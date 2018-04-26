Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi soruşturması: 3 kişi tutuklandı

Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamına 5 kişi tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi, 3'ü tutuklandı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında çıkan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye gönderilen 25 kişiden 5'i perşembe günü (26 Nisan) tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi, 3'ü tutuklandı. 5 kişi savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 15 kişi ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan, işlemleri tamamlanan 22'si daha cuma sabahı (27 Nisan) Anadolu Adliyesi'ne gönderildi. Adliyeye gönderilenlerden 4'ü serbest bırakılırken 18'i mahkemeye sevk edildi. Mahkeme 18 kişiyi adli kontrol uygulamasıyla serbest bıraktı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Fenerbahçe Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan müsabakada, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında emniyette işlemleri tamamlanan 25 kişi sabah saatlerinde Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.

25 kişinin savcılık sorguları tamamlandı. Savcı şüphelilerden 5'ini tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Mahkemeye sevk edilenler arasında Şenol Güneş'in yaralanmasına sebebiyet verdiği iddia edilen S.D.'nin de olduğu öğrenildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Ayrıca 15 şüpheliye de adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle mahkemeye sevk edilmesine karar verildi.

Akşam saatlerinde de 15 kişi adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı.

Diğer 5 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest kaldı.

MAHKEMEYE SEVK EDİLEN 18 KİŞİ SERBEST

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 22 kişiden 18'i adli kontrol şartı ile mahkemeye sevk edildi. 4 kişi ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Mahkeme 18 kişiyi serbest bıraktı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 kişi, emniyet işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheliler soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosu savcısı Ahmet Aslan tarafından sorgulandı. Savcı Aslan, 4 kişiyi serbest bıraktı. 18 kişiden 4'ünü 'Kasten yaralamaya teşebbüs' suçundan, 14'ünü de 'Müsabaka alanında yasak madde kullanmak' suçundan mahkemeye sevk etti. Mahkeme 18 kişinin de adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

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ŞENOL GÜNEŞ VE FUTBOLCULAR İFADE VERECEK

Soruşturma kapsamında, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile futbolcular Tolga Zengin, Caner Erkin ve Ricardo Quaresma mağdur sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı.

Güneş, Zengin, Erkin ve Quaresma'nın ifadelerinin Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası Spor Güvenliği Şubesi Müdürlüğünce alınabileceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Fotoğraf: Emrah Yorulmaz/AA

19 Nisan 2018 tarihinde Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçı 57. dakikada sahaya Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e de isabet eden yabancı maddelerin atılması sonucu hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edildi. Türkiye Futbol Federasyonu, konuya dair 25 Nisan'da verdiği kararla mücadelenin kaldığı yerden seyircisiz olarak devam etmesine hükmetti. (İstanbul/AA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 27 Nisan 2018 14:16

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