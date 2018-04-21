Mete Kalkavan'ın raporu belli oldu: Şenol Güneş düşünce maçı erteledim

Hakem Mete Kalkavan'ın Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili TFF'ye gönderdiği rapor ortaya çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda 2-2’lik maçın rövanşında Kadıköy’de oynanan F.Bahçe-Beşiktaş maçında yaşanan çirkin olaylar ülke gündemine oturdu.

Gazete Habertürk’ten Atilla Türker’in haberine göre; Hakem Mete Kalkavan, Futbol Federasyonu’na gönderdiği raporunda, maçı tatil etme gerekçesini ayrıntılı bir şekilde aktardı. Hakemin, Güneş’in ilk değil, ikinci düşüşü sonrasında maçı erteleme kararı aldığını bildirdiği ortaya çıktı.

Kalkavan raporunda şu ifadeleri kullandı:

“Karşılaşma çok gergin bir ortamda oynandı. Sahaya sık sık yabancı madde atıldı. Bu nedenle oyunu iki kez durdurmak zorunda kaldım. Maçın 57. dakikasında misafir takımın bulunduğu yedek kulübesi yanında bir kargaşa oldu. Beşiktaşlı bazı futbolcularla ev sahibi takım taraftarları arasında kavga yaşandı. Teknik direktör Şenol Güneş de o bölgedeydi. O sırada Güneş’in yere düştüğünü gördüm. Şenol Güneş sonra yerden kalktı ve yedek kulübesine doğru gitti. Başına buz tedavisi yapıldı. Ben de Şenol Güneş’i izledim.”

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ŞENOL GÜNEŞ BİR ANDA YÜZÜSTÜ DÜŞTÜ

Şenol Güneş sahadan çıkarak tünele doğru koşar adım gitti. Üstüne doğru yine yabancı maddeler atıldı. Şenol Güneş kendini korumaya çalıştı. Tünelden içeri hızla girerken bir anda yüzüstü yere düştü. Göreviler hemen yanına geldi. Kollarından tutarak kaldırdılar. Güneş’i yüz üstü görünce maçı tatil etme kararı aldım. Bu şartlar altında maçı daha fazla oynatamazdım. Soyunma odasına gittim ve durumu federasyon temsilcilerine bildirdim.”

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BEKLENEN CEZALAR!

– F.Bahçe’ye 3-0 hükmen mağlubiyet ya da maçın 57. dakikadan itibaren tekrarı. – F.Bahçe’ye 2 ila 3 maç seyircisiz oynama veya saha kapatma cezası. (Bu yaptırım ligde değil, statü gereği Türkiye Kupası’nda çekilecek) – Ev sahibi kulübe tribün olayları nedeniyle yüksek miktarda para cezası.

ARBEDE RAPORA GİRDİ

Karşılaşmanın temsilcileri de Futbol Federasyonu’nda gönderdikleri raporlarda olayları detaylı bir şekilde yazdılar. Müsabakada görevli Vahap Şimşek, Alaattin Özcan ve Celalettin Yavuz’un, soyunma odası koridorlarında özel güvenlikçiler ile Beşiktaşlı oyuncular arasındaki arbedeye de yer verdiği bildirildi. Ayrıca Beşiktaş kulübü görevlisi Erdinç Gültekin’e yapılan darp da raporlarda yer aldı. (SPOR SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 21 Nisan 2018 13:27

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