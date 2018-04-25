Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine 'Kaldığı yerden seyircisiz devam' kararı

Yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş maçına dair karar verildi. Buna göre müsabakaya kaldığı yerden seyircisiz şekilde devam edilecek.

Yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş Türkiye Kupası yarı finali rövanş maçına dair karar verildi. Buna göre mücadelenin kaldığı yerden seyircisiz şekilde oynatılacağı açıklandı.

Müsabaka 0-0 devam ederken 57. dakikada tribünden atılan maddelerin Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in başına isabet etmesi sonucu hakem Mete Kalkavan müsabakayı ertelemişti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) maça ilişkin kararını bugün 13.00’te yaptığı toplantının ardından verdi.

TFF: MAÇ 3 MAYIS'TA OYNANACAK

Yönetim kurulunun yaklaşık 2 saat süren toplantısının ardından TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu, bugün yaptığı toplantıda 19 Nisan 2018 tarihinde Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçı ile ilgili kararını verdi.

TFF Yönetim Kurulu, 57. dakikada hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş müsabakası ile ilgili olarak; Futbol Müsabaka Talimatı'nın 20. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, müsabakanın yarıda kaldığı andaki şartlarla tedbiren seyircisiz olarak tamamlanmasına oy birliği ile karar verdi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçı kaldığı yerden 3 Mayıs 2018 Perşembe günü oynanacak."

MEVZUAT NE DİYOR?

Spor Hukukçusu Avukat Mert Yaşar, Akşam'a yaptığı değerlendirmede "TFF mevzuatı açık. TFF yönetim kurulunun takdir yetkisi yok. Eleme usulü oynanan bir maç, seyircilerin davranışları yüzünden tatil edilirse, TFF Yönetim Kurulu, hükmen mağlubiyet kararıyla beraber takımın o sezon için bu müsabakalardan ihracına karar vermek zorundadır. Maçın kaldığı yerden devam etmesi ancak maçın tatili kararının doğru olmadığı hallerde mümkün olabilir. F.Bahçe-Beşiktaş maçında gerçekleşen olayların ardından maçın tatil edilmesi doğru olduğuna göre, karşılaşmanın kaldığı yerden devam etmesi düşünülemez" demişti.

BAKAN BAK: İNŞALLAH HAYIRLI BİR KARAR ÇIKAR

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylara ilişkin, "35'in üzerinde gözaltı var ve bu takip ediliyor. Bunlarla alakalı olarak tribünlerin hareketlendirilmesi, birtakım girişimler de söz konusu. Bunlar da değerlendiriliyor ama kararı TFF Yönetim Kurulu verecek. İnşallah Türk futbolu için hayırlı bir karar çıkar." dedi.

KOCAMAN: MAÇ KALDIĞI YERDEN OYNANMALI

Aykut Kocaman, 4-1 kazanılan Antalyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada “Hiç tartışmasız, maçın kalan tarafının oynanmasını bekliyorum. Sahadan çıkan takım, Beşiktaş. Tüm görüntüler bu yönde. Hakem sahadayken sahadan çıkan taraf Beşiktaş. Bazı insanlar gibi arsızlık yapmak istemiyorum, ‘Hükmen galibiyet’ gibi. Beşiktaş, tarihsel mirası ve konjonktürel mirasıyla maçı kalan dakikalarında da alabilir. Maçı sanki tatil ettirmek isteyen, korner direklerinin etrafına oturmuş taraftar gruplarıydı. Maçın tatil olması için onlar uğraştı. 2. yarıda da Beşiktaşlı oyuncular provokasyon yaptı.

Saha içinde maçı tatil edecek hiçbir şey yoktu. 2 takımın sahada kozlarını paylaşması en mantıklı olanı. Hiçbir sahada görmek istemediğimiz hareketler oldu ancak öbür tarafta da olmayan şeylerin olmuş gibi gösterilmesi çok ayıp. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum.” ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ: FUTBOL TERÖRÜNÜN ÖNÜ ALINAMAZ

Akşam gazetesine konuştuğu belirtilen ve ismi verilmeyen bir Beşiktaşlı yöneticinin ise yönetim kurulunun ortak görüşü olarak şu açıklamalarda bulunduğu aktarıldı:

*Sahaya atılan yabancı maddeler var. Şenol Hoca’da travma, yarık ve dikiş var. Bütün bu yaşananlara rağmen tekrar kararı çıkarsa çok büyük ayıp ve yazık olur.

*Eğer öyle olursa futbol terörünün önü alınamaz. ‘Nasılsa tekrarlanacak’ diye herkes her şeyi yapmaya başlar. Spor hukuku açısından da kötü bir emsal teşkil eder. Bunu UEFA’ya da anlatamayız.

*Şampiyonlar Ligi maçlarıyla ilgili Hukuk Kurulu’na anlatamayız. Zaten dünyanın gözünün önünde yaşandı. Her şey açık, delilli… Gizli, saklı yok. İşin içine girmiş herkese komplo kurulmuş gibi muamele yapılıyor. Şenol Hoca komplocu, doktor, hastane komplocu! (SPOR SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 25 Nisan 2018 15:49

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