Aziz Yıldırım: Şenol Güneş tiyatro oynamıştır

Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım ve asbaşkan Şekip Mosturoğlu, Beşiktaş'la oynanan kupa maçında çıkan olaylara ilişkin açıklama yaptı.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimin, geçtiğimiz hafta Ülker Stadı'ndaki olaylı derbiye ilişkin basın toplantısı yaptı.

Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:

"1995-96 yılıydı. Trabzon'da Otto Baric'in sırtına taş geldi ve o da yere düştü. Sonra Fenerbahçe takımı sahadan ayrıldı. O gün Fenerbahçe hükmen mağlup sayıldı, 1 yıl ceza aldı. Cezamızı çektik."

"Otto Baric'e o gün Türk medyası her türlü hakareti, her türlü suçlamayı yaptı. Şenol Güneş, televizyonlarda 'Yandım Allah' gibisinden, herkesi suçlayacak açıklamalar yaptı."

"Perşembe günü burada, sayın Güneş bir tiyatro oynamıştır."

"Ondan beklenen, filozof gibi konuşan, eğitimci bir insanın, maçın oynanması için gerekli davranışları göstermesini hem isterdik, hem beklerdik. Siz tiyatroyu yapacaksınız, kafanıza dikiş atıldı pozisyonlarına geleceksiniz... Bu tartışmalara gerek yoktu."

"Görüntüleri gördük. Tolga, Trabzonlu. Şenol Güneş, Trabzonlu. Trabzonluların 95-96 ve 2010-11 sezonlarındaki şampiyonluğu alamamalarının acısını, her platformda Fenerbahçe'den çıkarmaya çalışmaktalar."

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"Şenol Güneş, Bursa'dan bağırıyor. 'Burada havalar temiz' diyor. Şu an Beşiktaş'ta. Beşiktaş neyse, Fenerbahçe odur. Herkes kadar temiziz."

"Biz Şenol Güneş'e saygı gösteriyoruz, o da bize saygı göstermelidir ama göstermiyor. Stadımıza geliyor, bordo kravat takıyor, bordo elbise giyiyor. Seyirciyi tahrik ediyorsun."

"Şiddete karşıyız, olanları tasvip etmiyoruz ama Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi bu olayda kumpas vardır. İncelemeler sürüyor, bittiği zaman zaten açıklanacaktır. Son zamanlarda Passolig'den çok miktarda Passolig alınmıştır bizim maçlara girmek için."

"Şenol Güneş, hakeme küfür eder bir şey denmez, oyuncunun gırtlağını sıkar bir şey denmez, filozof gibi davranır sonra 'Ben yapmadım' der, herkes bunu normal karşılar. Konu Fenerbahçe olduğunda 'milat' kelimesi her seferinde geçeri."

"Trabzon'da otobüs kurşunlandı, soruşturma devam ediyor. Fail bize göre belli. 40 kişiyi öldürmek için otobüs kurşunlanmıştır. Bugüne kadar aydınlanması için Türk kamuoyu ne yapmıştır? Biz uğraşıyoruz ama bizim uğraşmamızla çözülmüyor. Basın neden üstüne gitmez?"

"Fenerbahçe'ye olduğu zaman kimse kılını kıpırdatmaz, başka takıma olduğunda herkes ayağa kalkar. Aradaki fark budur."

"Beşiktaş maçı oynanırken, devre arasında Hasan Çetinkaya'yı aradım. 'Git hakemle konuş, hakem bütün kredilerini tüketti. Yapacağı tek şey maçı tatil etmek. Kendisine söyle dirayetli olsun' dedim. Çetinkaya bunu iletti."

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"Hakem de 'Birinin kafasına bir şey gelirse maçı tatil ederim' dedi. Başka statlarda atılmıyor mu? Orada tedbir alıp polis çağırıyorsunuz, çözülüyor. Fenerbahçe olunca milat olsun. Neden ben bu haberi gönderdiğim halde, emniyete 'Kenarda durun' demiyorsun?"

"Sahayı terk eden hükmen mağlup olur, mesele bitmiştir. Daha bunun üzerine o toplantı yaparız, şunu yaparız... Biz kimseyi tehdit etmiyoruz. Her şeye saygılıyız ama herkesten de doğru karar verilmesini bekliyoruz."

"Kumpas devam ediyor. FETÖ, 24 Haziran seçimlerinden dolayı her statta yeni olaylar yapabilir. Hepimizin uyanık olması lazım, bu ülke hepimizin."

"Yok koltuk atıldı, şu atıldı, bu atıldı... Peruk atılmıştır, para atılmıştır, çakmak atılmıştır. Bunun dışında olayı algı anlamında genişletmek yanlıştır." (SPOR SERVİSİ)

Fenerbahçe-Beşiktaş Türkiye Kupası maçı tatil edildi

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Nisan 2018 09:37

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