Kendi seyircisini üreten tiyatro festivali

Çukurova Üniversitesi Tiyatro Kulübü Başkanı Metehan Bulut ile 16-22 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek tiyatro festivalini konuştuk.

Berfin KILIÇ

Seren ELATAŞ

Adana

Çukurova Üniversitesi Tiyatro Kulübü (ÇÜTİK) üniversitenin en aktif kulüplerinden biri. Her sene birçok öğrenci kulüp vesilesiyle ilk kez sahnelere çıkıyor, bir öğrenci ise yine kulüp vesilesiyle tiyatro oyunlarını üniversitede izleme fırsatı yakalıyor. ÇÜTİK, aynı zamanda düzenlediği ve ev sahipliği yaptığı üniversitelerarası tiyatro festivali ile ülke çapında da önemli işlere imza atıyor. Biz de Çukurova Üniversitesinde 16-22 Nisan tarihleri arasında yüzlerce izleyicinin, birçok üniversiteden kulüp ve toplulukların katılımı ile gerçekleşen 16. Üniversitelerarası Tiyatro Festivali, ÇÜTİK ve tiyatro üzerine Kulüp Başkanı Metehan Bulut ile konuştuk.

Öncelikle festivalden başlayalım. Nasıl gerçekleşiyor, katılım nasıl sağlanıyor?

Ben 2 yıldır tiyatrodayım ve 2 yıldır da özel tiyatro ekipleri geliyor. Yani izleyici amatör tiyatronun yanında özel tiyatro da izliyor. Katılan üniversite ve kulüp, topluluk sayısı her festivalde değişiyor. Öncelikle festivalin başlayacağını her üniversiteye mail yoluyla duyuyoruz. Aynı zaman da kendi sitemizden de öğrenenler oluyor. 16’ıncı olduğu için kendi tanıdığımız kulüpler de var. Seçim şu şekilde oluyor; Kim başvurmuş? Bu insanlar tiyatro adına geçmişte neler yapmış? Bunlara dikkat ediyoruz çünkü festival artık belli bir kaliteye geldiğinden seçici oluyoruz. Kaliteden kastımız kötü oyunların olması. Başvuranların oynadıkları oyunları inceliyoruz. İsteyenler video ve fotoğraf da gönderebiliyor.

Bu festivalde öne çıkan oyunlar hangileri oldu?

‘Şen Makas’ oyunu özel tiyatro ekibi olduğu için daha fazla bilet gitti. Ama pazartesi günü biz de Çukurova Üniversitesi Tiyatro Kulübü olarak sahnelediğimiz ‘Masanın Altında’ oyununda salonu doldurduk. Bir seansta 500 izleyici vardı.

Bu festivali ele alacak olursak, öğrencilerin böyle etkinlikleri kendilerinin organize etmeleri, böyle şeylerde görev almaları hakkında neler söylersin?

Festival başladığı zaman ayrı birimlere ayrılıyoruz. Bu birimler; yemek, mihmandarlık, teknik işler, bilet, afiş oluyor. Bu görevler vesilesiyle insanlarla tanışıyorsun. Yer tahsisi ve yemek okulun desteği ile de karşılanıyor. 10 tane oyunu bir hafta boyunca çıkarmak için elimizden geleni yapıyoruz ve başka bir şey ile ilgilenmiyoruz. Bu da öğrencilerin öz güvenli olmasını sağlıyor. Bir kulüp ile aylarca tiyatro temel eğitimi alıyor, sosyalleşiyor ve öz güven kazanıyoruz.

Kulübün nasıl çalışmaları oluyor?

ÇÜTİK artık üniversite genelinde bilinen 26 yıllık bir kulüp. Her sene üniversitede stantlar açıyoruz, kayıt alıyoruz, kendimizi anlatıyoruz. Geçen sene çok fazla kayıt almıştık ve bu bizi zorladı. Bu sene tam olarak böyle yapmak yerine gerçekten isteyenlerin geldiği bir çalışmamız var. Ekim ayında çalışmalarımız başlıyor. Diksiyon eğitimi, arkülasyon eğitimi, sahne duruşu, duygu değişimi eğitimi veriyoruz. İlk olarak karşılama oyunuyla öğrencilerin karşısına çıkıyoruz. Böylece insanlar kulübü tanıyor.

Kulüp olarak neleri amaçlıyorsunuz?

Bilinçli bir tiyatro seyircisi yetiştirmek istiyoruz. Bunun için daha sonraki oyunda 2 yıl ve daha fazla sürede kulüpte yer alanlarda da başka bir oyun çıkarıyoruz. Bir oyun için 3-4 ayımızı veriyoruz. Seyirciye güzel bir şey seyrettirmek için çok yoğun çalışıyoruz. İşin farklı bir boyutu da şudur: Tiyatronun teknik kısmına geldiğimiz zaman seyircinin anlamayacağı şeyler olabiliyor. Çünkü çok fazla içinde değil. Yalnızca okuduğu, izlediği kadar hakim. Bu nedenle seyirci içinde özel şeyler koyuyoruz. Amacımız her sene farklı bir derdimizi anlatmak. Örneğin, bu sene göçmenlik konusunu işledik. Bilet satışında ya da oyunun tanıtımında anlatıyoruz zaten. Seyirci ne izleyeceğini bilerek geliyor. Böylelikle tiyatro izleyici kitlesini artırmayı da amaçlıyoruz.

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Nisan 2018 10:53

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