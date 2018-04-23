Gürer'den aldatıcı reklamlara karşı kanun teklifi

İYİ Parti Milletvekili Ömer Fethi Gürer, aldatıcı reklamlara karşı yasal düzenleme çağrısında bulundu.

İYİ Parti Milletvekili Ömer Fethi Gürer, aldatıcı reklamlarla vatandaşların sömürülmesini, önlemek için yasal düzenleme yapılmasının gerektiğini söyledi. TBMM Başkanlığına sunduğu iki ayrı kanun teklifiyle konuyu Meclis gündemine taşıdığını anımsatan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, aldatıcı reklamlarla ilgili davaların hızlandırılması ve TV’lerde reklam yüzü olarak kullanılan kişilerle reklam adı altında yapılan dolandırıcılık olaylarıyla ilgili önlemlerin alınmasını önerdi.

‘SAĞLIK ADI ALTINDA ÜRÜN PAZARLANIYOR’

Gürer, ilk kanun teklifinde, aldatıcı reklamlarla ilgili davaların hızlandırılmasını istedi. Sağlık açısından risk taşıyan ve gerçekle bağdaşmayan bilgiler ile sağlık adı altında ürün pazarlayan ya da üretenlerle ilgili açılan davaların yeterince hızlı yürütülmediğine değinen Gürer, bu davalarla ilgili kararların geç çıktığını, karar çıktığında zararlı ve yanıltılı iş yapanların çoktan amacına ulaştığını belirtti.

‘DAVALAR UZUN SÜRÜYOR’

Sağlık Bakanlığının TV’lerde şifalı bitkiler konusunda yanlış bilgi vererek ürün pazarlayanları yargıya intikal ettirdiğinde, bu tür davaların en üz 2 yıl sürdüğünü anlatan Ömer Fethi Gürer, “Bu işin iki sene, üç sene süreceğini bilen kişiler zaten bu süreçte amaçlarına çoktan ulaşmış olmaktadır.

Vermiş olduğumuz kanun teklifi ile cumhuriyet savcılıklarının ve mahkemelerin işlerini, vazifelerini hızla yerine getirmelerini sağlayarak sağlık açısından risk yaratacak satışların engellenmesi amaçlanmaktadır” dedi.

TANINMIŞ KİŞİLERLE YAPILAN ALDATICI REKLAMLAR

Gürer, konuyla ilgili olarak TBMM Başkanlığına sunduğu bir diğer kanun teklifinde ise, TV’lerde reklam yüzü olarak kullanılan tanınmış kişilerle yapılan aldatıcı reklamların varlığına dikkat çekti.

Reklam yüzü olarak TV’lerde yer alan kişilerin toplumla olan bağının sömürülerek, dolandırıcılık vakalarının oluştuğu yönündeki haberlerin basında sıkça yer aldığına vurgu yapan Gürer, “Vermiş olduğumuz bu kanun teklifi ile reklamların güvenilirliğini artırmak ve toplumsal yapıyı olumsuzluğa yönelten oluşumlara meydan vermemek amaçlanmıştır” ifadelerini kullandı. (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Nisan 2018 22:05

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