikkate alınmasını istiyoruz.”

1 Mayıs’a çağrı da yapan işçiler, “1 Mayıs bizim taleplerimizi haykırabileceğimiz bir gün. İnsanca yaşama yetecek bir ücret ve çalışma koşullarını yaratabilmemiz için alanda daha güçlü olmamız gerekiyor. Daha fazla sessiz kalmayalım yaşadığımız sömürüye. Biz ancak yan yana gelebilirsek bu sömürüyü durdurabiliriz. Hep birlikte TEKSİF saflarında olalım ve taleplerimizi ortaklaştıralım” dedi.

İZMİR'DE 1 MAYIS İŞYERLERİNDE KUTLAMALARLA BAŞLAYACAK

İzmir'de 1 Mayıs kutlamalarına, sabah ilçe meydanlarında ve işyerlerinde başlanacak. Ardından işçi ve emekçiler Gündoğdu Meydanı’ndaki mitinge geçecek.

İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs için sendikalar, odalar ve kitle örgütlerinin hazırlıkları artık son aşamada. İzmir’de geçmiş yıllarda olduğu gibi yine tek ve kitlesel bir miting yapılacak.

Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube Pazartesi sabahı vardiya öncesinde İZENERJİ bünyesine geçen temizlik işçileri ile bir araya gelecek. Ayrıca Dokuz Eylül Hastanesinde örgütlü Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası ile Tez Koop-İş Sendikası öğle arasında bahçede ortak kutlama yapacak.

1 Mayıs günü kutlamalar ise ilçe meydanlarında başlayacak. İlçelerdeki kutlamaların ardından Gündoğdu Meydanı’na geçilecek. Aliağa’daki kutlamaların merkezi Demokrasi Meydanı olacak. Aliağa Emek ve Demokrasi Platformunu oluşturan Petrol-İş, Liman-İş, Genel-İş, Eğitim Sen ve Emekli Sen’in ortak yapacağı kutlama 09.30’da başlayacak.

Çiğli’de ise DERİTEKS, Genel-İş İlçe Temsilciliği, Birleşik Metal-İş Sendikası Schneider Elektrik Temsilciliği, CHP ve EMEP’in yapacağı ortak kutlama saat 10.00’da belediye binası önünde olacak. Karşıyaka’da da Eğitim Sen, CHP, EMEP, BHH ve Yamanlar Alevi Derneğinin çağrısıyla saat 10.00’da belediye binası önünde başlayacak yürüyüş vapur iskelesinde sonlanacak.

Bornova Meydanı’nda, saat 10.30’da Genel-İş, Eğitim Sen, Emekli Sen, CHP, HDP ve EMEP’in çağrısıyla başlayacak olan yürüyüş metroya kadar sürecek. Buca’da da saat 10.00’da yine Genel-İş, Eğitim Sen, CHP, EMEP, Pir Sultan Abdal Derneği ve BEKEV üyelerinin katılımı ile belediye önünde kutlama yapılacak. Narlıdere’de Emek ve Demokrasi Platformunun çağrısıyla yapılacak kutlamanın adresi Metin Göktepe Parkı olacak. Toplanma saati 10.00. Torbalı’da da Eğitim Sen üyeleri 09.45’de belediye önünde toplanacak.

Gündoğdu Meydanı’ndaki miting için 4 ayrı noktada sendikalar, odalar, siyasi partiler ve kitle örgütleri toplanacak. Türk-İş Alsancak liman girişinde, DİSK, KESK ve BHH Konak’ta, TMMOB, İzmir Tabip Odası, EMEP ve HDP Cumhuriyet Meydanı’nda, CHP ise Montro Meydanı’nda toplanarak yürüyüşe geçecek. Alana ilk olarak sendikalar, ardından odalar ve daha sonra da partiler ve kitle örgütleri girecek.

Saat 13.00’de başlayacak programda ortak metin okunacak. Konuşmaların ardından Bandista konser verecek.

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