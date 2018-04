Fenerbahçe-Beşiktaş Türkiye Kupası maçı tatil edildi

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Türkiye Kupası yarı final maçı, çıkan olaylar sebebiyle 57. dakikada tatil edildi.

Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy'de karşı karşıya geldi. İki takımın son zamanlarda karşı karşıya geldiği hemen her maçtaki gibi tansiyonu yine çok yüksek olan karşılaşma taraftarların futbolculara, Beşiktaş yedek kulübesine ve Şenol Güneş'e fırlattıkları maddeler yüzünden 57. dakikada durdu. Beşiktaş futbol takımı ve hakem ekibi sahadan ayrıldı ve ardından maç tatil edildi.

Beşiktaş'ın yedek kalecisi Tolga Zengin'in yedek kulübesinin arka tarafında yer alan Fenerbahçeli taraftarlar ile sözlü tartışmaya girmesi sonucu gerilimin iyice yükseldiği anlarda tribünlerden Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kafasına yabancı madde atıldı. Şenol Güneş'in yaralanması üzerine Beşiktaş soyunma odasına gitti ve ardından hakem ekibi de içeri girdi. Olaylardan yaklaşık yarım saat sonra maçın hakemler tarafından tatil edildiği açıklandı. Maç hakkındaki nihai kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

ŞENOL GÜNEŞ HASTANEYE KALDIRILDI

Karşılaşmanın 57. dakikasında yaşanan olayların ardından soyunma odasına giden ve başına dikiş atılan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, hastaneye kaldırıldı. Kulübenin önünde başına yabancı madde gelen Güneş'in soyunma odası girişinde bir kez daha yerde kaldığı bildirildi. Başına 5 dikiş atılan Güneş'in hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Şenol Güneş'in bu geceyi hastanede geçireceği öğrenildi. Gece kontrol amaçlı müşahede altında tutulan Şenol Güneş, sabah saatlerinde taburcu edildi. Güneş'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE İLE BEŞİKTAŞ ARASINDAKİ MAÇLARDA BU SEZON 9. KIRMIZI KART

Bu sezon Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbilerde hakemlerin 9 kez kırmızı kart çıkardı. İki takım arasında özellikle bu sezon oynanan derbilerdeki gerginlik bu maça da taşındı. Karşılaşmanın 30. dakikasında Beşikaş'ın Portekizli futbolcusu Pepe, Josef de Souza'ya yaptığı sert müdahale sonucu hakem Mete Kalkavan'dan kırmızı kart gördü.

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbide 5 kırmızı kart, kupanın ilk maçında Vodafone Park'ta ise 3 kırmızı kartla 8 oyuncu ihraç edilmişti. Bu maçta da çıkan kırmızı kartla bu sayı 9 oldu. Bu 9 kırmızı kartın 5'i Beşiktaşlı, 4'ü ise Fenerbahçeli futbolculara çıktı.

Beşiktaş'ın stoperi Pepe, derbinin 30. dakikasında De Souza'ya yaptığı hareketin ardından hakem Mete Kalkavan tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.

Türkiye kariyerindeki ilk kırmızı kartını gören Portekizli oyuncu, son kırmızı kartını 2011-2012 sezonunda Real Madrid forması giyerken görmüştü.

Öte yandan kırmızı kartın ardından Fenerbahçeli futbolcu Jose Fernandao ile Beşiktaş yedek kulübesi arasında gerginlik yaşandı. Tartışmayı araya girenler engelledi.

KARAR ÇARŞAMBA GÜNÜ VERİLECEK

Türkiye Futbol Federasyonu, tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş Türkiye Kupası yarı final maçı ile ilgili kararını 25 Nisan Çarşamba günü yapacağı toplantıda verecek.

FİKRET ORMAN: ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİMİZE SALDIRDI

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman yaptığı açıklamada, "Bu bir güvenlik zaafiyeti, bundan kim sorumluysa buna onlar bakacak. Biz misafir olarak geldik. Türkiye'yi dünya üçüncüsü yapmış bir hocanın bunlara maruz kalması üzücü" dedi. Orman ayrıca, "Özel güvenlik görevlileri, personellerimize saldırdı" diye iddia etti.

TRİBÜNDEN ATTIĞI CİSİMLE ŞENOL GÜNEŞ'İ YARALAYAN TARAFTAR GÖZALTINA ALINDI

Şenol Güneş'in yaralanmasına neden olan bir taraftar gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in yaralanmasına ve maçın tatil edilmesine neden olan olaylara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın imzasını taşıyan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

19.04.2018 tarihinde Kadıköy Şükrü Saraçoğlu stadyumunda gerçekleşen Fenerbahçe-Beşiktaş futbol müsabakası esnasında çıkan ve Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylarla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılıp stadyum kamera kayıtları incelenmek suretiyle tribünden fırlattığı isimle Şenol Güneş'in yaralanmasına sebep olduğu belirlenen bir şüpheli gözaltına alınmıştır. Müsabaka esnasında suç işleyen tüm kişilerin tespitine yönelik çalışmalar aralıksız devam etmektedir.

32 KİŞİ SERBEST

Çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş maçı sonrası başlatılan soruşturma kapsamında hakkında idari işlem yapılan 32 taraftar nöbetçi savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

Olaylı derbi sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 32 taraftar hakkında idari işlem yapıldı. 15'i Beşiktaş 17'si de Fenerbahçe taraftarı olan bu kişilerin bazılarının stadyuma biletsiz giriş yaptığı, bazılarının da tribünden sahaya yapancı madde attığı tespit edildi. Soruşturmayı yürüten savcının talimatıyla haklarında idari işlem yapılan bu taraftarların serbest bırakıldığı belirtildi.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA: TOLGA ZENGİN VE MUSTAFA PEKTEMEK TRİBÜNLERİ TAHRİK ETTİ

Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş derbisinin ertelenmesi ile ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada Beşiktaşlı futbolcular Mustafa Pektemek ve Tolga Zengin'in tribünleri tahrik ettiği ve bunun üzerine hakemin maçı durdurduğu ifade edildi.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçemiz ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçının ikinci yarısında Beşiktaş yedek kulübesinde yer alan Tolga Zengin ile Mustafa Pektemek’in, tribünleri ağır söylemlerle tahrik etmesi üzerine hakem maçı durdurdu. Daha sonra Beşiktaşlı futbolcuların sahayı terk etmesinin ardından hakem Mete Kalkavan, maçı tatil etti.

Müsabakanın akıbetiyle ile ilgili karar önümüzdeki hafta içinde Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından verilecektir."

AZİZ YILDIRIM: BU MAÇTAKİ OLAYLAR, 3 TEMMUZ'UN DEVAMI NİTELİĞİNDE

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, kulübün internet sitesi üzerinden bir açıklama yayınladı.

Yıldırım, bu maçta yaşanan olayların 3 Temmuz olaylarının devamı niteliğinde olduğunu belirterek, "Bugün tüm Türkiye’nin gözleri önünde stadımızda adeta 3 Temmuz olaylarının devamı niteliğinde yeni bir senaryo devreye sokuldu. En ufak saha olayının 'maç tatili' için sebep olarak arandığı bir operasyona alet edilmekten Fenerbahçe camiası adına utanç duyuyorum. Volkan Demirel’e kapı kolu, kaldırım taşı, bıçak atıldığında bu hakemler neredeydi? Hasan Çetinkaya’nın Vodafone Arena’da kafasına taş isabet ettiğinde; Mehmet Topal’a gol sevinci sırasında tehlikeli madde fırlatıldığında maç neden tatil edilmedi? Finale giden yolda; 10 kişi kalmış rakibe karşı, tüm psikolojik ve fiziksel üstünlük lehimizeyken, bu yapılan kurgu yüz kızartıcı bir utanç tablosudur! Bütün uyarılara rağmen, tüm destek talebine rağmen, herhangi bir yardımın sağlanmaması; sahaya yabancı maddelerin atılması, bunun bir senaryo olduğunu açık ve net şekilde ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.

'BUNLARI YAPANLARA FENERBAHÇE TARAFTARI DEMEK HAKARETTİR, DENSİZLİKTİR!'

Bunu yapanların Fenerbahçe taraftarı olmadığını dile getiren Yıldırım, "Finale kalmanın şampiyonluğa olan motivasyon ve inancı sağlayacağından zerre şüphe yokken, bunları yapanlara Fenerbahçe taraftarı demek hakarettir, densizliktir! Daha önce de dikkat çektiğim gibi; bir süredir, özellikle sosyal medya aracılığıyla taraftar görünümlü troller üzerinden başlayan bu kirli oyunun ikinci perdesine bugün stadımızda geçilmiştir. Her şeyin ötesinde, ikazlara rağmen herhangi bir müdahalenin gerçekleşmemesi; farklı bir akıl oyunu olduğunun altını çizmekte, her şeyi apaçık ortaya koymaktadır. Fenerbahçe’nin başarısız olması için her türlü aşağılık, kirli kumpası yapabilecek bir oluşumun varlığına bugün stadımızda şahit olduk!" açıklamasını yaptı.

'FENERBAHÇE, ÜZERİNDE OYUN OYNANACAK BİR KULÜP DEĞİLDİR'

Yıldırım son olarak şöyle konuştu: "Bugün yaşanan olayları asil, kahraman ve sağduyulu Fenerbahçe taraftarına mâl etmek; bu manipülasyona alet olmak, yürütülmekte olan algı operasyonun bir parçası olmaktan başka bir şey değildir. Fenerbahçe yine karanlık birtakım ellerin devreye girmesiyle kaosa sürüklenmeye çalışılmaktadır. Fenerbahçe, üzerinde oyun oynanacak bir kulüp değildir. Daha önce bu tarz oyunlara nasıl izin vermediysek, yine aynı duruşu, dimdik sergileyeceğiz. Bu böyle bilinsin. Bütün yaşananların farkında olduğumuzu, oynanan senaryoyu bütün çıplaklığıyla ortaya koyacağımızı kamuoyuyla paylaşırız."

TOLGA ZENGİN: ÇOK ÜZGÜNÜM, ÜZGÜNÜZ

Beşiktaş'ın kaptanı Tolga Zengin, tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş maçı sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Zengin, "Öyle bir fotoğrafın içinde olduğum için kendi adıma özür dilerim" dedi.

Tolga Zengin'in açıklamaları şu şekilde:

"Öncelikle bugün yaşanan olaylarla ilgili çok üzgünüm, üzgünüz. Tartışmasız tüm futbol camiasından, böyle bir fotoğrafın içinde olduğum için kendi adıma özür dilerim. Ama müsaade ederseniz, konuya ilişkin kısa bir açıklama yapmak isterim. Benim bu dünyadaki en büyük kutsalım ailemdir. O kutsallığın en yüce makamında da rahmetli annem vardır. Bugüne kadar hayatta neyi başardıysam, onun güzel hatrı için ve duaları sayesinde olduğunu bilirim. Bugün adına taraftar demeye utanacağımız bir grup, kulübenin hemen arkasında sürekli olarak anneme küfretti. Biz sporcuyuz, profesyoneliz, evet, ama her şeyden önce evladız, insanız. Bu çirkinlik artık dayanılmayacak noktaya geldiğinde gidip müdahale ettim, 'Benim annem vefat etmiş, bu yakışıyor mu size' dedim. Tek bir kötü söz veya küfür çıkmadı ağzımdan. Ben adını o pis ağızlarına aldıkları annemi bir saniye bile fazla yaşatmak için canımı verirdim. O sırada Şenol hoca geldi ve tribünden atılan bir cisimle yaralandı. Hep diyoruz, spor mücadeledir ama aynı zamanda kardeşliktir diye. Biz bu topraklarda evimize gelen misafire ikramların en güzeli yaparız, evimizin en güzel yerinde ağırlarız. Biz misafirimizin ailesine, kutsalına küfretmeyiz. Bize hayat böyle öğretilmedi. Tek isteğim futbolun tüm güzelliklerini yerle bir eden bu insanların tribünlerden uzak tutulmasıdır. Hassasiyetimi anlamanız dileğimle..." (HABER MERKEZİ)

