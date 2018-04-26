Kore zirvesinde gündem nükleer silahlar ve barış

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, nükleer ve barış gündemleriyle bir araya gelecek.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyet (Kuzey Kore) lideri Kim Jong-un, bugün Kore Yarımadası’nı ayıran sınırı geçerek, tarafsız bölgenin Kore Cumhuriyeti (Güney Kore) kısmına ayak basan ülkenin ilk lideri olmaya hazırlanıyor. Açıklanan programa göre görüşmenin “şov” kısmı öne çıkacak: Kim Jong-un sınırı yürüyecek geçecek, öğleden sonra ise iki lider, iki ülkeden getirilen toprakların serpileceği çam fidanı dikecek ve fidanın yanına “Buraya barışı ve refahı ekiyoruz” yazılı bir anıt taşı konulacak.

ANLAŞMA İMZALANMASI BEKLENİYOR

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, askerden arındırılmış bölgede Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile yerel saatle 09.30’da (Türkiye saatine göre 02.30) bir araya gelecek. Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon, Kuzey Kore lideri Kim’i sınırda karşılayacak. İki liderin ve heyetlerinin görüşmeleri askerden arındırılmış bölgedeki Panmunjom köyünde bulunan Barış Evi’nde yapılacak.

Görüşmelerde ana gündem maddesi Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arınması olacak. İki ülke arasında kalıcı bir barış anlaşması imzalanması da gündeme gelecek.

Güney Kore Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Im Jong-seok, Kim ile Moon arasındaki zirve programının detaylarını basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu. Im Jong-seok, “Bu zirve en çok nükleer silahlardan arınmaya ve kalıcı barışa ulaşmaya odaklanacak” dedi.

Im, Kim’in Panmunjom’daki ateşkes hududundan yürüyerek Güney’e geçeceğini ve böylece 1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı’ndan bu yana Güney Kore topraklarına ayak basan ilk Kuzey Kore lideri olacağını da belirtti.

1950-1953 Kore Savaşı’nın ardından ateşkes anlaşması imzalanmış, ancak kalıcı bir barış anlaşması imzalanmamıştı.

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI YAPILACAK

Görüşmenin ardından ayrı ayrı öğle yemeği yiyecek olan taraflar, öğle arasından sonra tekrar bir araya gelerek birlikte ağaç dikecek. İki ülkeden getirilen toprakların serpileceği çam fidanın dikileceği yerin yanına “Buraya barışı ve refahı ekiyoruz” yazılı bir anıt taşı konulacak.

İki ülke liderleri bir günlük zirvenin sonucunu ortak basın toplantısıyla duyurmadan önce birlikte kısa bir yürüyüş yapıp sohbet edecekler. Zirve Moon’un ev sahipliğinde yapılacak akşam yemeğiyle sona erecek.

Haziran ayında ise ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore liderinin bir araya gelmesi planlanıyor. Kim Jong-un, ABD Başkanı Trump ile planlanan görüşmesi öncesi ülkesinin nükleer testler ile kıtalararası balistik füze denemelerini askıya aldığını açıklamıştı. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Nisan 2018 14:06

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