Erdoğan İYİ Parti için 'sözde İYİ Parti' dedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP'li 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesini yorumladı: Güneş Motel olayından daha beter bir durum.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'ndaki 23 Nisan oturumuna dair konuştu.

23 Nisan resepsiyonuna katılan Erdoğan, CHP'nin İYİ Parti'ye desteği için ''Güneş Motel olayından daha beter bir durum'' dedi. Erdoğan İYİ Parti için 'sözde İYİ Parti' ifadesini kullandı.Erdoğan şöyle devam etti: "Bunun ötesinde senin 15 milletvekilin partinden ayrılıyor, sözde İYİ Parti'ye geçiyor. Sözde İYİ Parti'de, bugün onların koltuklarında o geçenler var mıydı? Bugün oraya onlar oturdu mu? Bu nasıl bir iş? Bunun ahlaki bir yanı olabilir mi? Bunun Güneş Motel olayından çok daha öte bir durumu söz konusu. Parlamentomuzun bu duruma düşmesi, bizim için gerçekten bir felaket."

'ÖZEL'E AĞZININ PAYINI VERİRDİM'

TBMM Genel Kurulu'ndaki 23 Nisan oturumunda yaşanan tartışmalar için 'yalanların diz boyu olduğu, tamamen dürüstlükten uzak' nitelemesini yapan Erdoğan, CHP'li Özgür Özel'e "Bana parmağını sallıyor. Ben yukarıdaydım aşağıda değildim. Aşağıda oturmuyorum. Oturduğum makam yukarıda ama aşağıda olmuş olsam onun sadece ağzının payını değil ona verilmesi gereken dersin en büyüğünü verirdim çünkü" tepkisini gösterdi.

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ÖZEL: ERDOĞAN NEREDE İSTERSE HAZIRIM

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Erdoğan’a yanıt verdi. BirGün gazetesinden Burak Abatay'a konuşan Özel, Erdoğan’a karşılıklı tartışma çağrısı yaparak, "Ağzımın payını, bana verilmesi gereken dersi nerede vermek istiyorsa ben hazırım. Kendisine en yakın medya kuruluşunda, kendi belirlediği gazetecilerle, kendi istediği saatte, kendi istediği kadar danışman ve koruma ordusuyla karşısına çıkmaya hazırım. Ben tek başıma geleceğim. Demokrasilerde siyasi figürler ‘bu kişi’ diye işaret edilebilir. Cumhurbaşkanlığı makamı, milletin meclisine ve milletin vekillerine yukarıdan bakma yeri ve hakaret etme yeri değildir. Erdoğan’ın dili bir siyaset dili değil bir tehdit dilidirBen tek başıma geleceğim” dedi.

Erdoğan, konuşmasında ayrıca Abdullah Gül'ün aday olması ihtimali için ''Onun bileceği şey, öncelikle ona sormalısınız'' yanıtını verdi.

GÜNEŞ MOTEL OLAYI NEDİR?

Güneş Motel Olayı veya 11'ler Olayı, 1977 yılı sonunda, 1977 Türkiye genel seçimleri'nde Adalet Partisi'nden milletvekili seçilen 11 vekilin partilerinden istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek vermesini ifade eden olaydır. Bu vekiller 5. Demirel Hükûmetine verilen gensoruyu desteklemek, Bülent Ecevit'in kuracağı hükûmetin güvenoyu oylamasında destek vermek karşılığında Ecevit'in kuracağı 42. Türkiye Hükûmeti'nde ekseriyetle bakanlık görevi almıştır.

Bülent Ecevit AP'den istifa eden 12 vekille, CHP'li İstanbul Belediye Başkanı Aytekin Kotil'in organizasyonuyla belediyeye ait Florya'daki Güneş Moteli'nde görüştü ve CHP'ye geçişleri karşılığında bakanlık ve Ecevit'in idaresine destek pazarlığı yapmıştır. CHP lideri Ecevit bu görüşmelerde Tuncay Mataracı, Şerafettin Elçi, Mete Tan, Hilmi İşgüzar, Orhan Alp, Hasan Korkut, Cemalettin İnkaya, Ali Rıza Septioğlu, Oğuz Atalay, Enver Akova, Ahmet Karaaslan ve Güneş Öngüt ile görüştü. 9 AP'li vekil istifa ederek hükûmetten desteklerini çekti. Onları Elazığ Bağımsız Milletvekili Ali Rıza Septioğlu ve AP'li Enver Akova ve Ahmet Karaaslan takip etti.

Ahmet Karaarslan, Ecevit ile görüşmeden önce Çınar Otel ve Kalyon Oteli'nde de görüşmeler yapıldığını söyleyip şu değerlendirmeyi yapmıştır: "Bu ne bir alma ne de satmaydı. Ecevit'le yaptığımız görüşmede istifa eden milletvekilleri bağımsız kalacağı ve AP'yle CHP'nin bir araya getirilmeye çalışılacağı konusunda anlaştık, ancak Demirel buna yanaşmadı. İddia edildiği gibi Güneş Motel'de kalmadık. Sadece lokantasında bir toplantı yaptık. CHP'yi desteklemekle Milliyetçi Cephe hükümeti döneminde hazırlanan askeri darbeyi iki yıl ertelemiş olduk. Satın alınmış olsaydık istifa edemezdik."

AP'den ayrılan vekillerin gensoruyu desteklemesi neticesinde 41. Türkiye Hükûmeti düşürüldü. Cemalettin İnkaya bu gensoru görüşmelerinde oy vermedi. Böylece 12 vekil sayısı 11'e düştü ve Güneş Motel Olayı da bu nedenle 11'ler olayı olarak da anıldı. Ecevit, Oğuz Atalay'ın bakanlık teklifini reddetmesi sonrası geri kalan eski-AP'li 10 vekile bakanlık vererek 42. Türkiye Hükûmeti'ni kurdu. Güneş Motel Olayı'nda adı geçen vekillere dağıtılan bakanlıklar şu şekildeydi:

· Tuncay Mataracı - Gümrük ve Tekel Bakanı

· Şerafettin Elçi - Bayındırlık Bakanı

· Mete Tan - Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı

· Hilmi İşgüzar - Sosyal Güvenlik Bakanı

· Orhan Alp - Sanayi ve Teknoloji Bakanı

· Ali Rıza Septioğlu - Devlet Bakanı

· Enver Akova - Devlet Bakanı

· Hasan Korkut - Devlet Bakanı

· Ahmet Karaaslan - İmar ve İskan Bakanı

· Güneş Öngüt - Ulaştırma Bakanı



Demirel, Ecevit'in bu şekilde hükûmet kurmasını eleştirmek için kendisine "başbakan" yerine "hükûmetin başı" şeklinde hitap etmeye başlamıştır. 1979'da Başbakan YardımcısıMehmet Faruk Sükan geçen vekillerden Tuncay Mataracı'yı ve Hilmi İşgüzar'ı yolsuzlukla suçlamış, İşgüzar istifa etmiştir. Bazı bakanlar da Şerafettin Elçi'yi bölücülük yapmakla suçlamışlardır.

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Son Düzenlenme Tarihi: 24 Nisan 2018 01:10

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